Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

La Ciudad

Viernes cálido en La Plata: cómo sigue el tiempo el fin de semana

Viernes cálido en La Plata: cómo sigue el tiempo el fin de semana
2 de Enero de 2026 | 07:12

Escuchar esta nota

La ciudad de La Plata tendrá este viernes una jornada marcada por el buen tiempo y el calor, con condiciones estables que se mantendrán durante gran parte del día. El cielo se presentará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, lo que permitirá el desarrollo normal de actividades al aire libre.

Desde las primeras horas de la mañana el ambiente será templado a cálido, con una sensación térmica elevada producto de la humedad. Los vientos soplarán leves, predominando del sector noreste, aportando aire cálido a la región.

En cuanto a las temperaturas, el termómetro marcará una mínima de 24 °C, mientras que durante la tarde se espera que la máxima alcance los 28 °C, configurando un día típicamente veraniego en la capital bonaerense.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente cubierto y registros térmicos que no descenderán de manera significativa, por lo que se prevé un cierre de jornada cálido.

El tiempo durante el fin de semana

De cara al fin de semana, el pronóstico anticipa un leve descenso de la temperatura durante las mañanas, aunque con tardes agradables.

El sábado se espera una mínima de 17 °C y una máxima de 26 °C, con condiciones estables y cielo parcialmente nublado.

Por último, el domingo comenzará también con 17 °C de mínima, pero la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 28 °C, manteniendo el buen tiempo en la región.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Agua y luz: el colapso de servicios esenciales en el Gran La Plata

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero

¿Qué hacemos el finde? La agenda de espectáculos
+ Leidas

¡Atención! Arrancó el corte total de agua en la Región que se extenderá por más de 30 horas: a qué zonas afecta

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Debuta el nuevo esquema cambiario: las claves y los cambios que hay que saber

Empleados deberán devolver 700 mil pesos

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
Últimas noticias de La Ciudad

¡Atención! Arrancó el corte total de agua en la Región que se extenderá por más de 30 horas: a qué zonas afecta

VIDEO. Increíbles imágenes desde el aire: así La Plata le dio la bienvenida al 2026

Súper Cartonazo de $3.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA y controlá los números

El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua
Espectáculos
La decisión que tomó Maxi López, luego del nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención de sus seguidores
Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en Año Nuevo con Guido Sergi, un empresario de 38 años
“El tiempo de las moscas”: suspenso, amistad y segundas oportunidades
“El horizonte de Keops”: desde Palermo, un viaje al pasado
La China, dueña y señora del primer escándalo del año
Deportes
Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño
Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026
Boca comienza el año con pibes pero sin refuerzos
Racing apunta alto: acelera con las negociaciones por Valentín Carboni
River está por cerrar a un campeón de Libertadores
Información General
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 2 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez
Policiales
VIDEO. Año nuevo, mismo drama en La Plata: qué se sabe del joven que murió en un accidente de tránsito
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estupor en Arturo Seguí por un caso de abuso
Agredió a su ex novia y violó una perimetral: preso
Ataque a balazos en Berisso antes del brindis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla