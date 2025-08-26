El Ferroviario pasó por encima a Belgrano

Central Córdoba, que volvió a meterse en la conversación, derrotó anoche por 3 a 0 a Belgrano, encuentro que tuvo lugar en el estadio Julio César Villagra, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

Los goles del partido fueron convertidos por los delanteros Gastón Verón, en el segundo minuto del primer tiempo, y Diego Barrera, con un doblete a los 7 y 38 minutos de la segunda mitad, respectivamente.

Con el triunfo, el “Ferroviario” se acomodó en la tercera posición de la zona A, con 10 puntos en seis partidos, mientras que el equipo de Ricardo Zielinski salió de la zona de clasificación y es noveno, con ocho unidades.

Además, el Pirata jugó con un hombre de menos desde los 28 minutos de la segunda parte, por la expulsión del defensor Lisandro López.

El Ferroviario, que se quedó con la sangre en el ojo después de haber sido eliminado de la Copa Argentina, se tomó revancha, y anoche, no le dio opciones a un Belgrano que estuvo lejos de repetir las últimas producciones.