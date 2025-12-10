Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Bolivia: detienen al expresidente Luis Arce por presunta corrupción

Bolivia: detienen al expresidente Luis Arce por presunta corrupción
10 de Diciembre de 2025 | 18:17

El expresidente boliviano Luis Arce fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción, confirmó su exministra de Presidencia, María Nela Prada.

“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Arce en Sopocachi, barrio de La Paz”, dijo la exfuncionaria en un video publicado en redes sociales y citado por el portal DW. Asimismo, aseguró que el exmandatario fue trasladado a instalaciones de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

Según medios locales, la detención se debe a una investigación abierta por el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena cuando Arce era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno de Evo Morales (2006-2019). Arce también tiene una causa abierta por una alta exfuncionaria que lo acusa de haberla embarazado y abandonado, aunque por el momento no se ha confirmado porqué caso fue detenido.

La gestión del expresidente, del Movimiento al Socialismo (MAS), terminó el pasado 8 de noviembre, cuando fue investido el centrista Rodrigo Paz Pereira. Antes de concluir su mandato, Arce aseguró varias veces que no se iría del país y que iba a volver a dar clases en la universidad.

 

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

