Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

La Ciudad |El año arranca con un nuevo golpe al bolsillo de los platenses

Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo

Para los usuarios que no tienen la SUBE registrada la tarifa mínima ronda los $1.200. El incremento es del 4,5 por ciento

Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo

El costo para los usuarios que a diario recorren más de 12 kilómetros roza los mil pesos / El Dia

2 de Enero de 2026 | 02:38
Edición impresa

A partir de hoy rige el nuevo cuadro tarifario para los colectivos de corta distancia en la Región, con un incremento del 4,5 por ciento. Con el incremento, el boleto mínimo pasará a costar casi 750 pesos, para los usuarios que abonen con la tarjeta SUBE registrada.

Según el esquema vigente, el aumento responde al mecanismo de actualización que contempla la inflación más un adicional del 2 por ciento. De acuerdo con la explicación del Gobierno, el objetivo del ajuste es garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, además de mejorar su calidad y las condiciones de prestación.

El valor del boleto varía según la distancia del viaje y el uso del Sistema Único de Boleto Electrónico o tarjeta SUBE, con el que los usuarios obtienen un descuento en la tarifa.

Con el incremento, el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) con tarjeta SUBE registrada pasó de $717,09 a $749,72, mientras que con la SUBE sin registrar el valor es de $1.192,05.

Para los tramos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa pasó a costar $818,45 con SUBE registrada ($1.301,33 sin registrar). En los viajes de 6 a 12 kilómetros, el boleto quedó en $885,64 ($1.408,17 sin registrar), mientras que para recorridos de 12 a 27 kilómetros el valor es de $948,46 ($1.508,05 sin registrar). En tanto, para los trayectos de más de 27 kilómetros, la tarifa asciende a $1.000,82 con SUBE registrada y $1.591,31 sin registrar.

Para los usuarios que cuentan con la tarifa social, los nuevos valores serán los siguientes: $337,37 para los viajes de 0 a 3 kilómetros; $368,30 para los tramos de 3 a 6 kilómetros; $398,54 para recorridos de 6 a 12 kilómetros; $426,81 para trayectos de 12 a 27 kilómetros; y $450,37 para viajes de más de 27 kilómetros.

Quejas de los usuarios

Uno de los principales reclamos de los usuarios sigue siendo las demoras y las bajas frecuencias en el servicio que prestan las empresas.

Con la llegada de las vacaciones de verano, la situación se agrava y crecen las quejas de las vecinos, que en algunos casos incluso ponen en riesgo su regreso a casa cuando, por la noche, no logran salir a tiempo del trabajo para alcanzar a tomar el último servicio, que en mucho casos no pasa de las diez de la noche.

Esta problemática se repite todos los años, a causa de las vacaciones de los choferes y por un esquema de servicio que se ajusta a una demanda más baja en comparación al resto del año. Como consecuencia, los usuarios deben soportar largas esperas en las paradas del casco urbano y, especialmente, en la periferia platense, donde el reclamo es aún mayor.

 

