El Mundo |CRISIS EN MEDIO ORIENTE

Bombardeo israelí sobre la capital de Yemen

25 de Agosto de 2025 | 01:52
Edición impresa

Un bombardeo israelí en Saná, la capital de Yemen, dejó al menos cuatro muertos y 67 heridos, según reportaron los rebeldes hutíes, una semana después de un ataque similar en el marco de los enfrentamientos desatados tras la guerra en Gaza.

“Agresión israelí contra Saná”, la capital controlada por los hutíes, escribió en la red social X la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los rebeldes.

Una fuente de seguridad hutí dijo que el ataque tuvo como objetivo “el edificio de Seguridad Municipal, situado en el centro de Saná”.

El ejército israelí informó que “atacó infraestructuras militares del régimen terrorista hutí” en la capital Saná, incluidas zonas cercanas al palacio presidencial, centrales eléctricas de Assar y Hezyaz y una instalación de almacenamiento de combustible, los cuales son “utilizados para actividades militares” por los hutíes.

“Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus civiles, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia territorio israelí en los últimos días”, declaró el ejército en un comunicado.

El Ministerio de Defensa israelí publicó una foto que muestra al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y al ministro de Defensa, Israel Katz, supervisando la operación militar en Yemen desde un búnker de comando.

EN GUERRA DESDE 2014

El viernes por la noche, los hutíes dispararon un misil hacia Israel, a unos 1.800 km de distancia. Las autoridades israelíes indicaron que “probablemente se desintegró en el aire”.

Yemen está en guerra desde 2014 y los hutíes controlan grandes extensiones del territorio y forman parte de un eje liderado por Irán, que incluye a otros grupos contrarios a Israel en la región como Hezbolá en el Líbano y el movimiento palestino Hamás.

Los hutíes han lanzado reiterados ataques con misiles y drones contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, que comenzó con el asalto del movimiento islamista palestino Hamás al Estado hebreo el 7 de octubre de 2023. Los rebeldes yemenitas afirman que actúan en solidaridad con los palestinos.

Israel ha logrado interceptar la mayoría de los ataques hutíes.

