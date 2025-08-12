Entran en una panadería y huyen con la recaudación

La tarde caía sobre Gonnet cuando la rutina de la panadería de calle 25 y 504 se vio interrumpida por la violenta irrupción de dos hombres. Uno de ellos, empuñando un arma de fuego, impuso silencio con una amenaza. Del otro lado del mostrador, dos jóvenes empleados y un cliente ocasional quedaron inmóviles, conscientes de que cualquier movimiento en falso podía torcer el rumbo de la escena.

En cuestión de segundos, el ladrón armado ordenó que entregaran el contenido de la caja registradora mientras el otro asaltante recogía celulares y dinero, en un recorrido preciso que no dejó margen para la resistencia. El botín ascendió a unos veinticinco mil pesos, más tres teléfonos que pasaron a manos de los intrusos en un abrir y cerrar de ojos.

Los ladrones salieron del local con la misma rapidez con la que habían entrado, perdiéndose entre las calles aledañas. El miedo, como suele suceder en este tipo de situaciones límite, quedó flotando en el aire de la panadería que ahora tendrá el doble desafío de afrontar las pérdidas materiales y reponerse a las sensaciones de inseguridad y desamparo.