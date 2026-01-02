Ahora pone en foco el armado de su plantel

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos
El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua
Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada
La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona
La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno
Cada vez cobra mayor relevancia lo que pueda declarar Javier Faroni
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo
Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real
Un inicio de año distinto: cenaron en Plaza Moreno con desconocidos
VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Asegurada la continuidad de Eduardo Domínguez, el Pincha analiza la letra chica de la confección de su plantel profesional
Después del brindis de Año Nuevo empezó al trabajo de armado del plantel para todo el 2026, que lo tendrá con muchas competencias nacionales e internacionales. Primer definir quiénes y cuántos se van y los que se tendrán que sumar.
De todos modos el trabajo no siempre es tan lineal y a veces el mercado ofrece ofertas y tentaciones que no están directamenhte relacionadas con la búsqueda actual. Pero las urgencias piden que se aseguren a un jugador y luego ver si se desprende de todo.
En ese sentido la secretaría técnica tiene que resolver qué sucede con Tiago Palacios y Edwuin Cetré, dos de los jugadores más buscados para salir. Entre los dos el Club podría recaudar casi 13 millones de dólares y con ese dinero podría acomodar los números y salir al mercado.
Otro jugador que empezó a sonar para este mercado de pases es Javier Correa, el delantero que viene de jugar en Colo Colo luego de irse del Pincha tras la obtención de la Copa de la Liga 2024. Por el momento es más una presión del propio jugador y su representación que un deseo real del Club.
A favor tiene que el entrenador lo conoce y lo valora mucho por su paso anterior, además de que dejó una buena relación con los jugadores, a quienes visitó en reiteradas oportunidades cuando estuvo libre. Ya quiso forzar una salida del Cacique el año pasado pero no prosperó. En contra tiene que en su puesto ya están Guido Carrillo y Lucas Alario. Se busca un delabtero más jóven para competir con ellos.
También está la situación de Zaid Romero, parecida a la de Correa. El jugador y su representación lo quieren instalar en Estudiantes que si bien no busca un central zurdo porque ya tiene dos, sabe que en este mercado se le podrá ir alguno. No es el puesto prioritario a reforzar salvo que repentinamente se vaya Facundo Rodríguez o rescinda Funes Mori.
LE PUEDE INTERESAR
Los promedios triperos
LE PUEDE INTERESAR
Los promedios pinchas
Este año la idea del entrenador es darle más lugar a Valente Pierani, central de la Selección Sub 20 y seguir apostando por jugadores de inferiores. Ya tuvo su debut el Chavito Desábato.
En los laterales habrá movimiento. Se trata de un puesto clave para Eduardo Domínguez que tuvo en todos sus ciclos jugadores muy importantes en cada uno de los equipos ganadores. Fue en su momento Leonardo Godoy, luego Eros Mancuso y en este último alternaron Román Gómez y Eric Meza. El primero de ellos se podría ir a Bahía y entonces la necesidad casi urgente de buscar otro número 4. Lo mismo sucede por la izquierda, ya que la lesión de Santiago Arzamendia lo pone en el mercado comprador de un lateral por izquierda. Ni hablar si llegase alguna oferta por Gastón Benedetti.
El plantel volverá recién el miércoles 7/1 pero antes habrá mucho movimiento.
En defensa y en el medio empezó el trabajo de separar la oferta del rumor. Habrá movimiento
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí