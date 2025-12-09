Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Impuso toda su experiencia y jerarquía

Muslera volvió a lucirse con una atajada clave

Sacó una pelota complicada, en un momento díficil del partido. Después, se adueñó de cada centro de Gimnasia

Muslera volvió a lucirse con una atajada clave

muslera sacó una pelota de otro partido en el primer tiempo / x

9 de Diciembre de 2025 | 03:26
Edición impresa

Fernando Muslera volvió relucir toda su experiencia y jerarquía en el arco pincharrata, ya que cuando el equipo lo necesitó, él respondió. Sobre todo, con la gran chance que tuvo Gimnasia en el primer tiempo, donde mostró todas sus credenciales.

Desde su llegada a mediados de este año, le dio un salto de calidad al equipo, más allá de que recibió goles. Impuso voz de mando, luego de una enorme trayectoria en Europa.

Y ayer, en un partido caliente, apareció cuando tuvo que hacerlo. Más allá que Gimnasia no le generó demasiadas situaciones de peligro, en los momentos donde el local tuvo un poco más de iniciativa, apareció para descolgar los centros o para cortar buscapiés.

Sin embargo, la jugada que lo marcó fue la del cierre del primer tiempo, donde el Lobo tuvo mayor manejo del juego. Panaro le pegó al arco desde el sector derecho y luego de que la pelota se desvíe en Arzamendia, el arquero uruguayo evitó el gol sacándola la pelota con su guante izquierdo. Sin dudas, una pelota difícil y que cualquier arquero no la saca, ya que el tiro tenía destino de gol.

Después no tuvo demasiadas acciones de peligro que evitar, pero se mostró muy seguro en momentos donde Gimnasia abusó mucho de los centros. Los descolgó de manera segura, sin dejar rebote. También cortó algunas aproximaciones, dejando en claro que ninguna pelota se le iba a escapar.

También fue voz de mando en algunos pasajes, donde buscó despertar a algunos de sus compañeros e indicar, algunas correcciones en la marca. Sin dudas, es el mejor refuerzo que trajo Estudiantes en el último mercado de pases.

LE PUEDE INTERESAR

El León logró otra valla invicta en los playoffs

LE PUEDE INTERESAR

Con pasión y color, pero 23 detenidos

BASTANTE FIRME

Desde su llegada, Fernando Muslera atajó 23 de los 24 encuentros que disputó Estudiantes en el segundo semestre del año. Y en 9 ocasiones, mantuvo el arco en cero: seis correspondieron al Torneo Clausura y los tres restantes, a la Copa Libertadores. Sin dudas, una efectividad alta.

Más allá de su experiencia, Muslera se lució con grandes atajadas en muchos de los partidos que disputó el Pincha en el semestre. Y hasta mantuvo con vida al equipo en los partidos donde estuvo abajo en el marcador, como en la derrota por 2-1 ante Flamengo en el Maracaná, sacando peligrosos remates ante el equipo que terminó quedándose con la Copa Libertadores.

EXPERTO EN CLÁSICOS

Con el partido de ayer, fue la segunda vez que Muslera enfrentó a Gimnasia desde su llegada. Y la efectividad es alta: ganó los dos y no recibió goles.

Su primer clásico fue el pasado 19 de octubre, donde Estudiantes derrotó a Gimnasia por 2-0 en el estadio Jorge Luis Hirschi por los goles de Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

Y ayer, en el Bosque, fue su segunda presentación ante el Lobo, con triunfo por 1-0 y clasificación a la final del Clausura. Por su parte, ante Racing, será la segunda final que disputará con el club, ya que anteriormente fue titular en la derrota por 2-0 ante Vélez por la Supercopa Internacional.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes es finalista tras ganar el clásico 1 a 0 con gol de Palacios y Cetré siendo gran figura

VIDEO. La mancha que dejó el clásico platense: incidentes, corridas y disturbios entre los hinchas

FOTOS Y VIDEO.- Festejos en 7 y 50: Estudiantes copó las calles tras ganar el clásico en el Bosque y pasar a la final

VIDEO. Balas de goma y tensión en el Bosquetras el clásico: hay 23 detenidos y 12 policías heridos

No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito

Grave accidente en 1 y 32: un ciclista trastabilló en el paso bajo a nivel y lucha por su vida

Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
+ Leidas

Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico

Villarruel y el enojo libertario

Juraron los nuevos integrantes del   Senado bonaerense

Alberto F. ¿con novia del PRO?

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

La jugada de Caputo

Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Últimas noticias de Deportes

El Pincha fue más efectivo y es finalista

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará

Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque

Estudiantes y Racing nuevamente en una definición de torneo
Policiales
Desastre vial en la Región: otras tres muertes en menos de 24 horas
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
La familia de Johana Ramallo denuncia una “dilatación” del juicio
Robo en Miami: “No somos mecheros vip”
Espectáculos
Globos de Oro: Di Caprio, Netflix y Warner, protagonistas en un Hollywood en transformación
Paramount se mete en la puja por Warner
Amor en blanco: Trudeau y Katy Perry ya son novios oficialmente
Moritán, separado: su ex lo hundió: “Le gusta...”
De filósofa y diputada, a periodista de chimentos: la vida de Laura Ubfal
Política y Economía
Reforma laboral: se viene el proyecto oficial
Más de 50% de las pymes, con juicios laborales
Pobreza: la caída informada por el Indec sería menor a la real
Milei rumbo a Oslo para apoyar a Corina Machado
Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias
La Ciudad
Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico
Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
Buscan acelerar el uso del código QR en ascensores
Bomberos de Ensenada realizaron una cena para recaudar fondos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla