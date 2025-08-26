Violento incidente en Punta Lara

La carátula del expediente judicial se debate entre “lesiones agravadas por ser en poblado y en banda y por la participación de un menor” y una “tentativa de homicidio agravada”. Por eso la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil en turno de La Plata deberá producir prueba y determinar si las lesiones que sufrió un joven de 21 años con antecedentes penales, pusieron o no en riesgo su vida.

En el caso, que ocurrió el domingo pasado en la localidad de Punta Lara, hay cuatro detenidos. Uno de 47 años, otro de 20, uno de 16 y el último de 14, a quienes acusan de un brutal ataque a piedrazos contra la víctima.

Todo pasó en la calle 5 entre 130 y 132, se presume por cuestiones de mala vecindad.

Quien terminó con un severo trauma craneal producto del impacto de al menos uno de esos cascotes, tuvo que ser derivado de urgencia al hospital Cestino, aunque estaba consciente y pudo aportar los datos de quiénes estuvieron involucrados en la agresión.

Igual se supo que se encuentra bajo estrictos controles médicos, ya que, para evitar posibles complicaciones, se estableció un monitoreo permanente de sus parámetros clínicos.

Respecto de los sospechosos, pudieron ser rápidamente interceptados por personal policial y puestos a disposición de la Justicia.

Todos viven en la zona del incidente y se conocen y es por eso que la hipótesis más firme pasa por una relación que no atraviesa por su mejor momento.

En tiempos de violencia extrema, donde cualquier situación puede derivar en algo a gran escala, la tragedia sin dudas rondó por Ensenada.