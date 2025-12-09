Trump dijo que Maduro "tiene los días contados" como presidente de Venezuela

Allanan sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
Allanan sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el "Chiqui" Tapia
El mandatario estadounidense no dio detalles respecto de cuáles son las medidas que piensa implementar. "No puedo hablar de estrategias militares", afirmó
Escuchar esta nota
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Nicolás Maduro "tiene los días contados" al frente del Gobierno de Venezuela, al tiempo que prefirió no dar detalles respecto de la estrategia militar que plena llevar adelante.
En declaraciones periodísticas, y al ser consultado sobre la situación en torno a Venezuela, el mandatario estadounidense señaló que quiere "que la gente de Venezuela sea tratada bien", mientras que sobre cuáles eran las medidas que iba a implementar sostuvo: "No hago comentarios al respecto. No puedo hablar de estrategias militares".
En ese marco, acusó a Maduro de haber enviado hacia Estados Unidos "millones de prisioneros, narcos" y que eso fue "cuando teníamos un presidente muy estúpido", en referencia a la gestión de Joe Biden.
