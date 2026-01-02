Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Política y Economía

Régimen Penal Tributario: rigen los nuevos montos y condiciones para infracciones

La nueva norma modifica los procedimientos de fiscalización y sanción para los contribuyentes

Régimen Penal Tributario: rigen los nuevos montos y condiciones para infracciones
2 de Enero de 2026 | 10:32

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo Régimen Penal Tributario, que actualiza los valores de punibilidad y modifica los procedimientos de fiscalización y sanción para los contribuyentes.

Los detalles de la medida se encuentran en la Ley Nº27.799, conocida como “Inocencia Fiscal, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La norma sustituye artículos del Régimen Penal Tributario establecido en la Ley Nº27.430, así como de la Ley Nº11.683 de Procedimiento Tributario y el Código Civil y Comercial de la Nación.

La reforma eleva el monto mínimo para considerar la existencia de evasión simple de $1.500.000 a 100 millones de pesos por cada tributo y ejercicio anual. En el caso de la evasión agravada, el piso se incrementa de 15 millones de pesos a mil millones de pesos.

La nueva normativa introduce cambios en las escalas para otros delitos. La evasión de recursos de la seguridad social ahora tiene un mínimo de 100 millones de pesos, mientras que su variante agravada se fija en 10 millones de pesos.

Por su parte, el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales se sancionará a partir de los 7 millones de pesos, y la retención indebida de aportes de la seguridad social cuando supere los 20 millones de pesos.

Respecto a la extinción de la acción penal, la ley establece que la administración tributaria no realizará la denuncia si el contribuyente cancela de forma total e incondicional la deuda y los intereses antes de que se formule dicha denuncia.

LE PUEDE INTERESAR

Se formalizó el Presupuesto 2026: cuánto dinero invertirá el Estado y dónde habrá menos aportes

LE PUEDE INTERESAR

Otra baja en el Gobierno de Milei: renunció el secretario de Culto Nahuel Sotelo

Este beneficio se otorga por única vez por cada persona física o jurídica. Si la acción penal ya se hubiera iniciado, el acusado tiene hasta 30 días hábiles desde la notificación de su imputación para pagar la deuda más un 50% adicional, lo que extinguirá el proceso judicial.

En materia de prescripción, se reduce de cinco a tres años el plazo para que el Fisco exija impuestos a contribuyentes inscriptos que presentaron sus declaraciones en término.

Sin embargo, este beneficio se pierde si existe una "discrepancia significativa", definida como una diferencia superior al 15% entre lo declarado y lo determinado por ARCA, o cuando la diferencia supere los 100 millones de pesos establecidos en el artículo 1º del régimen.

La ley crea también un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos hasta mil millones de pesos y un patrimonio menor a 10 mil millones de pesos. Quienes opten por esta modalidad y paguen en término la declaración propuesta por el organismo recaudador, gozarán de un efecto liberatorio que impide futuras acciones civiles o penales por ese período fiscal, salvo que se detecten facturas apócrifas o ingresos omitidos.

Finalmente, la norma establece que todos los montos mencionados se ajustarán anualmente a partir del 1º de enero de 2027 siguiendo la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Para evaluar si un hecho es delito, se tomará el monto vigente al momento de la comisión, mientras que para las multas se aplicará el valor vigente al momento del pago.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Agua y luz: el colapso de servicios esenciales en el Gran La Plata

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero

¿Qué hacemos el finde? La agenda de espectáculos
+ Leidas

¡Atención! Arrancó el corte total de agua en la Región que se extenderá por más de 30 horas: a qué zonas afecta

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

Debuta el nuevo esquema cambiario: las claves y los cambios que hay que saber

Empleados deberán devolver 700 mil pesos

Los promedios pinchas
Últimas noticias de Política y Economía

Sin detallar montos, el Gobierno oficializó el aumento de salario para los funcionarios

Competencias, responsabilidades y polémicas: el Gobierno oficializó la reforma de la SIDE y explicó los cambios

Se formalizó el Presupuesto 2026: cuánto dinero invertirá el Estado y dónde habrá menos aportes

Otra baja en el Gobierno de Milei: renunció el secretario de Culto Nahuel Sotelo
Espectáculos
El espectáculo de luto: murió Pablo Lago, un emblema de la televisión argentina, tenia 56 años
Estremecedoras palabras de Nico Vázquez tras un año de cambios: entre el dolor personal y la consagración profesional
MTV apagó su histórica señal después de 44 años con "Bye Bye Bye" de N’Sync
La decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención
Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en Año Nuevo con Guido Sergi, un empresario de 38 años
Información General
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 2 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
Deportes
Se fue a dormir celebrando fin de año con trabajo y se levantó el 1° de enero siendo despedido
Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño
Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026
Boca comienza el año con pibes pero sin refuerzos
Racing apunta alto: acelera con las negociaciones por Valentín Carboni
Policiales
Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien condenó a Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
VIDEO. Año nuevo, mismo drama en La Plata: qué se sabe del joven que murió en un accidente de tránsito
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estupor en Arturo Seguí por un caso de abuso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla