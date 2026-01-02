Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Estudiantes, modelo 2026

Ahora pone en foco el armado de su plantel

Asegurada la continuidad de Eduardo Domínguez, el Pincha analiza la letra chica de la confección de su plantel profesional

Ahora pone en foco el armado de su plantel

Se vienen días movidos para el armado del plantel 2026

2 de Enero de 2026 | 02:40
Después del brindis de Año Nuevo empezó al trabajo de armado del plantel para todo el 2026, que lo tendrá con muchas competencias nacionales e internacionales. Primer definir quiénes y cuántos se van y los que se tendrán que sumar.

De todos modos el trabajo no siempre es tan lineal y a veces el mercado ofrece ofertas y tentaciones que no están directamenhte relacionadas con la búsqueda actual. Pero las urgencias piden que se aseguren a un jugador y luego ver si se desprende de todo.

En ese sentido la secretaría técnica tiene que resolver qué sucede con Tiago Palacios y Edwuin Cetré, dos de los jugadores más buscados para salir. Entre los dos el Club podría recaudar casi 13 millones de dólares y con ese dinero podría acomodar los números y salir al mercado.

Otro jugador que empezó a sonar para este mercado de pases es Javier Correa, el delantero que viene de jugar en Colo Colo luego de irse del Pincha tras la obtención de la Copa de la Liga 2024. Por el momento es más una presión del propio jugador y su representación que un deseo real del Club.

A favor tiene que el entrenador lo conoce y lo valora mucho por su paso anterior, además de que dejó una buena relación con los jugadores, a quienes visitó en reiteradas oportunidades cuando estuvo libre. Ya quiso forzar una salida del Cacique el año pasado pero no prosperó. En contra tiene que en su puesto ya están Guido Carrillo y Lucas Alario. Se busca un delabtero más jóven para competir con ellos.

También está la situación de Zaid Romero, parecida a la de Correa. El jugador y su representación lo quieren instalar en Estudiantes que si bien no busca un central zurdo porque ya tiene dos, sabe que en este mercado se le podrá ir alguno. No es el puesto prioritario a reforzar salvo que repentinamente se vaya Facundo Rodríguez o rescinda Funes Mori.

Los promedios triperos

Los promedios pinchas

Este año la idea del entrenador es darle más lugar a Valente Pierani, central de la Selección Sub 20 y seguir apostando por jugadores de inferiores. Ya tuvo su debut el Chavito Desábato.

En los laterales habrá movimiento. Se trata de un puesto clave para Eduardo Domínguez que tuvo en todos sus ciclos jugadores muy importantes en cada uno de los equipos ganadores. Fue en su momento Leonardo Godoy, luego Eros Mancuso y en este último alternaron Román Gómez y Eric Meza. El primero de ellos se podría ir a Bahía y entonces la necesidad casi urgente de buscar otro número 4. Lo mismo sucede por la izquierda, ya que la lesión de Santiago Arzamendia lo pone en el mercado comprador de un lateral por izquierda. Ni hablar si llegase alguna oferta por Gastón Benedetti.

El plantel volverá recién el miércoles 7/1 pero antes habrá mucho movimiento.

En defensa y en el medio empezó el trabajo de separar la oferta del rumor. Habrá movimiento

 

