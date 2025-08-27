Cristina Kirchner responsabilizó a Sturzenegger por las muertes por fentanilo: “La desregulación puede matar”

La ex presidenta Cristina Kirchner acusó hoy al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de ser el responsable de las muertes por fentanilo contaminado, al advertir que “la desregulación puede matar”.

A través de un mensaje de audio, la ex presidenta recordó un acto realizado el 23 de noviembre en Rosario y la relación del discurso que dio en esa oportunidad con las 98 muertos por consumir la droga adulterada.

“Ese día critiqué la obsesión desreguladora de Sturzenegger y dije que sólo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición que, lamentablemente, se comprueba hoy en el caso del fentanilo cuando ajustan y desregulan todo el sector de salud provocando, por falta de control, la muerte de 96 personas”, sostuvo la ex jefa de Estado a través de un audio enviado a un acto que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó en Pilar.

Y sentenció: “Compatriotas, no lo duden, la desregulación también puede matar”. Además, hizo mención al caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios y dijo que no se trata de un “relato kuka”.

“Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de (Javier) Milei, al que nombró como director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que después rajó cuando se armó el quilombo”, describió.

También se refirió a la presunta impunidad de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, al señalar que “escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del concejo deliberante de Quilmes, estuvo 13 días en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba”.

En tanto, la ex mandataria comparó la situación con la doctrina Irurzun aplicada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y se preguntó: “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder”.

Para cerrar su mensaje, alertó sobre lo que calificó como una “verdadera catástrofe institucional, política, económica y social”, y llamó a retomar la senda de “independencia económica, prosperidad social y dignidad nacional”.