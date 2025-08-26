Dos policías en busca de una prisión domiciliaria

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado
La Andis desde adentro: “motosierra”, desfinanciamiento y “exceso” de tareas
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Presencia platense en el Congreso de Educación Privada, con foco en la IA
Quejas por el servicio de luz “que va y viene” en un sector de Los Hornos
Reclamo por una pérdida de agua que “cumplirá un año y mata árboles”
Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Cámara de Apelaciones Penal N° 1 de Mar del Plata realizará hoy la audiencia para tratar la libertad condicional solicitada por Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, dos de los policías condenados a prisión perpetua por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años asesinada el 4 de febrero de 2001 en la ciudad balnearia de Miramar.
La familia de la víctima informó a través de un comunicado que la citación se llevará a cabo vía Zoom y comenzará a las 12.00, al tiempo que reclamaron: “No los liberen”.
“Nuevamente solicitan ser beneficiados con la libertad anticipada”, recriminaron Gustavo Melmann y Laura Calampuca, padres de Natalia.
El martes 12 de agosto, el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata rechazó las peticiones de los policías, pero la decisión fue apelada por la abogada Patricia Perelló, motivo por el que la Cámara de Apelaciones deberá pronunciarse al respecto.
Melmann expresó sentirse “preocupado” al señalar acerca de la Justicia: “Siempre nos falló en contra”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí