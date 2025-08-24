Gravísimo choque con tres fallecidos en la Ruta 5

Un hombre y sus dos hijos murieron ayer en un violento choque en la ruta nacional 5, en el partido bonaerense de Pehuajó, mientras que la madre, única sobreviviente de la familia, permanece internada en grave estado. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 389, en la localidad de Francisco Madero, cuando un Fiat Argo, con una familia de Comodoro Rivadavia a bordo, impactó de lleno contra un camión Iveco de gran porte.

El padre, Amílcar Nicoletti, de 40 años, y sus hijos Ian (7) y Yasmin (15) murieron en el acto. Su esposa, Ivana Oronel, de 35 años, fue rescatada por un testigo a metros de los cuerpos y trasladada de urgencia al Hospital Juan Carlos Aramburu de Pehuajó, donde continúa en estado crítico.

Según allegados, la familia había planeado viajar en avión a Rosario para presenciar el clásico, pero un problema con la documentación los obligó a viajar en auto. La investigación del lamentable caso quedó a cargo de la UFI 8 de Pehuajó, que imputó al conductor del camión por “triple homicidio y lesiones culposas”.