Uno por uno, los más de 500 alumnos que fueron distinguidos en el Coliseo Podestá

Una mañana a pura emoción se vivió este martes en el Teatro Coliseo Podestá. Es que en el acto que fue encabezado por el intendente de La Plata, Julio Alak, más de 500 alumnos de primarias de La Plata fueron distinguidos.
Se entregó el diploma “René Favaloro” a más de 260 estudiantes que obtuvieron los mejores promedios en escuelas primarias públicas y privadas, y también recibieron la distinción 135 estudiantes que cursaron el último año en escuelas privadas de la ciudad y 134 que lo hicieron en escuelas públicas, en el marco de una iniciativa impulsada por el Concejo Deliberante a través de la ordenanza municipal N° 10.450.
Este es el listado completo:
PREMIO FAVALORO - ESCUELAS PÚBLICAS
Escuela Especial N° 529 Ofelia Díaz
Almada, Florencia Marisol
Moreno, Pedro
Escuela Especial N° 535 Juana Azurduy
Burello, Emma
Escuela Graduada Joaquín V. González
Surraco, Atenea
Ríos, Isabella
Escuela Primaria N° 1
Urquiza, Juan Pedro
Gordillo, Martina
Esquivel, Maia
Escuela Primaria N° 2
Bogado, Dana
Barbat Hualde, Olivia
Escuela Primaria N° 3
Cabañas Beratz, Bautista
Escuela Primaria N° 6
González, Benicio Ian
Tilbe, Antonella
Escuela Primaria N° 8 Ana Blasco de Selva
Campos, Genaro
Carballo, Salvatierra
Rodríguez, Isabella
Vera, Enza
Foppiani, Delfina
Izurieta Rodríguez, Ema
Educación Primaria N° 9 Juan Jauregui
Castro, Felicitas
Vizzari, Ámbar Aylin
Escuela Primaria N° 10 Dr. Ricardo Gutiérrez
Rinaldi, Valentino
Gómez Leveratto, Amanda
Escuela Primaria N° 12 Dr. Victoriano E. Montes
Nuñez Coutada, Selva
Sciutti, Mateo
Peregrina Matheu, Ciro
Educación Primaria N° 13 Martín Fierro
Niz, Catriel
Escuela Primaria N° 14 Justina Ocampo de West
Budiño Cisterna, Tiziano
Escuela Primaria N° 15 José Manuel Estrada
Langmann, Ulises
Valeriano, Jazmín Guadalupe
Castillo, Ámbar Guadalupe
Gómez Niro, Milagros Eva
Gonzalía Sosa, Joan Agustín
Escuela Primaria N° 16 Vicente López y Planes
Puente Moreno, Felipe
Torrieli, Martina
Escuela Primaria N° 17 Luis Castells
Massi, Mauro Ariel
Godoy, Mateo Sebastián
Escuela Primaria N° 18 Julián Aguirre
Sanz, Mora
Gallardo Parisi, Juan Simón
Martínez, Valentina Aluminé
Blanco, Juan Cruz
Escuela Primaria N° 19 General José de San Martín
Fletas, Amanda
Alcaraz Mareco, Brenda Luján
Arias, Celeste Estefanía
Alvarenga, Ezequiel Jeremías
Guerrero, Abril Jazmín
Escuela Primaria N° 21 Agustín B. Gambier
Maidana Castillo, Emma
Escuela Primaria N° 22 Hipólito Yrigoyen
Veizaga, Lucas
Viera, Luana
Miscia, Maite
Escuela Primaria N° 24 Luis Ricome de Husson
Gallardo Molina, Maia Francesca
Martínez Luna, Uriel Alejo
Escuela Primaria N° 25 Coronel Manuel Dorrego
Benítez Canteros, Nehemías Nahuel
Herrera Cernadas, Valentín
Guerrero, Tania
Escuela Primaria N° 28
Ibarra, Melany
Ortega, Yazmín
Flores Torrejon, Shirley
Escuela Primaria N° 29 Joaquín Castellanos
Aguilar Delgadillo, Kevin
Peguino, Tiziano
Escuela Primaria N° 30 Teresa Pucciarelli
Rodríguez Rentería, Thiago Benjamín
Escuela Primaria N° 31 Nuestra Señora del Carmen de Cuyo
Rondan, Belén Jade
De Lucca, Gianluca
Escuela Primaria N° 34 Celia Zeballos de Heredia
Villarreal Correa, Aitana Jazmín
Escuela Primaria N° 35 Leandro N. Alem
Arregui Caraputeny, Ian
Fleitas Alegre, Thian Lihuel
Escuela Primaria N° 36 Dr. Carlos Luis Spegazzini
Veizaga Chávez, Catherine
Rosboch, Juliana
Albornoz, Santiago
Laveglia, Nahiara
Suvia, Guadalupe
Milla, Jazmín
Escuela Primaria N° 38 Joaquín V. González
Quintana, Aarón
Buzzella, Valentino
Yannuzzi, Santino
Sosa, Luciano
Escuela Primaria N° 39 Justo José de Urquiza
Mansilla, Zoe Magalí
Caratti Ricci, Charlotte Nicole
González, María Victoria
Adorno Marchetti, Lautaro
Escuela Primaria N° 40 Martiniano Leguizamón
Arce, Thiago
Escuela Primaria N° 41 Profesor Francisco Guerrini
Pereyra, Sofía Magaly
Pereira Meza, Kiara Belén
Márquez Paz, Zoe
Flores, Ramón Elieser
Cabrera Chávez, Hernán
Ojeda, Paloma Maia
Escuela Primaria N° 42 Leopoldo Herrera
Solis Garrado, Erik
Astrea del Valle, Lisci
Montero Sebald, Aneley
Orosco, Rocío
Escuela Primaria N° 43 Juan José Atencio
Julca Castillo, Luis Jeremías
Huamán Santa Cruz, Brunella Alessandra
Morales Palma, Christian
Sandoval Riczer, Daiana Carolina
Peralta Gaspar, Yanay
Vega, Dylan Renzo
Escuela Primaria N° 44
Rendari, Ahmat Juana
Serrano, Noah Gian
Escuela Primaria N° 45 Manuel Rocha
Santana Vigo, Belén
Lanini, Jonás Agustín
Desias, Aarón
Oviedo, Zoe Valentina
Escuela Primaria N° 46 Valentín Vergara
Armesto, Valentina
Gareca Valdez, Valentina
Farías, Zaira
Escuela Primaria N° 48 M. Sánchez de Lompson
Mamani Limachi, Malena
Gaspar Ortega, Brisa
Nina Salazar, Thiago
Escuela Primaria N° 49
Vedia Tintaya, Delvis Michelle
Escuela Primaria N° 52 Islas Malvinas
Itterman, María Cristina
Arias, Rosario
Rodríguez Ruiz, María del Carmen
Escuela Primaria N° 55
Benítez Villalba, Naiara
Escuela Primaria N° 56 Almafuerte
Kornuta, Bautista Ignacio
Mendieta, Elizabeth Naomi
Escuela Primaria N° 57 Juan Bautista Ambrosetti
Gudiño Aguirre, William Álvaro
Ramos Inturias, Alfredo
Argota Burgos, Nahiara
Escuela Primaria N° 58 Vicealmirante Estanislao Mon
Zalazar, Camilo Nicolás
Canegalli, Tomás
Aranda, Benjamín
Gutiérrez, Juan Francisco
Escuela Primaria N° 59 Prof. Víctor Mercante
Castellanos Antezanas, Brian Stefanno
Escuela Primaria N° 61 Bernardino Rivadavia
Maraz Yebara, Maili
Escuela Primaria N° 62 República de Chile
Bolaños Bonilla, Zoe
Iglesias Saldivar, María Elizabeth
Briozzi, Zoe
Sánchez, Milagros
Escuela Primaria N° 64 General Manuel Belgrano
Domínguez Horna, Luis Adrián
Uribarri Peralta, Antonia Elena
Escuela Primaria N° 65 Bartolomé Mitre
Magaldi, Carmela
Aguirre, Josefina
Parma, Helena
Espíndola Leiva, María Eugenia
Muñoz, Mateo
Corbelle Lanzilotta, Almendra
Escuela Primaria N° 67
González, Lucas Gabriel
Escuela Primaria N° 66 Almirante Guillermo Brown
Naón Garay, Pía Belén
Delgado, Noha Santino
Escuela Primaria N° 68 Juan Hipólito Vieytes
Linan Flores, María Alejandra
Lescano, Uma
Fernández, Keyla
Escuela Primaria N° 72 Hipólito Bouchard
Puqui Acho, José
Tolaba Valdivieso, Maite Emily
Escuela Primaria N° 73 Congreso de Tucumán
Méndez Ojeda, Maylin
Escuela Primaria N° 75 Dr. Antonio P. Quijano
Ayala, Alma
Zárate Bernasconi, Francesca Nerina
Escuela Primaria N° 76 Ingeniero Pedro Benoit
Peralta, Dalma Noemí Amelia
Giménez, Jon
Escuela Primaria N° 77 César A. Bustos
Ruiz, Thomas Ezequiel
Escuela Primaria N° 78 Francisco Legarra
Coco Corrigiano, Mia
Pintos, Patricio Gastón
Robles Zambrana, Renzo Yair
Escuela Primaria N° 79 José María Bustillo
Ajalla, Facundo Zahir
Mancilla Morales, Martino Matías
Escuela Primaria N° 81 José Gervasio Artigas
Fernández Svriz, Thiago
Escuela Primaria N° 84 Máximo Victoria
Casey Coseres, Giuliana Jazmín
Escuela Primaria N° 89 Juan Zorrilla de San Martín
Villarreal, Thiago Benjamín
Andrada, Julián
Gutiérrez, Rodrigo Nicolás
Escuela Primaria N° 92 América
Romero Iglesias, Santiago
Camacho, Aymara
Escuela Primaria N° 93 John F. Kennedy
Escobar, Malena
Pérez, Bianca
Escuela Primaria N° 102 Dr. Dardo Rocha
Cañete González, Martín Ignacio
Mancilla Gangoiti, Malena
Escuela Primaria N° 107 General Enrique Mosconi
Romero, Naiara Milena
Escuela Primaria N° 116 Albert Bruce Sabin
Orellana Ríos, Lázaro Segundo
Peñalva Ángeles, Lorena
Escuela Primaria N° 117 Luis Piedrabuena
Santini, Guadalupe Milagros
EEP N° 119
Olivera, Violeta
Escuela Primaria N° 121 Juan Bautista Azopardo
Cuicio, Benjamín
Lescano, Bruno Santino
Torres Zárate, Naim Adam
Valer Teodoro, Aldana Lucía
Escuela Primaria N° 125 Marcos Sastre
Aquino, Zoe
Daza Tejeda, Noemí
Millan, Theo
Escuela Primaria N° 124 Paula Albarracín
Gallardo, Alma Nicole
Escuela Primaria N° 126 Dr. Francisco Latrubesse
Delaiti, Alfonsina
De Bona, Emma
Escuela Primaria N° 127 Mary O'Graham
Cuit, Juan Pedro
Calderón, Caleb
EP N° 128
Fernández, Luz
Blanco, Juan Martín
Guadarrama, Sabino
Trinidad, Ylay
EES N° 128
Bulhman, Alma
Valladolid Marron, Mia
Aquino Villanueva, Facundo
Caballero, Noah Nehuen
Cricco Nuesch, Renata
Pozo Almada, Valentín
EES N° 129 En Lenguas Vivas
Giménez Ramírez, Edwin Lionel
Almada Aguilar, Valentino Antonio
PREMIO FAVALORO - ESCUELAS PRIVADAS
Escuela Especial María Montessori
Pedrozo Varela, Esteban
Primaria Educ. Especial Antonio Provolo
Ruiz, Milo
IPE Especial Ana Sullivan
Sanchéz, Jose María
EEE DIEGEP 1150 IDANI
Mayta Cabral, Diego Elías
Gomez, Jeremías Román
Escuela Especial IPAC
Castillo Espíndola, Agostina
Cirone Risso, Antonia
Fernández, Ástor
Gregorini, Mora
Godoy Ferrari, Valentino
Mallo, Federico
Moreno, Lucio
Nicoletti, Julián
Segado, Marina
Iberbia, Adolfina
Escuela APADIM
Sanchez Cruz, Helena
Colegio Santa Maria
Fernandez Bazan, Pilar
Comunidad Educativa San Juan Bautista
Crundall Beltrami, María Delfina
Colegio Sagrada Familia de La Plata
Aguilera Ortega, Taina
Garritano Elvira, Maite Catalina
Longo, Juan Pedro
Pagnossin Baldi, Francisca
Escuela San Simon
Arnal, Facundo
Aloe, Juana
Diaz Longar, Helena
Escuela Privada Los Hornos
Carona Amaro, Luca
Solano, Josefina
Escuela J.N Bialik
Massa, Francesca
Grimoldi, Benicio
Fridman Riva, Lucas
Primaria EP Capital Chica
Algarin Ortega, Valentino
Pedrozo, Zoe
Astorbano, Juan Pablo
Luna, Dante
Instituto Bivongi
Cotovich, Facundo
Colegio Bosque del Plata
Di Rago, Manuel
Paez de la Torre Alemán, Álvaro
Guerra Ghidini, Santiago Emanuel
Escuela Benito Lynch
Coscarella, Francesca
Guzmán, Isabella
Flores, Amparo
Comopagnucci, Bianca
Nuestra Señora de Fátima
Castro, Agustina
Mereles, Melody
Nueva Escuela Argentina
Morant, Charo
Arcoiris Escuela Primaria
Martinez Sanchez, Lourdes
Nuestra Señora del Carmen
Guerrero, Trinidad
Vulcano, Iván
D'Agostino, Miqueas
Colegio Marie Curie
Weimann Diaz, Maximo
Colegio San Antonio
Carnavalini, Alma Beatriz
Carranza, Simon
Colegio Patris
Giorgieri, Helena
Redemptoris Missio
Valdez Sallo, Benjamín
Gentil, Valentino
Redondo, Santino
Fernandez Orbea, Agustina
Instituto Magdalena de Canossa
Migueles Cherniacoff, Magalí Natalia
Colegio Arzobispo Juan Chimento
Mujica, Martina Nicole
Haedo, Melany Abigail
Obispo Anunciado Serafini
Allaza, Ciro
Becerra, Renata
Escuela Santa Marta
Vila, Lara Catalina
Colegio Monseñor Federico Julio Rasore
Hasan, Bernarda
Nuñez Olivetti, Catalina
Colegio Santo Tomás Moro
Del Mar Marquez, Ángel Fernando
Timaure, Valentina Isabella
Maciel, Clara Melina
Universitas Nivel Primario
Severino, Olivia
Colegio York Nivel Primario
Pérez Aznar, Serafín
Colegio Nuestra Señora del Valle
Bracciale, Siena
Quiroga Falcone, Alma
Colegio Misericordia
Casalinuovo, Joaquin
Colegio Emanuel
Pierdominico, Vicente
Sosa, Ethan
Rodriguez, Lola
Colegio San Vicente
Del Rio, Sofía
Bazán, Lucio
E.P San Benjamin
Falcone, Manuel
Juaniquina Segovia, Leonardo
Nicoletti, Benicio Joaquin
Martinez Garcia, Lucas
EP Concilio Vaticano II
Cuccia, Maura
Regueiro, Victoria
Primaria Euforión
Calabrese Martinez, Juana
Mannarino Bayocco, Luca
Pinceti, María Felicitas
Scarano Krmpotic, Ciro
Schmidt, Antonio Joaquin
Schwartz Torres, Ema
Villarreal, Julia
Colegio Agustín Roscelli
Rodriguez Mesias, Santino Agustín
Millán, Alma Martina
Sánchez, Renzo Pehuen
Colegio Nuestra Señora de Luján
Molina, Mateo
Colegio Santa María de los Ángeles
Perez, Perla Belen
Villegas, Lola Evangelina
Colegio Santa Ana
Carrero Spina, Jana Electra
Olio, Emma
Colegio Huellas
Cassano, Violeta
Ciabattoni, Ambar
Colegio Inmaculada
Atun, Agostina
Forin, Julia
Monella Nicastro, Martina
Instituto Bivongi
Alonso Nolasco, Alma Florencia
Caviglia, Julia
Giachino, Emma
Virgen del Pilar Lemos
Tomá, Bautista Martín
Sianca Wlasiuk, Pedro
Gomez Fiesta, Maria Clara
Colombini, Marco Andrés
Colegio del Sol
Tauber, Felipe
Gobbo Ghidini, Baltasar
Lira, Juan Ignacio
Colegio Nuestra Señora de Lourdes
Fanelli, Agustina
Salinas, María Isabella
Montes de Oca, Yaco
Di Ciann, Juan Bautista
Santa Teresa de Jesús
Aldecoa Pece, Faustina
Sacco, Lucia
Colegio Primario Cielos Abiertos
Rojas, Federico Elías
Colegio Crisol
Pedersoli, Lucía
Pobersnik, Guillermina Lucía
Instituto Mater Dei
Abramo Castelli, Ana Isabel
Algañarás, Laureana Isabella
Colegio Cristo Rey
Irazabal, Pilar
Miranda, Sofía
Oliva Piñero, Delfina
ICI Escuela Italiana
Serroels, Amparo
Colegio Ayres de Gonnet
Liegl, Emma
Bravo, Benjamin
Sagrado Corazón de Jesús
Volpi, Juan Ignacio
Tamburini, Miguel Angel
Cordi, Salvador
Colegio Lincoln
Arévalo, Julieta
Caviglia, Valentina
Marano de Souza, Dante
Nuestra Señora de la Merced
Yalet, Indiana
Perri Serantes, Emma
Bricod, Sofía
Colegio Juan Manuel Estrada
Martin, Benjamin
Instituto Santa Rosa de Lima
Stancato, Antonella
Díaz, Dante
Artuzamunoa, Brenda
Instituto Manuel Belgrano
Reynaldi, Bautista
Colegio María de Luján Sierra
Petti, Benjamín
Colegio Corazón Eucarístico de Jesús
Botes, Elias
Molina, Ana
Colegio del Centenario
Gonzalez Iturrioz, Benicio
Alconada Fabre, Antonio
Colegio San Miguel
Casas, Francesca
Aizpuru, Lola Catalina
Colegio Jacarandá
Jausoro, Vera
Santa Lucia
Goicochea, Inti Camilo
Escuela Ceferino Namuncurá
Di Paolo Vizcarra, Steffano
Gonzalez, Agustín
Colegio Club Universitario de La Plata
Pardini, Emma
San Pedro Apostol
Mega, Guillermina
Venezia, Francesca
Moyano Manes, Marianela
Club Estudiantes
Milone, Charo
Rojas Ovando, Anthony
Colegio San Carlos
De Lorenzo Navarrete, Mateo
Farias Mauro
Inst. Jose Manuel Estrada de City Bell
Manuel Romero
Colegio Divina Providencia
Guzman Olivia
Samudio Sanabria, Marco
Poggio, Milagros Belen
La Anunciacion
Soliz, Zoe Martina
Miguez, Maia Agostina
Colegio Papiros
Balut Schwindt, Muna
Elduayen Mendoza, Alma
Dobbelsteen, Emilia
Colegio San Cayetano
Villegas Tapia, Matias
Baraibar, Catalina
Fragosa Pierpaoli, Violeta
Escuela San Blas
Segui, Timoteo
Colegio Manantiales
Unchalo, Mia
Lyardet, Joaquina
Cortina Perez, Santiago
Mercapide, Lautaro
Aparicio, Pablo Ariel
Mosolani, Marcos
Monseñor Alberti
Kurutchet, Lucio
Toscano, Lucia
Instituto Arzobisco Juan Chimento
Mujica, Martina Nicole
María Auxiliadora
Pucheu, Sofía
Santa Rosa
Díaz, Dante
Colegio del Centenario
Gonzalez Iturrioz
San Luis
Illanes, Guillermina
Nta Sra de la Merced
Meriperinesa, Tomas Andres
La casa de Todos
Maldonado, Amelie
Pellagatti, Pedro
San Francisco de Asis
Martinez Buzzone, Isabel
de Rose, Bianca
Instituto María Auxiliadora
Petrucelli, Olivia
Pechue, Sofía
Colegio San Agustin
Barletta, Camilo
Noviello, Lucio
Oviedo, Maite Gianella
PREMIO PALACIOS - ESCUELAS PÚBLICAS
Escuela Especial N°535 Juana Azurduy
Romero, Paola
Orellana, Gaston
Liceo Victor Mercante Secundario
Baldini, Sol
Colegio Nacional Rafael Hernandez
Lopez Matas, Manuela
Bachillerato de Bellas Artes
Maldonado Clar, Larisa
Ricabarra, María Paz
Escuela Secundaria Tec N°1
Ocaña Rey, Camila Daiana
Escuela Secundaria Tec N°2
Bibe Melchior, Lautaro
Lanterna, Emma
EEST N°6 Albert Thomas
Villadonga Cascallares, María Paz
Corleto, Lucía Guadalupe
EEST N°7
Salcedo, Camila Iara
EEST N°8
Giufrida, Luciano Agustín
Gomez, Brian Joel
EEST N°9
Chavez, Valentina
Saucedos, Iara Denise
EES N°1
Godoy, Betina Ayelen
EES N°2
Corvalán Gallego, Elías
Strologo Mendoz, Yamila
Pedrazza, Fiorella
Gómez, Morena Ariana Luján
Parada, Alejo Joaquin
EES N°4
Vera Romero, Johana Leticia
Escuela Media N°5
Padron, Priscila Morena
EES N°5
Vera, Fatima
EES N°7
Escobedo, Aldana
Acosta, Maia
Ibañez, Santiago
Gimenez, Camila
Camacho Leiva, Florencia
EES N°8
Montaño Siles, Tania Margarita
EES N°9
Peralta, Benjamín Leonel
EES N°11
Quiroga, Milagros Soledad
ED EES N°12
Cappato, Mateo
EES N°13
Laurenzo, Julieta Camila
Praderio, Mía Zoe
EES N°17
CaballosRomero, Danisa Maite
EES N°14
Varela, Morena
Caba Cervantes, Ayelen
Gonzalez, Franco
EES N°22
Baeza, Mariana Nicole
EES N°26
Alvarez Jurado, Martina
EES N°27
Picci, Marcos
Sosa Barandica, Alvaro
EES N°28
Cabrera, Lourdes
EES N°31
Dron, Thiago
EES N°37
Carrera, Venialgo
Perez, Lujan
EES N°38
Ala, Virginia
EES N°41
Arce, Agustina Magali
EES N°42
Benitez Marecos, Gabriel Antonio
Narvaez Quispe, Nahuel Facundo
EES N°43
Resa, Priscila Angela
Weiss, Iara Mailen Lucia
Sosa, Mía Antonella
ES N°44
Polonio Argomedo, Madelaine
Araujo Esquiel, Gabriela
Serra, Tiziano
EES N°47
Brandimarte, Juana
EES N°48
Lascano Rodriguez, Mariano
Arenas Padilla, Eleazar
EES N°49
Mercado Pinto, Lorena
EES N°50
Fernandez, Fatima María
EES N°52
Blanco, Griselda Morena
EES N°54
Cardoso, Julio Cesar
Salinas, Sara
EES N°55
Gonzales, Luis
EES N°56
Perillo, Julieta
EES N°57
Martinez, Giuliana
EES N°59
Salvergo Regueiro, Victor
EES N°61
Lopez Portales, Marianela
EES N°62
Alegre, Emilia
EES N°64
Ruiz Perez, Lautaro
EES N°66
Tucci, Julieta Belén
EES N°67
Jorquera, Ludmila
EES N°68
Soliz Rojas, Gelen Najhely
EES N°72
Alvarenga, Jimena
Flores Barca, Nicole
Mamani Coro, Luján
EES N°73
Segovia Bautista, Carlos Efrain
EES N°76
Martinez Sandoval, Yamile
EES N°78
Cartaman Portillo, Marcela B
EES N°79
Britez Ferreira, Cristina
EES N°80
Careaga, Agustín Valentín
Peiró, Sofía
EES N°81
Recalde, Xiomara Delfina
Rosales, Milagros de los Angeles
EES N°82
Taborda, Lukas
EES N°83
De la Huerta, Sofía
Enrique, Sofía
Nuñez, Lucas
Avendaño, Jazmín
Aquino, Ingrid
EES N°88
Flores, Dylan David Tobías
Sánchez, Irma Soraya
EES N°90
Karanicolas, Aldana Araceli
Mamani, Noe Fabian
Copa Caucota, Amelia
EES N°91
Estrada Maraz, Araceli
Galean Aramayo, Nineth
Portal Salazar, Delia
EES N°94
Tolaba Rodriguez, Evelyn Yanina
PREMIO PALACIOS - ESCUELAS PRIVADAS
Especial María Montessori
Alvez, Maite
Escuela Especial IPAC
Barrientos Butta, Dionel
Bloise, Bautista
Burgos, Pedro
Gonzalez, Elías
Marino, Bruno
Prado, Pilar
Secundaria Educ Especial Antonio Provolo
Gomez, Joscelyn Alejandra
IPE Escuela Especial Ana Sullivan
Puga, Paula
Veinticinque, Victoria
Romero, Alenka Shaiel
Escuela APADIM
Romano, Milagros Abril
IDANI
Gomez, Jeremias Roman
Colegio Santa Maria
Villarruel, Yasmin
Secundario Patris
Ponce de Leon, Gonzalo
Colegio Corazón Eucarístico de Jesús
Glüzmann, Lucia
Santa Margarita María de Alacoque
Etchevers, Bautista
Colegio Santa Ana
Barba, Máximo Franco
Instituto Secundario Nuestra Sra de Lujan
Sanchez, Franco
Colegio San Luis
García Ferrer, Oriana Graciela
Colegio Redemptoris Missio
Pereyra, Camilo
García, Brisa
Del Roio, Benjamín
Instituto San Cayetano
Rene, Micaela Agustina
Zappitelli, Fausta
Blanco Barrios, Jose Maria
Instituto Leonardo Da Vinci
Gayoso, Justina
Nuestra Sra de la Misericordia
Carnevale, Ana
Colegio Santo Tomas Moro
Peluffo, Tatiana Agustina
Colegio San Miguel
Perique, Morena Valentina
Ramirez, Martin Sergio
Secundaria Privada Los Hornos
Lares, Camila
Montero, Santino
Solimando, Isabella
Colegio San Pio X
Feldman Lucía
Escuela de Educación Secundaria Padre José Dardi
Ríos Cacicedo, Martina
Colegio Cristiano Evangélico Príncipe de Paz
Folino, Joaquin Aldo
Secundario San Juan Bautista
Ledesma Llave, Lucas
Instituto José Manuel Estrada City Bell
Carrasquet, Malena
FRAY MAMERTO ESQUIU
Brown, Lucia Trinidad
Maranzano, Catalina
Maciel, Victoria
Colegio San Miguel Garicoits
Albarracin, Gomez Lucia
Marin, Maria Lucia
Riccomini, Mariana
Vazquez Antonena, Maria Noel
Haras del Sur College
Latorre Olivera, Nicolás
Nuestra Señora de Lourdes
Ferreyro, Valentina
Escuela Benito Lynch
Hochberg Tortone, Lionel
Galvan, Pilar Azul
Colegio Emanuel
Panico, Samay Abril
Navarro Quispe, Miqueas Alan
Escuela Santa Lucia
Bonfiglio, Ros Ctalina
Jauregui, Lorenzo
Nuestra Señora de La Anunciación
Piedrabuena Marbán, Iñaki
Colegio Lincoln
Marañón Calandra, Celeste
Santa María de los Ángeles
Bernal, Jazmín
CEF Fray Francisco de Paula Castañeda
Urrutibeheity, Lucia
