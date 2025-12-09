Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy

La Ciudad

Uno por uno, los más de 500 alumnos que fueron distinguidos en el Coliseo Podestá

Uno por uno, los más de 500 alumnos que fueron distinguidos en el Coliseo Podestá
9 de Diciembre de 2025 | 13:49

Escuchar esta nota

Una mañana a pura emoción se vivió este martes en el Teatro Coliseo Podestá. Es que en el acto que fue encabezado por el intendente de La Plata, Julio Alak, más de 500 alumnos de primarias de La Plata fueron  distinguidos.

Se entregó el diploma “René Favaloro” a más de 260 estudiantes que obtuvieron los mejores promedios en escuelas primarias públicas y privadas, y también recibieron la distinción 135 estudiantes que cursaron el último año en escuelas privadas de la ciudad y 134 que lo hicieron en escuelas públicas, en el marco de una iniciativa impulsada por el Concejo Deliberante a través de la ordenanza municipal N° 10.450.

Este es el listado completo:

PREMIO FAVALORO - ESCUELAS PÚBLICAS

Escuela Especial N° 529 Ofelia Díaz

Almada, Florencia Marisol
Moreno, Pedro

Escuela Especial N° 535 Juana Azurduy

Burello, Emma

Escuela Graduada Joaquín V. González

Surraco, Atenea
Ríos, Isabella

Escuela Primaria N° 1

Urquiza, Juan Pedro
Gordillo, Martina
Esquivel, Maia

Escuela Primaria N° 2

Bogado, Dana
Barbat Hualde, Olivia

Escuela Primaria N° 3

Cabañas Beratz, Bautista

Escuela Primaria N° 6

González, Benicio Ian
Tilbe, Antonella

Escuela Primaria N° 8 Ana Blasco de Selva

Campos, Genaro
Carballo, Salvatierra
Rodríguez, Isabella
Vera, Enza
Foppiani, Delfina
Izurieta Rodríguez, Ema

Educación Primaria N° 9 Juan Jauregui

Castro, Felicitas
Vizzari, Ámbar Aylin

Escuela Primaria N° 10 Dr. Ricardo Gutiérrez

Rinaldi, Valentino
Gómez Leveratto, Amanda

Escuela Primaria N° 12 Dr. Victoriano E. Montes

Nuñez Coutada, Selva
Sciutti, Mateo
Peregrina Matheu, Ciro

Educación Primaria N° 13 Martín Fierro

Niz, Catriel

Escuela Primaria N° 14 Justina Ocampo de West

Budiño Cisterna, Tiziano

Escuela Primaria N° 15 José Manuel Estrada

Langmann, Ulises
Valeriano, Jazmín Guadalupe
Castillo, Ámbar Guadalupe
Gómez Niro, Milagros Eva
Gonzalía Sosa, Joan Agustín

Escuela Primaria N° 16 Vicente López y Planes

Puente Moreno, Felipe
Torrieli, Martina

Escuela Primaria N° 17 Luis Castells

Massi, Mauro Ariel
Godoy, Mateo Sebastián

Escuela Primaria N° 18 Julián Aguirre

Sanz, Mora
Gallardo Parisi, Juan Simón
Martínez, Valentina Aluminé
Blanco, Juan Cruz

Escuela Primaria N° 19 General José de San Martín

Fletas, Amanda
Alcaraz Mareco, Brenda Luján
Arias, Celeste Estefanía
Alvarenga, Ezequiel Jeremías
Guerrero, Abril Jazmín

Escuela Primaria N° 21 Agustín B. Gambier

Maidana Castillo, Emma

Escuela Primaria N° 22 Hipólito Yrigoyen

Veizaga, Lucas
Viera, Luana
Miscia, Maite

Escuela Primaria N° 24 Luis Ricome de Husson

Gallardo Molina, Maia Francesca
Martínez Luna, Uriel Alejo

Escuela Primaria N° 25 Coronel Manuel Dorrego

Benítez Canteros, Nehemías Nahuel
Herrera Cernadas, Valentín
Guerrero, Tania

Escuela Primaria N° 28

Ibarra, Melany
Ortega, Yazmín
Flores Torrejon, Shirley

Escuela Primaria N° 29 Joaquín Castellanos

Aguilar Delgadillo, Kevin
Peguino, Tiziano

Escuela Primaria N° 30 Teresa Pucciarelli

Rodríguez Rentería, Thiago Benjamín

Escuela Primaria N° 31 Nuestra Señora del Carmen de Cuyo

Rondan, Belén Jade
De Lucca, Gianluca

Escuela Primaria N° 34 Celia Zeballos de Heredia

Villarreal Correa, Aitana Jazmín

Escuela Primaria N° 35 Leandro N. Alem

Arregui Caraputeny, Ian
Fleitas Alegre, Thian Lihuel

Escuela Primaria N° 36 Dr. Carlos Luis Spegazzini

Veizaga Chávez, Catherine
Rosboch, Juliana
Albornoz, Santiago
Laveglia, Nahiara
Suvia, Guadalupe
Milla, Jazmín

Escuela Primaria N° 38 Joaquín V. González

Quintana, Aarón
Buzzella, Valentino
Yannuzzi, Santino
Sosa, Luciano

Escuela Primaria N° 39 Justo José de Urquiza

Mansilla, Zoe Magalí
Caratti Ricci, Charlotte Nicole
González, María Victoria
Adorno Marchetti, Lautaro

Escuela Primaria N° 40 Martiniano Leguizamón

Arce, Thiago

Escuela Primaria N° 41 Profesor Francisco Guerrini

Pereyra, Sofía Magaly
Pereira Meza, Kiara Belén
Márquez Paz, Zoe
Flores, Ramón Elieser
Cabrera Chávez, Hernán
Ojeda, Paloma Maia

Escuela Primaria N° 42 Leopoldo Herrera

Solis Garrado, Erik
Astrea del Valle, Lisci
Montero Sebald, Aneley
Orosco, Rocío

Escuela Primaria N° 43 Juan José Atencio

Julca Castillo, Luis Jeremías
Huamán Santa Cruz, Brunella Alessandra
Morales Palma, Christian
Sandoval Riczer, Daiana Carolina
Peralta Gaspar, Yanay
Vega, Dylan Renzo

Escuela Primaria N° 44

Rendari, Ahmat Juana
Serrano, Noah Gian

Escuela Primaria N° 45 Manuel Rocha

Santana Vigo, Belén
Lanini, Jonás Agustín
Desias, Aarón
Oviedo, Zoe Valentina

Escuela Primaria N° 46 Valentín Vergara

Armesto, Valentina
Gareca Valdez, Valentina
Farías, Zaira

Escuela Primaria N° 48 M. Sánchez de Lompson

Mamani Limachi, Malena
Gaspar Ortega, Brisa
Nina Salazar, Thiago

Escuela Primaria N° 49

Vedia Tintaya, Delvis Michelle

Escuela Primaria N° 52 Islas Malvinas

Itterman, María Cristina
Arias, Rosario
Rodríguez Ruiz, María del Carmen

Escuela Primaria N° 55

Benítez Villalba, Naiara

Escuela Primaria N° 56 Almafuerte

Kornuta, Bautista Ignacio
Mendieta, Elizabeth Naomi

Escuela Primaria N° 57 Juan Bautista Ambrosetti

Gudiño Aguirre, William Álvaro
Ramos Inturias, Alfredo
Argota Burgos, Nahiara

Escuela Primaria N° 58 Vicealmirante Estanislao Mon

Zalazar, Camilo Nicolás
Canegalli, Tomás
Aranda, Benjamín
Gutiérrez, Juan Francisco

Escuela Primaria N° 59 Prof. Víctor Mercante

Castellanos Antezanas, Brian Stefanno

Escuela Primaria N° 61 Bernardino Rivadavia

Maraz Yebara, Maili

Escuela Primaria N° 62 República de Chile

Bolaños Bonilla, Zoe
Iglesias Saldivar, María Elizabeth
Briozzi, Zoe
Sánchez, Milagros

Escuela Primaria N° 64 General Manuel Belgrano

Domínguez Horna, Luis Adrián
Uribarri Peralta, Antonia Elena

Escuela Primaria N° 65 Bartolomé Mitre

Magaldi, Carmela
Aguirre, Josefina
Parma, Helena
Espíndola Leiva, María Eugenia
Muñoz, Mateo
Corbelle Lanzilotta, Almendra

Escuela Primaria N° 67

González, Lucas Gabriel

Escuela Primaria N° 66 Almirante Guillermo Brown

Naón Garay, Pía Belén
Delgado, Noha Santino

Escuela Primaria N° 68 Juan Hipólito Vieytes

Linan Flores, María Alejandra
Lescano, Uma
Fernández, Keyla

Escuela Primaria N° 72 Hipólito Bouchard

Puqui Acho, José
Tolaba Valdivieso, Maite Emily

Escuela Primaria N° 73 Congreso de Tucumán

Méndez Ojeda, Maylin

Escuela Primaria N° 75 Dr. Antonio P. Quijano

Ayala, Alma
Zárate Bernasconi, Francesca Nerina

Escuela Primaria N° 76 Ingeniero Pedro Benoit

Peralta, Dalma Noemí Amelia
Giménez, Jon

Escuela Primaria N° 77 César A. Bustos

Ruiz, Thomas Ezequiel

Escuela Primaria N° 78 Francisco Legarra

Coco Corrigiano, Mia
Pintos, Patricio Gastón
Robles Zambrana, Renzo Yair

Escuela Primaria N° 79 José María Bustillo

Ajalla, Facundo Zahir
Mancilla Morales, Martino Matías

Escuela Primaria N° 81 José Gervasio Artigas

Fernández Svriz, Thiago

Escuela Primaria N° 84 Máximo Victoria

Casey Coseres, Giuliana Jazmín

Escuela Primaria N° 89 Juan Zorrilla de San Martín

Villarreal, Thiago Benjamín
Andrada, Julián
Gutiérrez, Rodrigo Nicolás

Escuela Primaria N° 92 América

Romero Iglesias, Santiago
Camacho, Aymara

Escuela Primaria N° 93 John F. Kennedy

Escobar, Malena
Pérez, Bianca

Escuela Primaria N° 102 Dr. Dardo Rocha

Cañete González, Martín Ignacio
Mancilla Gangoiti, Malena

Escuela Primaria N° 107 General Enrique Mosconi

Romero, Naiara Milena

Escuela Primaria N° 116 Albert Bruce Sabin

Orellana Ríos, Lázaro Segundo
Peñalva Ángeles, Lorena

Escuela Primaria N° 117 Luis Piedrabuena

Santini, Guadalupe Milagros

EEP N° 119

Olivera, Violeta

Escuela Primaria N° 121 Juan Bautista Azopardo

Cuicio, Benjamín
Lescano, Bruno Santino
Torres Zárate, Naim Adam
Valer Teodoro, Aldana Lucía

Escuela Primaria N° 125 Marcos Sastre

Aquino, Zoe
Daza Tejeda, Noemí
Millan, Theo

Escuela Primaria N° 124 Paula Albarracín

Gallardo, Alma Nicole

Escuela Primaria N° 126 Dr. Francisco Latrubesse

Delaiti, Alfonsina
De Bona, Emma

Escuela Primaria N° 127 Mary O'Graham

Cuit, Juan Pedro
Calderón, Caleb

EP N° 128

Fernández, Luz
Blanco, Juan Martín
Guadarrama, Sabino
Trinidad, Ylay

EES N° 128

Bulhman, Alma
Valladolid Marron, Mia
Aquino Villanueva, Facundo
Caballero, Noah Nehuen
Cricco Nuesch, Renata
Pozo Almada, Valentín

EES N° 129 En Lenguas Vivas

Giménez Ramírez, Edwin Lionel
Almada Aguilar, Valentino Antonio

PREMIO FAVALORO - ESCUELAS PRIVADAS

Escuela Especial María Montessori
Pedrozo Varela, Esteban

Primaria Educ. Especial Antonio Provolo
Ruiz, Milo

IPE Especial Ana Sullivan
Sanchéz, Jose María

EEE DIEGEP 1150 IDANI
Mayta Cabral, Diego Elías
Gomez, Jeremías Román

Escuela Especial IPAC
Castillo Espíndola, Agostina
Cirone Risso, Antonia
Fernández, Ástor
Gregorini, Mora
Godoy Ferrari, Valentino
Mallo, Federico
Moreno, Lucio
Nicoletti, Julián
Segado, Marina
Iberbia, Adolfina

Escuela APADIM
Sanchez Cruz, Helena

Colegio Santa Maria
Fernandez Bazan, Pilar

Comunidad Educativa San Juan Bautista
Crundall Beltrami, María Delfina

Colegio Sagrada Familia de La Plata
Aguilera Ortega, Taina
Garritano Elvira, Maite Catalina
Longo, Juan Pedro
Pagnossin Baldi, Francisca

Escuela San Simon
Arnal, Facundo
Aloe, Juana
Diaz Longar, Helena

Escuela Privada Los Hornos
Carona Amaro, Luca
Solano, Josefina

Escuela J.N Bialik
Massa, Francesca
Grimoldi, Benicio
Fridman Riva, Lucas

Primaria EP Capital Chica
Algarin Ortega, Valentino
Pedrozo, Zoe
Astorbano, Juan Pablo
Luna, Dante

Instituto Bivongi
Cotovich, Facundo

Colegio Bosque del Plata
Di Rago, Manuel
Paez de la Torre Alemán, Álvaro
Guerra Ghidini, Santiago Emanuel

Escuela Benito Lynch
Coscarella, Francesca
Guzmán, Isabella
Flores, Amparo
Comopagnucci, Bianca

Nuestra Señora de Fátima
Castro, Agustina
Mereles, Melody

Nueva Escuela Argentina
Morant, Charo

Arcoiris Escuela Primaria
Martinez Sanchez, Lourdes

Nuestra Señora del Carmen
Guerrero, Trinidad
Vulcano, Iván
D'Agostino, Miqueas

Colegio Marie Curie
Weimann Diaz, Maximo

Colegio San Antonio
Carnavalini, Alma Beatriz
Carranza, Simon

Colegio Patris
Giorgieri, Helena

Redemptoris Missio
Valdez Sallo, Benjamín
Gentil, Valentino
Redondo, Santino
Fernandez Orbea, Agustina

Instituto Magdalena de Canossa
Migueles Cherniacoff, Magalí Natalia

Colegio Arzobispo Juan Chimento
Mujica, Martina Nicole
Haedo, Melany Abigail

Obispo Anunciado Serafini
Allaza, Ciro
Becerra, Renata

Escuela Santa Marta
Vila, Lara Catalina

Colegio Monseñor Federico Julio Rasore
Hasan, Bernarda
Nuñez Olivetti, Catalina

Colegio Santo Tomás Moro
Del Mar Marquez, Ángel Fernando
Timaure, Valentina Isabella
Maciel, Clara Melina

Universitas Nivel Primario
Severino, Olivia

Colegio York Nivel Primario
Pérez Aznar, Serafín

Colegio Nuestra Señora del Valle
Bracciale, Siena
Quiroga Falcone, Alma

Colegio Misericordia
Casalinuovo, Joaquin

Colegio Emanuel
Pierdominico, Vicente
Sosa, Ethan
Rodriguez, Lola

Colegio San Vicente
Del Rio, Sofía
Bazán, Lucio

E.P San Benjamin
Falcone, Manuel
Juaniquina Segovia, Leonardo
Nicoletti, Benicio Joaquin
Martinez Garcia, Lucas

EP Concilio Vaticano II
Cuccia, Maura
Regueiro, Victoria

Primaria Euforión
Calabrese Martinez, Juana
Mannarino Bayocco, Luca
Pinceti, María Felicitas
Scarano Krmpotic, Ciro
Schmidt, Antonio Joaquin
Schwartz Torres, Ema
Villarreal, Julia

Colegio Agustín Roscelli
Rodriguez Mesias, Santino Agustín
Millán, Alma Martina
Sánchez, Renzo Pehuen

Colegio Nuestra Señora de Luján
Molina, Mateo

Colegio Santa María de los Ángeles
Perez, Perla Belen
Villegas, Lola Evangelina

Colegio Santa Ana
Carrero Spina, Jana Electra
Olio, Emma

Colegio Huellas
Cassano, Violeta
Ciabattoni, Ambar

Colegio Inmaculada
Atun, Agostina
Forin, Julia
Monella Nicastro, Martina

Instituto Bivongi
Alonso Nolasco, Alma Florencia
Caviglia, Julia
Giachino, Emma

Virgen del Pilar Lemos
Tomá, Bautista Martín
Sianca Wlasiuk, Pedro
Gomez Fiesta, Maria Clara
Colombini, Marco Andrés

Colegio del Sol
Tauber, Felipe
Gobbo Ghidini, Baltasar
Lira, Juan Ignacio

Colegio Nuestra Señora de Lourdes
Fanelli, Agustina
Salinas, María Isabella
Montes de Oca, Yaco
Di Ciann, Juan Bautista

Santa Teresa de Jesús
Aldecoa Pece, Faustina
Sacco, Lucia

Colegio Primario Cielos Abiertos
Rojas, Federico Elías

Colegio Crisol
Pedersoli, Lucía
Pobersnik, Guillermina Lucía

Instituto Mater Dei
Abramo Castelli, Ana Isabel
Algañarás, Laureana Isabella

Colegio Cristo Rey
Irazabal, Pilar
Miranda, Sofía
Oliva Piñero, Delfina

ICI Escuela Italiana
Serroels, Amparo

Colegio Ayres de Gonnet
Liegl, Emma
Bravo, Benjamin

Sagrado Corazón de Jesús
Volpi, Juan Ignacio
Tamburini, Miguel Angel
Cordi, Salvador

Colegio Lincoln
Arévalo, Julieta
Caviglia, Valentina
Marano de Souza, Dante

Nuestra Señora de la Merced
Yalet, Indiana
Perri Serantes, Emma
Bricod, Sofía

Colegio Juan Manuel Estrada
Martin, Benjamin

Instituto Santa Rosa de Lima
Stancato, Antonella
Díaz, Dante
Artuzamunoa, Brenda

Instituto Manuel Belgrano
Reynaldi, Bautista

Colegio María de Luján Sierra
Petti, Benjamín

Colegio Corazón Eucarístico de Jesús
Botes, Elias
Molina, Ana

Colegio del Centenario
Gonzalez Iturrioz, Benicio
Alconada Fabre, Antonio

Colegio San Miguel
Casas, Francesca
Aizpuru, Lola Catalina

Colegio Jacarandá
Jausoro, Vera

Santa Lucia
Goicochea, Inti Camilo

Escuela Ceferino Namuncurá
Di Paolo Vizcarra, Steffano
Gonzalez, Agustín

Colegio Club Universitario de La Plata
Pardini, Emma

San Pedro Apostol
Mega, Guillermina
Venezia, Francesca
Moyano Manes, Marianela

Club Estudiantes
Milone, Charo
Rojas Ovando, Anthony

Colegio San Carlos
De Lorenzo Navarrete, Mateo
Farias Mauro

Inst. Jose Manuel Estrada de City Bell
Manuel Romero

Colegio Divina Providencia
Guzman Olivia
Samudio Sanabria, Marco
Poggio, Milagros Belen

La Anunciacion
Soliz, Zoe Martina
Miguez, Maia Agostina

Colegio Papiros
Balut Schwindt, Muna
Elduayen Mendoza, Alma
Dobbelsteen, Emilia

Colegio San Cayetano
Villegas Tapia, Matias
Baraibar, Catalina
Fragosa Pierpaoli, Violeta

Escuela San Blas
Segui, Timoteo

Colegio Manantiales
Unchalo, Mia
Lyardet, Joaquina
Cortina Perez, Santiago
Mercapide, Lautaro
Aparicio, Pablo Ariel
Mosolani, Marcos

Monseñor Alberti
Kurutchet, Lucio
Toscano, Lucia

Instituto Arzobisco Juan Chimento
Mujica, Martina Nicole

María Auxiliadora
Pucheu, Sofía

Santa Rosa
Díaz, Dante

Colegio del Centenario
Gonzalez Iturrioz

San Luis
Illanes, Guillermina

Nta Sra de la Merced
Meriperinesa, Tomas Andres

La casa de Todos
Maldonado, Amelie
Pellagatti, Pedro

San Francisco de Asis
Martinez Buzzone, Isabel
de Rose, Bianca

Instituto María Auxiliadora
Petrucelli, Olivia
Pechue, Sofía

Colegio San Agustin
Barletta, Camilo
Noviello, Lucio
Oviedo, Maite Gianella

PREMIO PALACIOS - ESCUELAS PÚBLICAS

Escuela Especial N°535 Juana Azurduy
Romero, Paola
Orellana, Gaston

Liceo Victor Mercante Secundario
Baldini, Sol

Colegio Nacional Rafael Hernandez
Lopez Matas, Manuela

Bachillerato de Bellas Artes
Maldonado Clar, Larisa
Ricabarra, María Paz

Escuela Secundaria Tec N°1
Ocaña Rey, Camila Daiana

Escuela Secundaria Tec N°2
Bibe Melchior, Lautaro
Lanterna, Emma

EEST N°6 Albert Thomas
Villadonga Cascallares, María Paz
Corleto, Lucía Guadalupe

EEST N°7
Salcedo, Camila Iara

EEST N°8
Giufrida, Luciano Agustín
Gomez, Brian Joel

EEST N°9
Chavez, Valentina
Saucedos, Iara Denise

EES N°1
Godoy, Betina Ayelen

EES N°2
Corvalán Gallego, Elías
Strologo Mendoz, Yamila
Pedrazza, Fiorella
Gómez, Morena Ariana Luján
Parada, Alejo Joaquin

EES N°4
Vera Romero, Johana Leticia

Escuela Media N°5
Padron, Priscila Morena

EES N°5
Vera, Fatima

EES N°7
Escobedo, Aldana
Acosta, Maia
Ibañez, Santiago
Gimenez, Camila
Camacho Leiva, Florencia

EES N°8
Montaño Siles, Tania Margarita

EES N°9
Peralta, Benjamín Leonel

EES N°11
Quiroga, Milagros Soledad

ED EES N°12
Cappato, Mateo

EES N°13
Laurenzo, Julieta Camila
Praderio, Mía Zoe

EES N°17
CaballosRomero, Danisa Maite

EES N°14
Varela, Morena
Caba Cervantes, Ayelen
Gonzalez, Franco

EES N°22
Baeza, Mariana Nicole

EES N°26
Alvarez Jurado, Martina

EES N°27
Picci, Marcos
Sosa Barandica, Alvaro

EES N°28
Cabrera, Lourdes

EES N°31
Dron, Thiago

EES N°37
Carrera, Venialgo
Perez, Lujan

EES N°38
Ala, Virginia

EES N°41
Arce, Agustina Magali

EES N°42
Benitez Marecos, Gabriel Antonio
Narvaez Quispe, Nahuel Facundo

EES N°43
Resa, Priscila Angela
Weiss, Iara Mailen Lucia
Sosa, Mía Antonella

ES N°44
Polonio Argomedo, Madelaine
Araujo Esquiel, Gabriela
Serra, Tiziano

EES N°47
Brandimarte, Juana

EES N°48
Lascano Rodriguez, Mariano
Arenas Padilla, Eleazar

EES N°49
Mercado Pinto, Lorena

EES N°50
Fernandez, Fatima María

EES N°52
Blanco, Griselda Morena

EES N°54
Cardoso, Julio Cesar
Salinas, Sara

EES N°55
Gonzales, Luis

EES N°56
Perillo, Julieta

EES N°57
Martinez, Giuliana

EES N°59
Salvergo Regueiro, Victor

EES N°61
Lopez Portales, Marianela

EES N°62
Alegre, Emilia

EES N°64
Ruiz Perez, Lautaro

EES N°66
Tucci, Julieta Belén

EES N°67
Jorquera, Ludmila

EES N°68
Soliz Rojas, Gelen Najhely

EES N°72
Alvarenga, Jimena
Flores Barca, Nicole
Mamani Coro, Luján

EES N°73
Segovia Bautista, Carlos Efrain

EES N°76
Martinez Sandoval, Yamile

EES N°78
Cartaman Portillo, Marcela B

EES N°79
Britez Ferreira, Cristina

EES N°80
Careaga, Agustín Valentín
Peiró, Sofía

EES N°81
Recalde, Xiomara Delfina
Rosales, Milagros de los Angeles

EES N°82
Taborda, Lukas

EES N°83
De la Huerta, Sofía
Enrique, Sofía
Nuñez, Lucas
Avendaño, Jazmín
Aquino, Ingrid

