Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$10.000.000! “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |Según la dirección general de cultura y educación

Colegios privados para chicos con discapacidad, al borde del colapso

Prestaciones educativas sin actualizar, el motivo principal. Ante una posible migración, el sector estatal en alerta

Colegios privados para chicos con discapacidad, al borde del colapso
27 de Agosto de 2025 | 05:22
Edición impresa

Las instituciones privadas para las personas con discapacidad atraviesan una crisis aguda. Así lo sentenció Alberto Sileoni, titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. “Muchas escuelas privadas están con dificultades, especialmente aquellas que trabajan con personas en situación de discapacidad”, expresó, en conferencia de prensa. Minutos más tarde, el subsecretario Pablo Urquiza, agregó: “La preocupación es que estos colegios se vean obligadas a cerrar. Y, la matrícula de las escuelas especiales de gestión estatal, está saturada”.

Las declaraciones se enmarcan en un escenario de conflicto y de pugna política, donde el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad atraviesa una realidad crítica. A eso hay que sumar una Agencia de Discapacidad -epicentro de las prestaciones y emisión de certificados-, en crisis.

El problema de estas entidades privadas radica, principalmente, en el financiamiento. Cuentan con aporte estatal (Nacional o Provincial) y con el pago de obras sociales.

Entonces, lo que sucede es que “las prestaciones educativas que estas escuelas brindan se abonan según un nomenclador que desde hace tiempo no se actualiza, lo que genera un fuerte desfase frente al incremento constante de los costos y en particular de los salarios, produciendo un desfinanciamiento cada vez más profundo”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de asociación de institutos de enseñanza privada de Argentina (Aiepa).

Asimismo, agregó: “La mayoría de estas instituciones no cuentan con aporte estatal o lo reciben en una proporción baja y limitada a pocos cargos”. Lo cierto es que los colegios privados para personas con discapacidad reciben una subvención indirecta, explicó Zurita: “Las Obras Sociales -que financian la mayor parte de la matrícula- reciben a su vez un subsidio por parte de la Superintendencia”.

Lo cierto es que el sector privado -al que corresponde gran parte de las prestaciones por discapacidad- dependen del nomenclador nacional. Lourdes Farías, Directora de acceso e inclusión en salud de la provincia de Buenos Aires, explicó: “Los valores los establece el directorio del Andis. Y ese año nunca se juntó a actualizar”.

LE PUEDE INTERESAR

¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA

LE PUEDE INTERESAR

Los platenses se endeudan para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos

Consecuencias

La Escuela Especial María Montessori de la Ciudad, con especificidad en discapacidad motora, es un ejemplo de la crisis del sector.

“Nosotros, a pesar de trabajar con una discapacidad muy costosa, priorizamos el pago de sueldos y de aportes. Pero, faltan obras e insumos. Para nosotros es fundamental la ayuda estatal y privada”, manifestó Nora Toledo, contadora de la Asociación Montessori.

El cierre de entidades privadas provocaría una migración a escuelas especiales de gestión estatal. Pero, “el sector público no lo puede absorber. Eso provocaría que las personas con discapacidad queden sin prestación”, alertó Farías.

Zurita, por su parte, expresó que en “las escuelas públicas no hay suficiente recurso humano para abarcar la demanda” y, en caso de que los privados no den abasto, “la necesidad del niño directamente quedaría sin respuesta”, cerró.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades en La Plata: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Últimas noticias de La Ciudad

Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste

VIDEO.- Caos en 7 y 50 por una protesta de taxistas

Exitoso rescate de un gatito en Arturo Seguí

Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este miércoles
Deportes
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
Policiales
Cayó una banda narco que operaba con "soldaditos" en Altos de San Lorenzo
Familiares de víctimas del fentanilo adulterado en Diputados: "Necesitamos acciones inmediatas para llegar a los culpables"
Se complicó la salud de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno
VIDEO. Una mujer robó una bicicleta al frente de una escuela de La Plata
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
Espectáculos
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Romina Manguel confirmó un romance con Matías Martin: dio la fecha y se armó flor de lío
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia" 
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
Información General
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?
Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos
Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla