La actriz Erika De Sautu Riestra aclaró versiones de pelea con La China Suárez ¿Problemas en la serie En El Barro?

Erika De Sautu Riestra es una de las protagonistas de En El Barro, la serie éxito del momento en Netflix.

Pero, en las redes se insinuó que Erika tuvo un conflicto con La China Suárez y entonces decidió responder.

Así, primero hizo el posteo. "@sangrejaponesa arrancaron con las p3lotudeces. En el Barro te amamos !!!", escribió la actriz.

Entonces, entre los comentarios que aparecen se pudo leer el de La China. "Ni te gastes potra, ya estoy acostumbrada. Vamos el barroooo", escribió la protagonista de En El Barro II.

Asimismo, Erika agregó: "Qué manera de inventar pelotudec*s. Cuando vi esto, fui a mi posteo y el comentario no está. Porque dije 'por ahí, que yo no veo un ch... y puse me gusta, y no está. No se si ustedes inventaron este posteo o lo pusieron para armar quilombo. La China es lo más, una buena compañera, una mina divertida, copada. Todas fuimos hermosas compañeras. Éramos casi 90 y pico de mujeres donde nunca hubo un quilombo, ni pelea, ni competencia, ni divismo. Fue una experiencia a nivel compañerismo, de las mejores. Dejen de inventar pelotu...", cerró la mencionada actriz.

Para terminar, vale destacar que, Erika De Sautu Riestra, una de las actrices de "En el Barro", habló de la particular relación que tiene con su marido: "Yo le busco candidatas". Sorprendió al revelar que mantiene una relación abierta con su marido y con reglas claras que aseguran confianza y respeto en su matrimonio de 17 años.