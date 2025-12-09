Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy

El Mundo

Trump dijo que Maduro "tiene los días contados" como presidente de Venezuela

El mandatario estadounidense no dio detalles respecto de cuáles son las medidas que piensa implementar. "No puedo hablar de estrategias militares", afirmó

Trump dijo que Maduro "tiene los días contados" como presidente de Venezuela
9 de Diciembre de 2025 | 11:29

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Nicolás Maduro "tiene los días contados" al frente del Gobierno de Venezuela, al tiempo que prefirió no dar detalles respecto de la estrategia militar que plena llevar adelante.

En declaraciones periodísticas, y al ser consultado sobre la situación en torno a Venezuela, el mandatario estadounidense señaló que quiere "que la gente de Venezuela sea tratada bien", mientras que sobre cuáles eran las medidas que iba a implementar sostuvo: "No hago comentarios al respecto. No puedo hablar de estrategias militares".

En ese marco, acusó a Maduro de haber enviado hacia Estados Unidos "millones de prisioneros, narcos" y que eso fue "cuando teníamos un presidente muy estúpido", en referencia a la gestión de Joe Biden.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Trump le advirtió a Venezuela: “Empezaremos a atacar también en tierra”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Estudiantes vs Racing, y las otras definiciones de torneo: dónde y a qué hora se juega la gran final

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos
Últimas noticias de El Mundo

La UE advierte a EE UU: “No se metan en nuestras cosas”

Los huevos de Fabergé, del lujo de los zares de Rusia a ventas récords

La seguridad de Harry en Reino Unido, bajo revisión

Cayó uno de los ladrones de las obras de Matisse
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
Deportes
Entradas, pasajes y más: todo lo que necesitás saber para la final de Estudiantes - Racing
El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?
¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista
Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará
Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque
Policiales
Allanan sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
Localizan al joven de 19 años cuyo paradero era un misterio tras el recital de Los Fundamentalistas en La Plata
Desastre vial en la Región: qué se sabe del las tres muertes en menos de 24 horas
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla