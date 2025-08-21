Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |SUCIEDAD Y MALOS TRATOS

Denuncian abusos en la “Alcatraz de los Caimanes”

21 de Agosto de 2025 | 02:56
Edición impresa

Los días son eternos en el nuevo centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida. Recluidos en espacios sin ventanas ni relojes, bajo lámparas siempre encendidas y casi sin ver la luz del sol, los presos pierden la noción del tiempo. Varios detenidos, familiares y abogados denuncian pésimas condiciones de internamiento en el lugar apodado “Alcatraz de los Caimanes”: suciedad por doquier, falta de atención médica, malos tratos y violación de sus derechos legales. “Ni a un animal lo tratan así. Esto es como una tortura”, dijo Luis González, un cubano de 25 años, que llamó a la AFP desde el interior del centro. Florida levantó en ocho días estas instalaciones -abiertas el 2 de julio en un aeródromo abandonado en el humedal de los Everglades- para ayudar a la administración de Donald Trump en su cruzada contra la inmigración irregular. Florida, gobernado por el republicano Ron DeSantis, firmó un acuerdo con la policía migratoria (ICE) para detener a extranjeros sin papeles.

