VIDEO. Increíbles imágenes desde el aire: así La Plata le dio la bienvenida al 2026

La ciudad de La Plata le dio la bienvenida al nuevo año con un espectáculo visual que combinó tradición, emoción y un despliegue de luces inolvidable. Tras el brindis de medianoche, el firmamento platense se transformó en un lienzo vibrante, marcando el inicio de un ciclo lleno de esperanzas.

Más allá de la clásica quema de los "momos", el cielo se convirtió en el gran protagonista de los primeros minutos del 2026. El usuario de Instagram @AdriCampanelli logró capturar la magnitud del festejo mediante imágenes aéreas obtenidas con un drone, registrando cómo los fuegos artificiales estallaban en simultáneo en cada barrio de la ciudad.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra una perspectiva única: un mosaico de colores que ilumina el trazado perfecto de La Plata. Acompañadas por una melodía emotiva, las imágenes logran transmitir esa mezcla de nostalgia por lo que se deja atrás y entusiasmo por lo que vendrá.

El impacto visual fue tal que, en pocas horas, la publicación cosechó miles de reproducciones y comentarios de vecinos maravillados. Para muchos, observar la Ciudad iluminada desde el aire representó el momento perfecto para renovar los deseos y celebrar la unión con los seres queridos.

La Plata recibió el 2026 con su brillo característico, dejando una huella digital que ya recorre las redes y recuerda por qué esta celebración es una de las más especiales del país.