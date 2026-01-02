Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Comienza la pretemporada

El Lobo pone primera y da inicio al 2026

Con un plantel que supera los 30 jugadores, Gimnasia regresa a las prácticas luego de sus vacaciones. Será a las 9 en el predio de Abasto

gimnasia regresa hoy por la mañana a los entrenamientos / gelp

2 de Enero de 2026 | 02:55
Luego de varios días de descanso, el plantel de Gimnasia se reencuentra esta mañana desde las 9.00 en Estancia Chica, para dar inicio a la pretemporada. Con más de 30 profesionales en el plantel que comanda, Fernando Zaniratto da el puntapié inicial para lo que será un año cargado de intensidades, donde buscará mantener el nivel de los últimos meses del 2025.

En medio de un proceso de reajuste del plantel, donde el entrenador quiere apostar por un “grupo más chico”, y desde la dirigencia buscan que los juveniles tengan más espacio en la estructuración del primer equipo, el Lobo comienza a transitar el camino de una nueva temporada, donde tiene por delante como mínimo tres competencias: Torneo Apertura, Clausura y Copa Argentina.

Con estos condimentos, el DT quiere mantener la misma línea utilizada en el último tramo del certamen anterior, cuando gambeteó la zona de descenso y llevó al Tripero hasta semifinales.

Ya como técnico principal, Lucho empezó a tomar decisiones más fuertes para el armado del equipo, dejando fuera del plantel a jugadores que no son de su consideración. Y empezar a analizar nuevos nombres para reforzarse.

Siguiendo esta misma línea, de momento el único refuerzo que estará presente esta mañana en el predio de Abasto será Nacho Fernández. Mientras que se esperan definiciones del caso Ignacio Miramón, quien tiene todo listo para sumarse a Gimnasia, pese a que restas ultimar pequeños detalles.

Esta semana de prácticas será de evaluación y análisis, para observar en que condiciones se encuentran los futbolistas, a sabiendas de que varios no continuarán en el plantel, debido a que no son tenidos en cuenta por el entrenador, como Maxi Zalazar que se le termina el contrato con el Club hasta fin de año.

Por otro lado, en estos días se define el futuro de Juan Pintado, quien es pretendido por Nacional de Uruguay. De concretarse la salida del oriental, desde la Institución manejan algunas opciones, como apostar a la cantera con Bautista Barros Schelotto o Fabricio Corbalán, o saltar al mercado en busca de un viejo conocido como Marcelo Weigandt.

De esta forma, Gimnasia comienza el año con una mochila cargada de sueños, y con el objetivo pelear alto en todas las competencias. De no mediar inconvenientes, los futbolistas que deben presentarse esta mañana en Abasto para dar inicio a la pretemporada son.

Arqueros: Nelson Insfrán y Julián Kadijevic.

Defensores: Máximo Cabrera, Juan Pintado, Fabricio Corbalán, Gastón Suso, Gonzalo González, Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Juan Cruz Cortazzo, Enzo Martinez, Pedro Silva Torrejón, Diego Mastrángelo, Guillermo Enrique, Nicolás Sánchez, Valentin Peñalva y Alejo Gelsomino.

Mediocampistas: Nicolás Barros Schelotto, Mateo Seoane, Juan Yangali, Pablo Aguiar, Facundo Di Biasi, Santiago Villarreal, Nacho Fernández, Ignacio Zapulla, Augusto Max, Lucas Castro y Alexis Steimbach.

Delanteros: Jeremías Merlo, Brian Croce, Manuel Panaro, Marcelo Torres, Franco Torres, Jorge De Asis, Juan José Pérez y Maximiliano Zalazar.

 

 

 

