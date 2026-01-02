Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |LA VÍCTIMA SERÍA UNA NENA DE CINCO AÑOS

Estupor en Arturo Seguí por un caso de abuso

Una denuncia por un hecho contra una menor derivó en la detención de dos sospechosos. La Justicia investiga lo sucedido

Estupor en Arturo Seguí por un caso de abuso

LA PUBLICACIÓN DE UN PRESUNTO FAMILIAR DE LA VÍCTIMA / FACEBOOK

2 de Enero de 2026 | 02:46
Edición impresa

Un aberrante y estremecedor caso de presunto abuso sexual contra una nena de 5 años generó una profunda conmoción en la localidad platense de Arturo Seguí y mantiene en vilo a vecinos y autoridades. El hecho, que habría ocurrido durante la tarde del martes 31 de diciembre, es investigado por la Justicia provincial bajo un estricto hermetismo debido a la extrema sensibilidad del caso.

Según indicaron voceros, por el episodio fueron demoradas dos personas, una mayor y otra menor de edad, quienes quedaron señaladas como sospechosas de haber participado en un grave ataque sexual contra la menor. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia y enfrentan una imputación preliminar por abuso sexual agravado contra una menor, aunque su situación procesal aún se encuentra en análisis.

Tras la denuncia, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, donde permanece bajo atención médica especializada. Los profesionales de la salud realizaron las primeras evaluaciones clínicas y forenses, cuyos informes serán incorporados como pruebas clave en la investigación penal en curso.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 y del Juzgado de Garantías del Joven N° 1, debido a que uno de los sospechosos es menor de edad. Desde el ámbito judicial remarcaron que todas las actuaciones se desarrollan bajo el principio de presunción de inocencia y con especial resguardo de los derechos de la víctima.

En paralelo al avance de la investigación, el caso tuvo una fuerte repercusión en redes sociales. En Facebook, un presunto familiar de la nena publicó la imagen de uno de los supuestos acusados junto a un mensaje cargado de insultos, amenazas y pedidos de castigo, en el que reclamó justicia y exigió que no vuelva al barrio. La publicación se viralizó rápidamente y generó un clima de tensión en la zona. “Compartan por favor a este hijo de mil puta que le arruinó la vida a una nena de 5 años. Mal nacido de mierda ojalá te pudras en la cárcel, violín te juro que la vas a pagar muy feo”, se lee en el posteo.

Fuentes judiciales advirtieron que este tipo de exposiciones públicas podrían entorpecer el proceso y señalaron que el contenido difundido en redes también será evaluado en el marco de la causa, sin perjuicio de que la investigación continúe por los carriles legales. Los investigadores indicaron que el avance del expediente dependerá de las pericias médicas, declaraciones y otras medidas probatorias que se encuentran en curso. En cuanto al sospechoso menor de edad, no se descarta que recupere la libertad bajo medidas alternativas, una posibilidad que genera preocupación entre los vecinos.

