Viernes cálido en La Plata: cómo sigue el tiempo el fin de semana

La ciudad de La Plata tendrá este viernes una jornada marcada por el buen tiempo y el calor, con condiciones estables que se mantendrán durante gran parte del día. El cielo se presentará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, lo que permitirá el desarrollo normal de actividades al aire libre.

Desde las primeras horas de la mañana el ambiente será templado a cálido, con una sensación térmica elevada producto de la humedad. Los vientos soplarán leves, predominando del sector noreste, aportando aire cálido a la región.

En cuanto a las temperaturas, el termómetro marcará una mínima de 24 °C, mientras que durante la tarde se espera que la máxima alcance los 28 °C, configurando un día típicamente veraniego en la capital bonaerense.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente cubierto y registros térmicos que no descenderán de manera significativa, por lo que se prevé un cierre de jornada cálido.

El tiempo durante el fin de semana

De cara al fin de semana, el pronóstico anticipa un leve descenso de la temperatura durante las mañanas, aunque con tardes agradables.

El sábado se espera una mínima de 17 °C y una máxima de 26 °C, con condiciones estables y cielo parcialmente nublado.

Por último, el domingo comenzará también con 17 °C de mínima, pero la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 28 °C, manteniendo el buen tiempo en la región.