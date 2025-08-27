Una denuncia de abuso puso en foco a la Megatoma

Una joven de 21 años denunció ayer a su jefe, dueño de un almacén en la Megatoma de Los Hornos, por un presunto abuso sexual ocurrido durante el inicio de su jornada laboral.

La víctima, que trabajaba desde hace un mes en el comercio, relató que a primera hora de la mañana llegó al local junto con el propietario, quien la sorprendió mientras ella acomodaba algunos cajones en el fondo del local.

Siempre en base al relato de la chica, que ahora investiga la Justicia, hubo manoseos y contactos inverecundos, aunque ofreció resistencia y logró escapar.

En el camino a su casa, aseguró que fue seguida en un auto por el comerciante, quien le pidió que no contara lo ocurrido a su esposa y le ofrecía disculpas, intentando persuadirla para que regresara a trabajar como si nada hubiese ocurrido.

Al parecer, según trascendió, esta no habría sido la primera vez que ocurre una situación de esas características. Por eso el espanto y la desesperación que generó en la zona.