Policiales |HUBO OTRO CASO

Temor por los robos en los vecinos de Olmos

25 de Agosto de 2025 | 02:21
El dueño de una estética en Lisandro Olmos, sobre la avenida 44 entre 199 y 200, a solo tres cuadras de la sede policial de la jurisdicción, denunció un ataque de madrugada.

Al negocio, “Bella Menina”, entró un delincuente luego de forzar la persiana que cubre el frente con una barreta.

El dato surgió a partir del análisis de la cámara de seguridad con que cuenta el comercio.

El ladrón sacó cerca de 100 mil pesos de la caja registradora y se fue. Todo pasó minutos antes de las cuatro de la mañana de ayer.

El tema fue que 15 minutos después apareció otro delincuente con intenciones de llevarse un televisor, pero al advertir que estaba el equipo de registro desistió del plan y se retiró con las manos vacías.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el hecho se enmarca en una serie de episodios delictivos que intranquiliza a los vecinos de la zona.

Una zona alterada también por la inseguridad

San Antonio de Areco: hallan muertos a un hombre y una mujer de un auto tiroteado

 

 

