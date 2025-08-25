Una zona alterada también por la inseguridad

La Libertad Avanza busca seguir con la campaña en la Provincia
No muy lejos del incendio que motivó un importante despliegue policial y de equipos hidrantes, en estas horas también se conocieron dos ataques delictivos, que generaron tensión. Uno en una vivienda de 123 entre 530 y 531 y el otro en 124 entre 36 y 37.
En el primer caso, tres integrantes de una familia descansaban de madrugada cuando quedaron a merced de la misma cantidad de delincuentes, todos encapuchados, que forzaron una ventana para meterse en su domicilio.
No hubo golpes, pero sí amenazas de causarles daño si gritaban o se resistían.
Fueron minutos donde el miedo se sintió muy fuerte.
De acuerdo a lo que una de las víctimas le relató a este diario, el botín del robo ascendió a más de 5.000 dólares.
Para colmo de males, en 124 entre 36 y 37 saquearon otra finca en ausencia de su dueño, al que le sacaron electrodomésticos, mercadería, un tarro de pintura y $100 mil que guardaba para pagar cuentas.