Colegio Mercedes Pacheco
Montaldo, Santiago
Colegio Crisol
Sampaoli, Isabella Renata
Colegio Cenit
Mollard, Renata
Instituto de Enseñanza
Adler Martinez, Candela
Manis, Camila
Escuela San Simon
Menendez Otero, Julieta
Instituto Mater Dei
Espinosa Uribe, Amelie
Colegio Secundario Nuestra Señora del Valle
Michalakakis, Elena
Instituto San Vicente de Paúl
Gilabert Sampó, Malena
Colegio Monseñor Alberti
Azzurro, Ignacio Martin
Bracco, Tatiana
Instituto María Auxiliadora
Barrena, Isabel
Instituto Manuel Belgrano de City Bell
Ligotti, Renata
Instituto San Benjamin
Cincunegui, Abril
Carballeda, Emilia
Estive, Diorella
Colegio Mons Federico J. Rasore
Rodal, Josefina
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
Lezcano Rodriguez, Pilar
Gavalda, Paloma
Perez Ledesma, Lucía Cloe
Colegio San Carlos
Salazar Heredia, Dalia Florencia
Colegio Obispo Anunciado Serafini
Mayocchi, María Clara
Santa Teresa de Jesús
Simone, Pilar
Instituto Manuel Belgrano
Ligotti, Renata
Colegio Inmaculada
Garcia, SelvaGaspar
Justel Maximiliano
Ministro Luis Mac Kay
Morena, Sabina
Escuela Estudiantes de La Plata
Ferrando, Nazarena
Colegio San Antonio de Padua
Bet, Irina
Capodarco Martina
Luca Pintarelli
Colegio Estrada de La Plata
Garcia Masalle, Ciro
Sandoni, Sofia
Aguilar Islas, Amparo
Colegio Bivingi
Cavilla, Julia
Giachino, Emma
Alonso Nolasco, Alma Florencia
San Francisco de Asis
Arias, Walter José
Nta. Sra del Carmen
Skoda, Bruno Martin
Conde Gonzalez, Malena
Colegio del Sol
Molliar, Renata
Nueva Escuela Argentina
Castro Indina
Santa Marta
Polero, Lucila
Escuela Técnica San Vicente de Paul
Perez Rosas, Valentin
Cossu, Nicolás Alejandro
García Alvarez, Santino Ezequiel
Colegio Jacaranda
Finkielsztejn, Camila Ailen
PREMIO DARDO ROCHA
Centro Educativo Nivel Secundario N° 457
Zacarias Emiliano
Centro Educativo Nivel Secundario N° 458
Birocho, Omar Julian
Centro Educativo Nivel Secundario N° 459
Baldes Pozo, Ysabel Marita
Centro Educativo Nivel Secundario N° 462
De Vigo Urco, Juan Mauricio
Centro Educativo Nivel Secundario N° 463
Bellina, Viviana
Centro Educativo Nivel Secundario N° 468
Torres, Miguel Dario
Elicabe, Maria Victoria
Centro Educativo Nivel Secundario N° 469
Madina Diaz, Maria Inés
Velazquez Benitez, Reina Eusebia
Ruffino, Marcos
Centro Educativo Nivel Secundario N° 474
Toledo, Hernan
Godoy, Nestor
Deleglise, Malvina
Beltran Cruz, Mayerly
Centro Educativo Nivel Primario N° 703
Gonzalez Amamdor, Ruben
Rosa, Lidia Ester
Centro de Educacion de Adultos 728/04
Flores, Dalma Ayelen
Romero, Graciela Isabel
Martinez Bustamante, Pablo
Maza, Maria Eliana
Centro de Educacion de Adultos 728/06
Taquichiri Mamani, Alejandra
EPA N° 706
Zarzosa Cano, Elizabeth
Grandoli, Daniel
Centro de Educacion de Adultos 723/06
Diaz, Magdalena
Corazon de Maria
Acosta, Eligia
