Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Policiales |UN MOTOCICLISTA PROTAGONIZÓ LA PRIMERA TRAGEDIA VIAL DE 2026

Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal

Braian Emanuel González, de 28 años, falleció cuando circulaba en moto y chocó con otro rodado similar en la avenida 520 y 209, en Abasto, en una jornada que también registró otros siniestros en la Región

2 de Enero de 2026 | 02:48
Edición impresa

El 2026 comenzó de la peor manera en materia vial en la Región. A pocas horas del cambio de año, un joven motociclista murió en un violento choque ocurrido en la avenida 520 y 209, en la zona de Abasto, convirtiéndose en la primera víctima fatal del tránsito del nuevo año en La Plata. Esta reciente tragedia volvió a encender la alarma apenas un día después de que EL DIA publicara el balance anual que dejó 80 muertos en 2025.

El siniestro ocurrió ayer por la mañana, cuando por causas que aún se investigan dos motocicletas colisionaron en ese cruce, una de las arterias más transitadas del oeste platense. Al arribar al lugar, una ambulancia del sistema de emergencias constató el fallecimiento en el acto del conductor de uno de los rodados, mientras que la otra motociclista fue trasladada con politraumatismos al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, aunque fuera de peligro.

En un primer momento, la víctima fatal no había podido ser identificada. Sin embargo, con el correr de las horas y tras una ampliación del informe policial, se confirmó que se trataba de Braian Emanuel González, de 28 años. La identificación de la víctima fue posible gracias a la documentación aportada por su hermano.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo y es investigada por la UFI en turno, mientras personal policial y peritos trabajaron en el lugar para determinar la mecánica del impacto. Ambos rodados involucrados fueron secuestrados para las pericias correspondientes.

La muerte de González generó una fuerte conmoción en su entorno. En redes sociales, familiares y allegados expresaron su dolor con mensajes cargados de tristeza, recuerdos compartidos y pedidos de ayuda para poder afrontar los gastos del sepelio. En varios posteos lo recordaron como un apasionado hincha de Racing, con quien compartían rituales futboleros que quedaron abruptamente truncos. “Ahora no vamos a poder ir a la cancha juntos”, escribió un familiar, reflejando el vacío que dejó su partida.

Más allá del drama personal, el caso vuelve a poner en primer plano una problemática que no muestra señales de retroceso. En el 2025, según un relevamiento de EL DIA basado en datos policiales y judiciales, 80 personas murieron en siniestros viales en La Plata, Berisso y Ensenada, el peor registro de los últimos tres años. De ese total, más del 60% de las víctimas fatales fueron motociclistas o acompañantes, una tendencia que se repite de manera sostenida.

Especialistas advierten que el crecimiento del parque de motos, sumado a conductas de riesgo, falta de infraestructura adecuada y controles insuficientes, conforma un combo letal. Un informe reciente de una ONG local reveló que casi siete de cada diez motociclistas circulan sin casco o lo usan de manera incorrecta, y que una proporción significativa cruza semáforos en rojo o se desplaza sin luces reglamentarias, especialmente durante la noche.

El choque fatal de este 1° de enero aparece, así, como un triste símbolo de continuidad. Apenas iniciado el calendario, el tránsito volvió a cobrarse una vida joven y a confirmar que las cifras del año pasado no fueron una excepción. Mientras no se logren cambios profundos en las conductas, los controles y la planificación vial, la estadística que cerró 2025 en rojo amenaza con seguir sumando nombres en 2026.

Milagro en la avenida 44

En las últimas horas también salieron a la luz impactantes imágenes de un siniestro ocurrido sobre avenida 44 y 195, donde una camioneta Toyota Hilux embistió a un automóvil y terminó llevándose todo por delante. El hecho, registrado por una cámara de seguridad, volvió a exponer la violencia con la que se producen muchos accidentes en corredores clave.

Según el parte oficial, el choque se dio cuando un Suzuki Fun que circulaba en dirección a la Ruta 36 fue colisionado en su lateral izquierdo por la camioneta, lo que provocó el vuelco del rodado menor. Pese a la espectacularidad del impacto, la conductora del auto no sufrió lesiones, mientras que el conductor de la Hilux y su acompañante resultaron heridos.

 

Multimedia

Fatal accidente entre dos motos en el cruce de 520 y 209 / EL DIA

GONZÁLEZ, LA VÍCTIMA

