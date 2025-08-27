Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Política y Economía

Cristina Kirchner responsabilizó a Sturzenegger por las muertes por fentanilo: “La desregulación puede matar”

Cristina Kirchner responsabilizó a Sturzenegger por las muertes por fentanilo: “La desregulación puede matar”
27 de Agosto de 2025 | 17:15

Escuchar esta nota

La ex presidenta Cristina Kirchner acusó hoy al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de ser el responsable de las muertes por fentanilo contaminado, al advertir que “la desregulación puede matar”.

A través de un mensaje de audio, la ex presidenta recordó un acto realizado el 23 de noviembre en Rosario y la relación del discurso que dio en esa oportunidad con las 98 muertos por consumir la droga adulterada.

“Ese día critiqué la obsesión desreguladora de Sturzenegger y dije que sólo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición que, lamentablemente, se comprueba hoy en el caso del fentanilo cuando ajustan y desregulan todo el sector de salud provocando, por falta de control, la muerte de 96 personas”, sostuvo la ex jefa de Estado a través de un audio enviado a un acto que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó en Pilar.

Y sentenció: “Compatriotas, no lo duden, la desregulación también puede matar”. Además, hizo mención al caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios y dijo que no se trata de un “relato kuka”.

“Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de (Javier) Milei, al que nombró como director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que después rajó cuando se armó el quilombo”, describió.

También se refirió a la presunta impunidad de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, al señalar que  “escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del concejo deliberante de Quilmes, estuvo 13 días en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba”.

En tanto, la ex mandataria comparó la situación con la doctrina Irurzun aplicada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y se preguntó: “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder”.

Para cerrar su mensaje, alertó sobre lo que calificó como una “verdadera catástrofe institucional, política, económica y social”, y llamó a retomar la senda de “independencia económica, prosperidad social y dignidad nacional”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Familiares de víctimas del fentanilo adulterado en Diputados: "Necesitamos acciones inmediatas para llegar a los culpables"

Fentanilo mortal: se atrasó la creación de la comisión investigadora en Diputados
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Amondarain, el jugador Pincha del momento
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno renovó los vencimientos de deuda en pesos, pero con tasas de hasta 75%

Alberto Fernández en Comodoro Py: qué dice la denuncia de la madre de Fabiola Yáñez en su contra

El dólar cerró en baja, cayeron los bonos y otra vez sube el Riesgo País

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana
Deportes
VIDEOS. Manchester United cayó por penales ante Grimsby Town, de la cuarta división, en la Copa de la Liga
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!
Policiales
VIDEO. "¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata
La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol
Comenzó el juicio contra Marcelo Corazza por corrupción de menores
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
"Una noticia que duele": robaron la Escuela Nº 12 de City Bell
Espectáculos
La “Negra” Vernaci lapidaria con “En el barro”: “Un embole, una porno para pajeros”
La mamá de Ayelen Paleo fue detenida por integrar una red de prostitución de mujeres
Murió Eusebio Poncela, actor de "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, a los 79 años
Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Fuerte descargo de Daniela Celis tras el cruce con Thiago Medina: "Me da vergüenza la situación"
Información General
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?
Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos
Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla