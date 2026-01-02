Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Política y Economía |Para la concesión de las líneas municipales

Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero

El 20 será la apertura de sobres. A mediados de año estaría disponible la app para saber cuándo llegarán las unidades a las paradas

Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero

El 20 de enero se abrirán los sobres de la licitación de micros / EL DIA

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

2 de Enero de 2026 | 02:43
Edición impresa

El proceso para la renovación de la concesión del sistema de transporte público local se completaría a fines de este mes, con la adjudicación de los cuatro ramales a las empresas ganadoras de la licitación. El plan, que aspira a ampliar los recorridos en barrios de la periferia en forma paulatina, tendría su primer expresión palpable con la implementación a mediados de año de una aplicación para conocer, en tiempo real, cuánto demorarán en llegar los micros a las paradas.

Como viene publicando EL DIA, el pliego de concesión para el nuevo sistema fue votado el mes pasado en el Concejo Deliberante local.

Ahora se aguarda la apertura de sobres de las empresas oferentes, que se llevará a cabo el martes 20, por lo que su adjudicación podría llevarse a cabo a fin de mes.

La calidad del servicio del transporte público viene siendo constantemente cuestionada por los usuarios, que acumulan reclamos respecto a la falta de nuevos recorridos como a la escasez de las frecuencias, traducido en largas esperas en las paradas y en colectivos repletos de pasajeros.

El pliego fue impulsado a partir del vencimiento del actual sistema de transporte municipal, integrado por las líneas Norte, Sur, Este y Oeste y que fue prorrogado en dos oportunidades. Según explicaron desde la subsecretaría de Servicios Públicos de la Comuna, la principal diferencia del nuevo pliego es “que deja explicitado que los futuros cambios y ampliaciones de recorridos, así como de frecuencias, se realizarán a solicitud del Estado, siempre que esa modificación no altere la ecuación económica de las empresas prestatarias”.

El objetivo de la Municipalidad es el de “ir extendiendo los recorridos del servicio a zonas donde hoy no llega, optimizando el sistema a partir de priorizar el tránsito del micro por las avenidas y coordinando sus trayectos”, explicaron.

LE PUEDE INTERESAR

El plan de Cavallo para que Milei ordene el dólar

LE PUEDE INTERESAR

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

En diálogo con este diario, el subsecretario de Servicios Públicos, Damián Andrieu, explicó a este diario que la complejidad de la administración del transporte público radica, principalmente, en la extensa superficie urbana que tiene la Ciudad, cuyos barrios fueron dispersándose en las últimas décadas, provocando que la ecuación de kilómetros recorridos y cantidad de pasajeros amenacen sus sustentabilidad.

UN PARQUE DE 700 MICROS

Según afirmaron desde la Municipalidad, en La Plata circulan 700 micros, entre las líneas provinciales, que unen distritos, y las municipales. En el caso de estas últimas, las que se encuentran en renovación de su concesión, se encuentra la Norte, que abarca desde la avenida 520 y la Autopista, hacia los barrios de Tolosa, Gonnet, City Bell y Villa Elisa. Esta línea cuenta con 45 coches.

La zona Este abarca desde la calle 80 y la Avenida 122, abarcando los barrios de Altos de San Lorenzo, Villa Elvira y Aeropuerto hasta el límite con Los Hornos, y cuenta con un parque automotor de 127 unidades.

La zona Sur, en tanto, abarca desde la calle 80 y la Avenida 137 hasta el límite con Brandsen, pasando por Arana, Los Hornos y Gambier, entre otros barrios y contando con una flota de 54 unidades.

La zona Oeste, en tanto, abarca desde la avenida 520 y la traza del Camino General Belgrano hasta el límite con San Vicente, y cuenta con 124 unidades.

A estas cuatro zonas, indica el texto del pliego, se le añaden el casco histórico, una “zona Centro”, que implica el uso de todas las empresas concesionarias favoreciendo la interconexión, y una zona de “Complementariedad”, que, según establece el texto, “se concibe como una zona dinámica de complementariedad destinada a acompañar la expansión del desarrollo urbano y la consolidación progresiva del tejido hacia los límites del área urbana” fijada en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio.

En total, la cantidad de coches de líneas municipales es de 350 unidades. Al respecto, Andrieu indicó que el pliego estipula que, gradualmente, estos coches deben renovarse incorporando coches consumidores de energías sustentables.

Y explicó que el sistema de control que ejecuta la dirección de Transporte municipal se rige por el sistema SUBE, que permite contar las unidades en circulación y su ubicación en tiempo real. Aún así, dijo, el nuevo pliego prevé incrementar el control del Estado sobre el servicio.

Respecto al parque automotor de las líneas provinciales, desde la Comuna indicaron que la línea 275 posee 65 unidades; la 307, 83; la 202, 75 coches y la 215, 15 unidades. En tanto, la línea 214 tiene 36 micros y la 273, unos 88.

UNA APP PARA EL USUARIO

Según anticiparon a EL DIA, a mediados de año estaría en condiciones de implementarse una aplicación integral para usuarios, que permita saber desde los teléfonos celulares los horarios de los micros y cuánto demorarán en llegar a la parada.

Además, la herramienta contará con un sistema de información que permitirá conocer todos los recorridos de las líneas de la Ciudad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores

Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
+ Leidas

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

Empleados deberán devolver 700 mil pesos

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos

El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua

Somalilandia, la apuesta geo estratégica de Israel

Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño

La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno
Últimas noticias de Política y Economía

Impulso a la derecha Milei quiere un bloque regional

China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona
Información General
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 02 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez
Deportes
Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño
El Lobo pone primera y da inicio al 2026
Boca comienza el año con pibes pero sin refuerzos
Racing apunta alto: acelera con las negociaciones por Valentín Carboni
River está por cerrar a un campeón de Libertadores
Policiales
VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estupor en Arturo Seguí por un caso de abuso
Agredió a su ex novia y violó una perimetral: preso
Ataque a balazos en Berisso antes del brindis
Espectáculos
“El tiempo de las moscas”: suspenso, amistad y segundas oportunidades
“El horizonte de Keops”: desde Palermo, un viaje al pasado
La China, dueña y señora del primer escándalo del año
Crecen los rumores: Zendaya y Tom Holland estarían esperando un bebé
Un paseo por el universo Monet en el Colón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla