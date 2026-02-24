Vecinos de La Granja exigen obras viales ante el deterioro y la aparición de un peligroso cráter

Los vecinos del barrio La Granja volvieron a reclamar ante el avanzado estado de deterioro que presentan las calles de la zona. El foco principal de preocupación se ubica en la intersección de las calles 140 y 515, donde un bache de gran magnitud y profundidad pone en riesgo la vida de quienes transitan por el lugar. Los frentistas aseguran que la falta de mantenimiento vial ya es insostenible y temen por la ocurrencia de un accidente grave.

El socavón en cuestión es de una gran dimensión y su desgaste aumenta con el paso de los días. Esta situación representa una amenaza constante para conductores, ciclistas y peatones que circulan por la esquina, la cual cuenta con múltiples baches en toda su extensión. Además, en la esquina de 141 y 515, la calle no se encuentra asfaltada y cuenta con una gran cantidad de pozos que provocan daños mecánicos y roturas en varios vehículos que utilizan esta arteria de forma diaria.

"La calle 515 es intransitable y los pozos rompen todos los autos. Pedimos una respuesta antes de que tengamos que lamentar una tragedia", manifestó uno de los vecinos afectados.