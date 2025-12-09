Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Desde el metropolitano del 67, la libertadores 1968, hasta la liguilla de 2015

Estudiantes y Racing nuevamente en una definición de torneo

La historia vuelve a cruzar a Pinchas y Académicos, en una final del campeonato local, este sábado a las 21 en Santiago del Estero

Estudiantes y Racing nuevamente en una definición de torneo

tiago palacios, quién definió el clásico, escapa en velocidad a su compatriota enzo martínez / n. braicovich

9 de Diciembre de 2025 | 03:30
Edición impresa

Estudiantes derrotó 1-0 a Gimnasia en el Bosque, y se clasificó a la final del Torneo Clausura, donde deberá enfrentar el sábado a Racing en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero a las 21.

Tras eliminar a su eterno rival en una definición apasionante, el Pincha se prepara para enfrentar a la Academia, en un duelo cargado de historia, desde aquel cruce de 1967 donde se consagró campeón, las semifinales de Copa Libertadores 1968 y la extinta Supercopa de Campeones Intercontinentales de 1969. Más en la actualidad se recuerda el cruce por la Liguilla Pre Libertadores 2015.

Estudiantes vuelve a pisar este sábado el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en una final nacional. En este contexto, será la tercera vez que juegue en la Provincia del Norte la disputa por un nuevo título. Las anteriores fueron el año pasado ante Vélez.

Del otro lado, está el equipo de Gustavo Costas, el cual también atravesó un año cargado de emociones, pero que buscará cerrarlo de la mejor manera ante los del Barba.

Por su parte, esta final entre dos equipos que vienen siendo el epicentro de atención del fútbol argentino, por los campeonatos logrados en el último tiempo, no será un partido más, sino que se sumará a la rica historia que tienen en enfrentamientos definitorios.

El primer mano a mano ocurrió en la final del Metropolitano de 1967, el 6 de agosto del citado año pinchas y académicos dirimieron el campeonato en un solo cotejo en cancha neutral: el viejo Gasómetro de San Lorenzo. El Pincha venía de ganarle la semifinal a Platense y el rival a vencer para lograr el primer título de la era profesional era el elenco comandado por Juan José Pizzuti.

Aquel día, los de La Plata derrotaron a los de Avellaneda 3-0 con goles de Madero, Verón y Ribaudo, para gritar campeón. Y de esta forma, se convirtió en el primer equipo de los denominados chicos en poder consagrarse campeón en el Profesionalismo

Tras esa final y en menos de un año volvieron a verse las caras en la Copa Libertadores. Por las semifinales del máximo torneo continental, se enfrentaron en tres oportunidades y en el duelo definitivo, jugado en River, el León con la recordada chilena de Juan Ramón Verón, dejó en el camino a Racing, tras empatar 1-1, y así se aseguró el boleto a la final. En esa eliminatoria de Copa, Estudiantes la superó por diferencia de gol. Luego el elenco de Osvaldo Zubeldía ganaría la Libertadores tras dejar en el camino en tres partidos a Palmeiras.

Ya en 1969 por la Supercopa de Campeones, se registraron dos encuentros con el detalle que ese certamen también fue disputado por Peñarol y Santos de Brasil. Finalmente en aquella edición, Racing tuvo su premio consuelo, tras ganar el primer partido 1-0 en cancha de Estudiantes y empatar sin goles el segundo en el Estadio Presidente Perón.

46 años más tarde, nuevamente el campeonato local los vovlió a poner cara a cara en una definición. Fue por la semifinal de la Liguilla Pre Libertadores, donde Estudiantes cayó 2-1 en la noche de Avellaneda.

 

 

 

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

