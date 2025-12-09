Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Tiroteo en Universidad Estatal de Kentucky dejó un muerto y un herido

Tiroteo en Universidad Estatal de Kentucky dejó un muerto y un herido
9 de Diciembre de 2025 | 20:29

Escuchar esta nota

Una persona murió y otra resultó herida hoy martes en un tiroteo ocurrido en el campus de la Universidad Estatal de Kentucky (KSU) y el sospechoso fue puesto bajo custodia, indicaron las autoridades locales.

El Departamento de Policía de Fráncfort informó que a alrededor de las 15:35 respondió a un agresor activo en el campus de KSU en Frankfort, en el estado de Kentucky, Estados Unidos.

La universidad fue cerrada hasta nuevo aviso, señaló la policía. Según informes, la policía permanece en el lugar de los hechos y ha acordonado la zona, según se  supo.

El portavoz de la universidad, Michael DeCourcy, confirmó que el estudiante fallecido y el herido son alumnos de la institución, y que este último se encontraba en estado crítico. Asimismo, añadió que el autor de los disparos no era estudiante de la universidad.

 

