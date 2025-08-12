Entran en una panadería y huyen con la recaudación

La Provincia llamó a los estatales para discutir el aumento salarial
Con alto acatamiento arrancó el paro docente en la Universidad
Fuera de estación, más caros: aumento de precio en la banana y el tomate
La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Exceso de feriados y paros extensos, no son el rumbo a seguir
Los libertarios liman asperezas y preparan el acto en La Plata
¿Vuelve el plan canje de autos?, buscan estimular la venta de 0km
Gerchunoff en La Plata: “El individualismo puso en crisis a los partidos tradicionales”
Milei le respondió a Ian Moche y dijo que en X no actúa como Presidente
La oposición desafía y presiona con proyectos de gobernadores
Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP
Organizan una charla abierta y gratuita sobre “Apostar está de moda”
Realizarán una jornada sobre la situación de los servicios públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La tarde caía sobre Gonnet cuando la rutina de la panadería de calle 25 y 504 se vio interrumpida por la violenta irrupción de dos hombres. Uno de ellos, empuñando un arma de fuego, impuso silencio con una amenaza. Del otro lado del mostrador, dos jóvenes empleados y un cliente ocasional quedaron inmóviles, conscientes de que cualquier movimiento en falso podía torcer el rumbo de la escena.
En cuestión de segundos, el ladrón armado ordenó que entregaran el contenido de la caja registradora mientras el otro asaltante recogía celulares y dinero, en un recorrido preciso que no dejó margen para la resistencia. El botín ascendió a unos veinticinco mil pesos, más tres teléfonos que pasaron a manos de los intrusos en un abrir y cerrar de ojos.
Los ladrones salieron del local con la misma rapidez con la que habían entrado, perdiéndose entre las calles aledañas. El miedo, como suele suceder en este tipo de situaciones límite, quedó flotando en el aire de la panadería que ahora tendrá el doble desafío de afrontar las pérdidas materiales y reponerse a las sensaciones de inseguridad y desamparo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí