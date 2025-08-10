Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Récord Guinness: el “arquitecto de cartas”, un capo jugando al Jenga

Tian Rui

10 de Agosto de 2025 | 02:42
Un hombre chino conocido como el Arquitecto de Cartas por sus habilidades para apilar rompió cuatro récords mundiales Guinness en cuestión de días, incluido uno por apilar 3.149 bloques de Jenga en un solo bloque colocado verticalmente. Tian Rui rompió su primer récord mundial Guinness hace unos tres años, cuando construyó una torre de 27 capas para reclamar el título de la casa de naipes más alta construida en una hora. Su récord fue batido desde entonces, por lo que recuperó el título en abril con 32 capas. Tan solo unos días antes había conseguido el título del castillo de naipes más alto construido en 8 horas, consiguiendo levantar una torre de 62 capas. Una vez que obtuvo los títulos de sus tarjetas, centró su atención en los bloques de Jenga y rompió el récord de mayor cantidad de bloques de Jenga apilados en un bloque de Jenga vertical: 3149. Completó su racha de récords al intentar la misma hazaña con bloques gigantes de Jenga y obtuvo el título con 918 bloques apilados. Rui dijo que sus años de práctica lo han convertido en un experto apilador. “Es como algo natural ahora”, le dijo a Guinness World Records. “Simplemente lo dejo fluir”.

 

