Policiales

Una zona alterada también por la inseguridad

25 de Agosto de 2025 | 02:20
No muy lejos del incendio que motivó un importante despliegue policial y de equipos hidrantes, en estas horas también se conocieron dos ataques delictivos, que generaron tensión. Uno en una vivienda de 123 entre 530 y 531 y el otro en 124 entre 36 y 37.

En el primer caso, tres integrantes de una familia descansaban de madrugada cuando quedaron a merced de la misma cantidad de delincuentes, todos encapuchados, que forzaron una ventana para meterse en su domicilio.

No hubo golpes, pero sí amenazas de causarles daño si gritaban o se resistían.

Fueron minutos donde el miedo se sintió muy fuerte.

De acuerdo a lo que una de las víctimas le relató a este diario, el botín del robo ascendió a más de 5.000 dólares.

Para colmo de males, en 124 entre 36 y 37 saquearon otra finca en ausencia de su dueño, al que le sacaron electrodomésticos, mercadería, un tarro de pintura y $100 mil que guardaba para pagar cuentas.

