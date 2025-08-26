Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |¿Qué onda?

"Me empaché ¿Cómo no me voy a comer semejante bombón?" Picante confesión de Dalila por El Polaco

26 de Agosto de 2025 | 12:30

Desde hace mucho tiempo, El Polaco y Dalila comparten una hermosa amistad. Pero, ese vínculo se puso en duda después de que se filtraran fotos dándose besos en el camarín de un recital.

Entonces, mientras eso sucedía, el cantante estaba en pareja con Barby Silenzi. Y por su parte, la mencionada artista permanecía casada con su marido. 

Así, según informó la periodista Pochi Gossipeame, Dalila le confesó a su marido su infidelidad con El Polaco y habría sido perdonada.

Pero, el cantante aseguró en distintas oportunidades que se había tratado de un "beso de amigos".

Ahora, Dalila sorprendió con sus picantes declaraciones. A principios de agosto, la artista se presentó en Santa Fe y, en medio de su repertorio musical, tiró: "Todo por el bendito Polaco, si la vamos a hacer, vamos a hacerla bien. Me volvieron loca, me empaché, ¿Quién no se comería a ese bombón? Encima es super humilde, es buen tipo", agregó de manera irónica y provocadora.

"Tendrá sus cosas, ha tenido muchas mujeres e hijos, pero no, yo lo gasto, es muy buen tipo, muy educado. Yo lo quiero muchísimo, al igual que el a mi, por eso es que nos defendemos", dijo Dalila.  

Por último, se sinceró: "Pero realmente, yo no me quiero casar, y a mis hijos ya los tuve y ya los crie, ¿para que lo puedo querer? Si mañana no sabemos dónde estamos. Le mandamos un beso que andaba medio enfermucho", señaló, en relación al leve problema de salud que derivó en la internación del cantante. 

Claramente, después de que se filtraran las fotos de ambos dándose besos en el camarín de un recital, los cantantes remarcaron su amistad.

Sin embargo, ahora, Dalila no escatimó en halagos para el Polaco, lo trató de "bombón" y recalcó de forma irónica que se "empachó" después de besar al artista. 

 

