Un Día de la Independencia, sin tregua

El comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, dijo ayer que sus tropas habían recuperado el control de tres aldeas en Donetsk, ocupadas por las fuerzas rusas. Ucrania también lanzó este domingo nuevos ataques de drones en territorio ruso. Uno de ellos fue derribado sobre la planta nuclear de Kursk, y explotó al caer, lo que provocó un incendio en la instalación.

Asimismo, Rusia atacó Ucrania ayer de madrugada con un misil balístico y 72 drones Shahed, de fabricación iraní, de los cuales la fuerza aérea derribó 48. Un aparato mató a una mujer de 47 años en la región oriental de Dnipropetrovsk, dijo el gobernador local.

Esto últimos enfrentamientos ocurrieron cuando Ucrania celebraba su día de la independencia, obtenida tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Según Dobrii, un médico de combate ucraniano en el frente oriental, la conmemoración tuvo “sabor a sudor y sangre”.