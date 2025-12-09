VIDEO. Otro episodio de violencia en un partido de fútbol infantil en La Plata

Un grave episodio de violencia se registró ayer durante un partido de fútbol infantil de la liga LIPIFA en La Plata. El encuentro, disputado en la cancha de Deportivo Académico —ubicada en 5 y 645, Villa Elvira (La Plata)— enfrentó a El Triunfo Granate contra Deportivo Académico y terminó en un escándalo que involucró agresiones físicas y verbales entre jugadores, padres y miembros del cuerpo técnico.

Según relataron testigos y familiares presentes, el partido transcurría con normalidad hasta que, ya en el segundo tiempo, el árbitro decidió detener momentáneamente el juego debido a insultos provenientes del sector local, donde padres y entrenadores habrían dirigido agravios verbales hacia los chicos de 13 años.

A pesar del tenso clima, el encuentro se reanudó para que los futbolistas que aún no habían ingresado pudieran despedirse de la categoría, ya que para varios era su último partido en cancha de 7. El resultado final fue 3 a 1 a favor de El Triunfo Granate.

“Nos siguieron hasta el auto con insultos, queriendo golpear a los nenes. Uno de ellos tenía un cuchillo. Tuvimos que evacuar el lugar”, relató una madre presente, quien también afirma haber recibido un golpe de un entrenador mientras intentaba proteger a su hijo.

Las familias agredidas exigen sanciones inmediatas y respuestas por parte de la liga y de los clubes involucrados.