Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

“Consolidación Argentina”, un nuevo espacio político y social impulsado por dirigentes de distintos sectores, realizó su acto de lanzamiento con el objetivo anunciado de “trabajar en el sustento político, programático y territorial de una candidatura presidencial de Dante Gebel” un pastor evangelista de tendencia derechista.

El encuentro contó con más de 200 asistentes, entre dirigentes sindicales, sociales, empresarios, referentes comunitarios de diversos orígenes políticos, diputados nacionales y concejales de distintas provincias.

El lanzamiento, en los salones del Club de Pescadores de la costanera porteña, se presentó como un ámbito orientado a “construir las condiciones políticas, sociales y organizativas necesarias para una propuesta nacional asociada al liderazgo de Gebel”.

Entre los presentes estuvieron Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; Javier López (SEAMARA); Néstor Segovia (Metrodelegados); Pedro Villarreal (Clubes de Barrio); Gabriela Azcoita (Mar del Plata); Ariel Frías (empresario); Yamil Santoro; Lucas Aparicio y Walter Queijeiro.