EES N°88
Flores, Dylan David Tobías
Sánchez, Irma Soraya

EES N°90
Karanicolas, Aldana Araceli
Mamani, Noe Fabian
Copa Caucota, Amelia

EES N°91
Estrada Maraz, Araceli
Galean Aramayo, Nineth
Portal Salazar, Delia

EES N°94
Tolaba Rodriguez, Evelyn Yanina

 

PREMIO PALACIOS - ESCUELAS PRIVADAS

Especial María Montessori
Alvez, Maite

Escuela Especial IPAC    
Barrientos Butta, Dionel
Bloise, Bautista
Burgos, Pedro
Gonzalez, Elías
Marino, Bruno
Prado, Pilar

Secundaria Educ Especial Antonio Provolo    
Gomez, Joscelyn Alejandra

IPE Escuela Especial Ana Sullivan    
Puga, Paula
Veinticinque, Victoria 
 Romero, Alenka Shaiel

Escuela APADIM    
Romano, Milagros Abril

IDANI     
Gomez, Jeremias Roman 

Colegio Santa Maria     
Villarruel, Yasmin

Secundario Patris    
Ponce de Leon, Gonzalo

Colegio Corazón Eucarístico de Jesús    
Glüzmann, Lucia

Santa Margarita María de Alacoque    
Etchevers, Bautista

Colegio Santa Ana    
Barba, Máximo Franco

Instituto Secundario Nuestra Sra de Lujan    
Sanchez, Franco

Colegio San Luis    
García Ferrer, Oriana Graciela

Colegio Redemptoris Missio     
Pereyra, Camilo
García, Brisa
Del Roio, Benjamín

Instituto San Cayetano    
Rene, Micaela Agustina
Zappitelli, Fausta
Blanco Barrios, Jose Maria

Instituto Leonardo Da Vinci  
Gayoso, Justina

Nuestra Sra de la Misericordia  
Carnevale, Ana

Colegio Santo Tomas Moro    
Peluffo, Tatiana Agustina

Colegio San Miguel    
Perique, Morena Valentina
 Ramirez, Martin Sergio

Secundaria Privada Los Hornos    
Lares, Camila
Montero, Santino
Solimando, Isabella

Colegio San Pio X    
Feldman Lucía

Escuela de Educación Secundaria Padre José Dardi    
Ríos Cacicedo, Martina

Colegio Cristiano Evangélico Príncipe de Paz    
Folino, Joaquin Aldo

Secundario San Juan Bautista   
Ledesma Llave, Lucas

Instituto José Manuel Estrada City Bell    
Carrasquet, Malena

FRAY MAMERTO ESQUIU    
Brown, Lucia Trinidad
Maranzano, Catalina
Maciel, Victoria

Colegio San Miguel Garicoits  
Albarracin, Gomez Lucia
Marin, Maria Lucia
Riccomini, Mariana
Vazquez Antonena, Maria Noel

Haras del Sur College    
Latorre Olivera, Nicolás

Nuestra Señora de Lourdes     
Ferreyro, Valentina

Escuela Benito Lynch    
Hochberg Tortone, Lionel
Galvan, Pilar Azul

Colegio Emanuel   
Panico, Samay Abril
Navarro Quispe, Miqueas Alan

Escuela Santa Lucia    
Bonfiglio, Ros Ctalina
Jauregui, Lorenzo

Nuestra Señora de La Anunciación    
Piedrabuena Marbán, Iñaki

Colegio Lincoln    
Marañón Calandra, Celeste

Santa María de los Ángeles   
Bernal, Jazmín

CEF Fray Francisco de Paula Castañeda    
Urrutibeheity, Lucia

Colegio Mercedes Pacheco    
Montaldo, Santiago

Colegio Crisol    
Sampaoli, Isabella Renata

Colegio Cenit     
Mollard, Renata

Instituto de Enseñanza    
Adler Martinez, Candela
Manis, Camila

Escuela San Simon     
Menendez Otero, Julieta

Instituto Mater Dei  
Espinosa Uribe, Amelie

Colegio Secundario Nuestra Señora del Valle    
Michalakakis, Elena

Instituto San Vicente de Paúl    
Gilabert Sampó, Malena

Colegio Monseñor Alberti    
Azzurro, Ignacio Martin
Bracco, Tatiana

Instituto María Auxiliadora    
Barrena, Isabel

Instituto Manuel Belgrano de City Bell    
Ligotti, Renata

Instituto San Benjamin    
Cincunegui, Abril
Carballeda, Emilia
Estive, Diorella

Colegio Mons Federico J. Rasore    
Rodal, Josefina

Colegio Sagrado Corazón de Jesús    
Lezcano Rodriguez, Pilar
Gavalda, Paloma
Perez Ledesma, Lucía Cloe

Colegio San Carlos    
Salazar Heredia, Dalia Florencia

Colegio Obispo Anunciado Serafini     
Mayocchi, María Clara

Santa Teresa de Jesús  
Simone, Pilar

Instituto Manuel Belgrano    
Ligotti, Renata

Colegio Inmaculada    
Garcia, SelvaGaspar
Justel Maximiliano

Ministro Luis Mac Kay    
Morena, Sabina

Escuela Estudiantes de La Plata    
Ferrando, Nazarena 

Colegio San Antonio de Padua    
Bet, Irina 
Capodarco Martina
Luca Pintarelli

Colegio Estrada de La Plata    
Garcia Masalle, Ciro
Sandoni, Sofia 
Aguilar Islas, Amparo

Colegio Bivingi    
Cavilla, Julia 
Giachino, Emma
Alonso Nolasco, Alma Florencia

San Francisco de Asis    
Arias, Walter José

Nta. Sra del Carmen    
Skoda, Bruno Martin 
Conde Gonzalez, Malena 

Colegio del Sol     
Molliar, Renata

Nueva Escuela Argentina     
Castro Indina 

Santa Marta    
Polero, Lucila 

Escuela Técnica San Vicente de Paul    
Perez Rosas, Valentin
Cossu, Nicolás Alejandro
García Alvarez, Santino Ezequiel

Colegio Jacaranda     
Finkielsztejn, Camila Ailen

 

PREMIO DARDO ROCHA

Centro Educativo Nivel Secundario N° 457
Zacarias Emiliano

Centro Educativo Nivel Secundario N° 458
Birocho, Omar Julian

Centro Educativo Nivel Secundario N° 459
Baldes Pozo, Ysabel Marita

Centro Educativo Nivel Secundario N° 462
De Vigo Urco, Juan Mauricio

Centro Educativo Nivel Secundario N° 463
Bellina, Viviana

Centro Educativo Nivel Secundario N° 468
Torres, Miguel Dario
Elicabe, Maria Victoria

Centro Educativo Nivel Secundario N° 469
Madina Diaz, Maria Inés
Velazquez Benitez, Reina Eusebia
Ruffino, Marcos

Centro Educativo Nivel Secundario N° 474
Toledo, Hernan
Godoy, Nestor
Deleglise, Malvina
Beltran Cruz, Mayerly

Centro Educativo Nivel Primario N° 703
Gonzalez Amamdor, Ruben
Rosa, Lidia Ester

Centro de Educacion de Adultos 728/04
Flores, Dalma Ayelen
Romero, Graciela Isabel
Martinez Bustamante, Pablo
Maza, Maria Eliana

Centro de Educacion de Adultos 728/06
Taquichiri Mamani, Alejandra

EPA N° 706
Zarzosa Cano, Elizabeth
Grandoli, Daniel

Centro de Educacion de Adultos 723/06
Diaz, Magdalena

Corazon de Maria
Acosta, Eligia

 

