Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero

El 20 de enero se abrirán los sobres de la licitación de micros / EL DIA

El proceso para la renovación de la concesión del sistema de transporte público local se completaría a fines de este mes, con la adjudicación de los cuatro ramales a las empresas ganadoras de la licitación. El plan, que aspira a ampliar los recorridos en barrios de la periferia en forma paulatina, tendría su primer expresión palpable con la implementación a mediados de año de una aplicación para conocer, en tiempo real, cuánto demorarán en llegar los micros a las paradas.

Como viene publicando EL DIA, el pliego de concesión para el nuevo sistema fue votado el mes pasado en el Concejo Deliberante local.

Ahora se aguarda la apertura de sobres de las empresas oferentes, que se llevará a cabo el martes 20, por lo que su adjudicación podría llevarse a cabo a fin de mes.

La calidad del servicio del transporte público viene siendo constantemente cuestionada por los usuarios, que acumulan reclamos respecto a la falta de nuevos recorridos como a la escasez de las frecuencias, traducido en largas esperas en las paradas y en colectivos repletos de pasajeros.

El pliego fue impulsado a partir del vencimiento del actual sistema de transporte municipal, integrado por las líneas Norte, Sur, Este y Oeste y que fue prorrogado en dos oportunidades. Según explicaron desde la subsecretaría de Servicios Públicos de la Comuna, la principal diferencia del nuevo pliego es “que deja explicitado que los futuros cambios y ampliaciones de recorridos, así como de frecuencias, se realizarán a solicitud del Estado, siempre que esa modificación no altere la ecuación económica de las empresas prestatarias”.

El objetivo de la Municipalidad es el de “ir extendiendo los recorridos del servicio a zonas donde hoy no llega, optimizando el sistema a partir de priorizar el tránsito del micro por las avenidas y coordinando sus trayectos”, explicaron.

En diálogo con este diario, el subsecretario de Servicios Públicos, Damián Andrieu, explicó a este diario que la complejidad de la administración del transporte público radica, principalmente, en la extensa superficie urbana que tiene la Ciudad, cuyos barrios fueron dispersándose en las últimas décadas, provocando que la ecuación de kilómetros recorridos y cantidad de pasajeros amenacen sus sustentabilidad.

UN PARQUE DE 700 MICROS

Según afirmaron desde la Municipalidad, en La Plata circulan 700 micros, entre las líneas provinciales, que unen distritos, y las municipales. En el caso de estas últimas, las que se encuentran en renovación de su concesión, se encuentra la Norte, que abarca desde la avenida 520 y la Autopista, hacia los barrios de Tolosa, Gonnet, City Bell y Villa Elisa. Esta línea cuenta con 45 coches.

La zona Este abarca desde la calle 80 y la Avenida 122, abarcando los barrios de Altos de San Lorenzo, Villa Elvira y Aeropuerto hasta el límite con Los Hornos, y cuenta con un parque automotor de 127 unidades.

La zona Sur, en tanto, abarca desde la calle 80 y la Avenida 137 hasta el límite con Brandsen, pasando por Arana, Los Hornos y Gambier, entre otros barrios y contando con una flota de 54 unidades.

La zona Oeste, en tanto, abarca desde la avenida 520 y la traza del Camino General Belgrano hasta el límite con San Vicente, y cuenta con 124 unidades.

A estas cuatro zonas, indica el texto del pliego, se le añaden el casco histórico, una “zona Centro”, que implica el uso de todas las empresas concesionarias favoreciendo la interconexión, y una zona de “Complementariedad”, que, según establece el texto, “se concibe como una zona dinámica de complementariedad destinada a acompañar la expansión del desarrollo urbano y la consolidación progresiva del tejido hacia los límites del área urbana” fijada en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio.

En total, la cantidad de coches de líneas municipales es de 350 unidades. Al respecto, Andrieu indicó que el pliego estipula que, gradualmente, estos coches deben renovarse incorporando coches consumidores de energías sustentables.

Y explicó que el sistema de control que ejecuta la dirección de Transporte municipal se rige por el sistema SUBE, que permite contar las unidades en circulación y su ubicación en tiempo real. Aún así, dijo, el nuevo pliego prevé incrementar el control del Estado sobre el servicio.

Respecto al parque automotor de las líneas provinciales, desde la Comuna indicaron que la línea 275 posee 65 unidades; la 307, 83; la 202, 75 coches y la 215, 15 unidades. En tanto, la línea 214 tiene 36 micros y la 273, unos 88.

UNA APP PARA EL USUARIO

Según anticiparon a EL DIA, a mediados de año estaría en condiciones de implementarse una aplicación integral para usuarios, que permita saber desde los teléfonos celulares los horarios de los micros y cuánto demorarán en llegar a la parada.

Además, la herramienta contará con un sistema de información que permitirá conocer todos los recorridos de las líneas de la Ciudad.