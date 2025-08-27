Excarcelan sin fianza a la madre del acusado de un femicidio en Berisso

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Adriana Raquel Oviedo, la mamá del detenido por un femicidio en Berisso, que había sido también encarcelada cuando, horas después del crimen, encontraron dos armas escondidas en su domicilio, a pocos metros de la escena del horror, fue excarcelada bajo caución juratoria por la Sala II de la Cámara Penal de La Plata, que hizo lugar al planteo efectuado por la defensora oficial Raquel Ponzinibbio.
En ese sentido, según fuentes judiciales con acceso al expediente, la jueza Miriam Ermili, dijo que “la calificación prima facie impuesta a los delitos endilgados a Oviedo, esto es tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil, admite en abstracto la procedencia del instituto de la excarcelación, y no se observa la existencia de indicadores que evidencien la existencia de peligros procesales que puedan oponerse a su concesión”.
En este sentido, ponderó “la ausencia de antecedentes que ha sido informada, así como también la circunstancia de ofrecer un domicilio distinto al que fuera objeto de requisa, -lindero a la vivienda en la cual ocurrieran los hechos investigados en relación a la muerte de Y. D.- ubicado en calle 4 y 629”.
En función de lo expuesto, luego del voto del juez Juan Benavides, que adhirió al de su preopinante, le impusieron a Oviedo la obligación especial de presentarse mensualmente en la sede del juzgado de garantías” que ordenó su captura.
Ponzinibbio, en su presentación, al margen de rechazar la existencia de potenciales peligros de fuga o entorpecimiento de la investigación, había resaltado las condiciones personales de la mujer acusada, siendo que no cuenta con antecedentes penales, que es mayor de edad y que padece problemas de salud.
Los voceros consultados por este diario mencionaron que ahora en la defensa de la imputada asumió el doctor Darío Saldaño, quien continuará vinculado al trámite del proceso como abogado de la matrícula.
