Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

VIDEO. Otro episodio de violencia en un partido de fútbol infantil en La Plata

9 de Diciembre de 2025 | 20:21

Escuchar esta nota

Un grave episodio de violencia se registró ayer durante un partido de fútbol infantil de la liga LIPIFA en La Plata. El encuentro, disputado en la cancha de Deportivo Académico —ubicada en 5 y 645, Villa Elvira (La Plata)— enfrentó a El Triunfo Granate contra Deportivo Académico y terminó en un escándalo que involucró agresiones físicas y verbales entre jugadores, padres y miembros del cuerpo técnico.

Según relataron testigos y familiares presentes, el partido transcurría con normalidad hasta que, ya en el segundo tiempo, el árbitro decidió detener momentáneamente el juego debido a insultos provenientes del sector local, donde padres y entrenadores habrían dirigido agravios verbales hacia los chicos de 13 años.

A pesar del tenso clima, el encuentro se reanudó para que los futbolistas que aún no habían ingresado pudieran despedirse de la categoría, ya que para varios era su último partido en cancha de 7. El resultado final fue 3 a 1 a favor de El Triunfo Granate.

“Nos siguieron hasta el auto con insultos, queriendo golpear a los nenes. Uno de ellos tenía un cuchillo. Tuvimos que evacuar el lugar”, relató una madre presente, quien también afirma haber recibido un golpe de un entrenador mientras intentaba proteger a su hijo.

Las familias agredidas exigen sanciones inmediatas y respuestas por parte de la liga y de los clubes involucrados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

Cómo está de salud el hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna

Volaron las entradas de la preventa para la final Estudiantes vs Racing: precios y quiénes pueden sacarla mañana

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Se levantó el corte en la Autopista La Plata
Últimas noticias de Policiales

El policía retirado que asesinó a un vecino por el volumen de la música fue condenado a ocho años de prisión

Dictaron la prisión preventiva para el policía acusado de rapto y abuso en el Parque Pereyra

La Justicia de La Plata deberá definir sobre el futuro de Chiqui Tapia y Sur Finanzas en la causa por lavado de dinero

Insólito: el baterista de Don Osvaldo bromeó con una bomba en el aeropuerto de Mendoza y activaron un operativo de seguridad
La Ciudad
Ya luce el árbol de Navidad y el pesebre frente al palacio municipal
Una cuadra de Barrio Norte “explotado de basura”
Basural a cielo abierto en Barrio Aeropuerto
¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria
Espectáculos
Impactante: se conocieron las primeras imágenes de Cecilia Roth como Moria Casán
"Es mi novio": Evelyn Botto formalizó su relación con Fede Bal
“Me comprometo a abonar”: llega el final del debate por la paternidad de Martín Redrado
"En un mes": Thelma Fardín y Nicolás Riera pusieron el gancho para la decisión más importante de su vida
Insólito: Mauro Icardi pidió ver las escenas de sexo de la China Suárez de “En el barro”
Información General
En el Día del Mate, el museo quedó inaugurado y se celebró a lo grande
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Con gol de Julián Álvarez, Atlético de Madrid se impuso ante el PSV por 3 a 2 en la Champions League
Piedrazos y balas de goma: liberaron a los 23 hinchas del Lobo detenidos tras el clásico
Confirmaron que habrá micros a Santiago del Estero para los hinchas de Estudiantes: cuánto cuesta el pasaje
VIDEO. Otro episodio de violencia en un partido de fútbol infantil en La Plata
El Lobo deberá pagarle 25 mil dólares a Vélez por Nicolás Garayalde: los motivos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla