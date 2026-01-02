Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Modifican por decreto la ley de inteligencia nacional

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

El texto se publicará junto a una resolución que aumenta los salarios de altos funcionarios. Detalles sobre los cambios

2 de Enero de 2026 | 02:45
El Gobierno anunció ayer que modificará, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y dotará de nuevas funciones a la Secretaría del Estado (SIDE). Entre otras, amplia la posibilidad de detener personas y añade una oficina de ciberseguridad.

El texto del DNU se publicaría hoy en el Boletín Oficial, junto a la resolución que autoriza aumentos salariales a ministros y altos funcionarios, transforma a la SIDE en un “órgano superior”. Esto implica que a partir de este decreto, la SIDE será entidad con máxima autoridad en materia de inteligencia.

La norma detalla que la SIDE con sus organismos desconcentrados, junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, conformarán el total del Sistema de Inteligencia Nacional. Pero la SIDE quedará como el órgano superior.

Detenciones y carácter encubierto de las operaciones

Uno de los puntos más sensibles del DNU es la habilitación al personal de inteligencia para proteger sus instalaciones y operaciones, repeler agresiones y, en casos de flagrancia, aprehender personas, con aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes.

En uno de sus artículos dice específicamente: “Los órganos del sistema de inteligencia nacional proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”.

Y en otro de los artículos agregan: “En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.

Por otro lado el DNU establece que todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter “encubierto”, por su sensibilidad y con el objetivo de reducir el “riesgo estratégico nacional”. Esa definición se incorpora como principio general y marca un cambio conceptual en el funcionamiento del sistema.

Modificaciones en la estructura de la SIDE

El decreto reconvierte la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como función central la prevención de amenazas como el espionaje, el sabotaje, la injerencia externa y las operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Las medidas de contrainteligencia deberán aplicarse en todo el sector público nacional.

En materia digital, el Gobierno dispuso la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Para eso creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que pasará a depender de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad quedó reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE, con foco exclusivo en inteligencia en el ciberespacio.

Además se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. A partir de ahora, toda la inteligencia estratégica militar queda concentrada en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Aunque el jefe de la SIDE Cristian Auguadra, fue nombrado por Caputo tras la salida de Sergio Neiffert, Karina Milei controlará ahora el área de Ciberseguridad que dependerá de Jefatura de Gabinete, que encabeza Manuel Adorni, uno de sus hombres de mayor confianza.

El decreto también modifica el sistema de designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE. Antes los nombraba el Poder Ejecutivo y ahora será una competencia del secretario de Inteligencia, lo que le da más poder al “Señor 5”.

 

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

