Dos policías en busca de una prisión domiciliaria

La Cámara de Apelaciones Penal N° 1 de Mar del Plata realizará hoy la audiencia para tratar la libertad condicional solicitada por Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, dos de los policías condenados a prisión perpetua por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años asesinada el 4 de febrero de 2001 en la ciudad balnearia de Miramar.

La familia de la víctima informó a través de un comunicado que la citación se llevará a cabo vía Zoom y comenzará a las 12.00, al tiempo que reclamaron: “No los liberen”.

“Nuevamente solicitan ser beneficiados con la libertad anticipada”, recriminaron Gustavo Melmann y Laura Calampuca, padres de Natalia.

El martes 12 de agosto, el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata rechazó las peticiones de los policías, pero la decisión fue apelada por la abogada Patricia Perelló, motivo por el que la Cámara de Apelaciones deberá pronunciarse al respecto.

Melmann expresó sentirse “preocupado” al señalar acerca de la Justicia: “Siempre nos falló en contra”.