Muslera volvió a lucirse con una atajada clave

Sacó una pelota complicada, en un momento díficil del partido. Después, se adueñó de cada centro de Gimnasia
Fernando Muslera volvió relucir toda su experiencia y jerarquía en el arco pincharrata, ya que cuando el equipo lo necesitó, él respondió. Sobre todo, con la gran chance que tuvo Gimnasia en el primer tiempo, donde mostró todas sus credenciales.
Desde su llegada a mediados de este año, le dio un salto de calidad al equipo, más allá de que recibió goles. Impuso voz de mando, luego de una enorme trayectoria en Europa.
Y ayer, en un partido caliente, apareció cuando tuvo que hacerlo. Más allá que Gimnasia no le generó demasiadas situaciones de peligro, en los momentos donde el local tuvo un poco más de iniciativa, apareció para descolgar los centros o para cortar buscapiés.
Sin embargo, la jugada que lo marcó fue la del cierre del primer tiempo, donde el Lobo tuvo mayor manejo del juego. Panaro le pegó al arco desde el sector derecho y luego de que la pelota se desvíe en Arzamendia, el arquero uruguayo evitó el gol sacándola la pelota con su guante izquierdo. Sin dudas, una pelota difícil y que cualquier arquero no la saca, ya que el tiro tenía destino de gol.
Después no tuvo demasiadas acciones de peligro que evitar, pero se mostró muy seguro en momentos donde Gimnasia abusó mucho de los centros. Los descolgó de manera segura, sin dejar rebote. También cortó algunas aproximaciones, dejando en claro que ninguna pelota se le iba a escapar.
También fue voz de mando en algunos pasajes, donde buscó despertar a algunos de sus compañeros e indicar, algunas correcciones en la marca. Sin dudas, es el mejor refuerzo que trajo Estudiantes en el último mercado de pases.
Desde su llegada, Fernando Muslera atajó 23 de los 24 encuentros que disputó Estudiantes en el segundo semestre del año. Y en 9 ocasiones, mantuvo el arco en cero: seis correspondieron al Torneo Clausura y los tres restantes, a la Copa Libertadores. Sin dudas, una efectividad alta.
Más allá de su experiencia, Muslera se lució con grandes atajadas en muchos de los partidos que disputó el Pincha en el semestre. Y hasta mantuvo con vida al equipo en los partidos donde estuvo abajo en el marcador, como en la derrota por 2-1 ante Flamengo en el Maracaná, sacando peligrosos remates ante el equipo que terminó quedándose con la Copa Libertadores.
Con el partido de ayer, fue la segunda vez que Muslera enfrentó a Gimnasia desde su llegada. Y la efectividad es alta: ganó los dos y no recibió goles.
Su primer clásico fue el pasado 19 de octubre, donde Estudiantes derrotó a Gimnasia por 2-0 en el estadio Jorge Luis Hirschi por los goles de Edwuin Cetré y Guido Carrillo.
Y ayer, en el Bosque, fue su segunda presentación ante el Lobo, con triunfo por 1-0 y clasificación a la final del Clausura. Por su parte, ante Racing, será la segunda final que disputará con el club, ya que anteriormente fue titular en la derrota por 2-0 ante Vélez por la Supercopa Internacional.
