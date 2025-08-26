Sigue la ronda de indagatorias en La Plata por el fentanilo mortal: quienes son los acusados que declaran

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo, otro está roto y hay uno que no lograron desbloquear
La Justicia abrió el celular de Spagnuolo, otro está roto y hay uno que no lograron desbloquear
Argentina declaró terrorista al Cártel de los Soles y se alineó con la estrategia de Estados Unidos
Afloja el dólar oficial, pero trepa el Riesgo País en medio del escándalo por las presuntas coimas
"Sin riesgo de derrumbe": hay fecha para que los vecinos vuelvan a sus casas en diagonal 77 y 48
Makintach en problemas: se admitió la acusación y la "jueza de Dios" va a juicio político
Paro docente en la UNLP: se siente con fuerza en los colegios y es dispar en las facultades
¡Ta tan, ta tannnn! ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce! Impacto mundial swiftie
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor en se realizarán en una sola plataforma
Tras la interna Máximo - Kicillof, le respondieron desde Gobernación: "En La Plata se invirtió como nunca"
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
Así es la lujosa casa de Gime Accardi y Nico Vázquez donde vivieron su historia de amor, todas las fotos
Se termina el calvario por el caos de tránsito en el paso a nivel de Villa Elisa: esta semana se habilita
Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
La actriz Erika De Sautu Riestra aclaró versiones de pelea con La China Suárez ¿Problemas en la serie En El Barro?
"Me empaché ¿Cómo no me voy a comer semejante bombón?" Picante confesión de Dalila por El Polaco
Una docente de La Plata, acusada de maniatar y amordazar a nenes por portarse mal
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Cucarachas y ropa regalada: Nicole Neumann e Ivana Figueiras se odian hace mucho tiempo, los motivos
¡Explosiva! Zaira Nara sorprendió con una producción en topless en las playas de México: las fotos
Un jacarandá que pide auxilio por una pérdida de agua y la indignación de los vecinos con ABSA
Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas
Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
La juventud y el futuro: para los secundarios, el dinero es una traba
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La agenda de indagatorias en la causa por el fentanilo contaminado continúa esta semana y seguirá a comienzos de septiembre con la declaración de varios de los imputados en los Tribunales de La Plata.
Luego de las testimoniales de los detenidos, entre ellos el dueño de los laboratorios HBL Pharma y Ramallo S.A., Ariel García Furfaro, esta semana continuaron las indagatorias contra los otros imputados de la causa.
Este lunes fue el turno de María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en Ramallo, mientras que este martes se esperaba otra testimonial, pero se pidió la postergación de la audiencia.
Conforme a la información que accedió la Agencia Noticias Argentinas, completarán la agenda de indagatorias Wilson Pons, Dayana Astudillo, Edgardo Sclafani, Rocío Garay, Adriana Iudica y Eduardo Darchuk.
Pons, ingeniero químico y jefe de Control de Calidad de Laboratorio Ramallo, declarará este miércoles 27 de agosto frente al juez Ernesto kreplak sobre sus injerencia en el fentanilo adulterado.
El turno de Astudillo, ingeniera electrónica y Jefa de Garantía de Calidad de Laboratorios Ramallo, será el jueves 28 de agosto.
LE PUEDE INTERESAR
Makintach en problemas: se admitió la acusación y la "jueza de Dios" va a juicio político
El 1° de septiembre Sclafani, licenciado en química y Gerente de Producción del laboratorio en cuestión, será indagado en la causa donde responderá preguntar acerca de la emisión del registro de fabricación del lote (RFL) para el lote 31.202, en el cual aparece su firma.
Garay, Supervisora de Fisicoquímica-Control de Calidad Laboratorios Ramallo, prestará declaración el martes 2 de septiembre y, según se supo, sabía las deficiencias en el lugar.
Acerca de Iudica, ingeniera química y sub jefa de control de calidad del Laboratorio Ramallo, su testimonial será para el próximo miércoles 3 de septiembre.
Al día siguiente se espera la indagatoria de Darchuk, quien se desempeñaba como jefe de Producción de SPPV (Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen) en dicho laboratorio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí