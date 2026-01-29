Alerta en la Región por "falsos albañiles puerta a puerta"

El tránsito en La Plata se cobró otra vida: murió el motociclista que chocó contra una camioneta en avenida 13
La Policía bonaerense alertó sobre una nueva modalidad delictiva detectada en Ensenada, donde personas simulan ser trabajadores de refacción o poda para recorrer barrios, observar viviendas y, en algunos casos, cometer robos.
La advertencia surgió tras un procedimiento realizado este 29 de enero en la calle Ingrasia, entre Pasaje Bernardo de Irigoyen y Bossinga, donde cinco hombres de entre 24 y 26 años fueron demorados durante un operativo preventivo.
Según informaron fuentes policiales, los individuos se desplazaban con herramientas y carretillas, una metodología que les permite no levantar sospechas al circular por zonas residenciales. “Vienen disfrazados de trabajadores, miran las casas y donde pueden se mandan”, señalaron desde la fuerza.
Durante la identificación, los demorados manifestaron que realizaban trabajos puerta a puerta, aunque no contaban con habilitación municipal. Además, el vehículo en el que se movilizaban fue secuestrado por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, al carecer de seguro obligatorio y no estar el conductor autorizado para manejarlo.
Pedido a los vecinos
Desde la Policía remarcaron la importancia del rol de los vecinos para prevenir este tipo de hechos y pidieron dar aviso inmediato al 911 ante la presencia de personas sospechosas que se presenten como trabajadores sin identificación ni habilitación visible.
“Es para alertar a los vecinos: si ven este tipo de situaciones, que llamen al 911 para que podamos identificarlos y actuar”, indicaron las fuentes consultadas.
El procedimiento fue puesto a disposición de la UFI N°11 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso actuaciones por averiguación de ilícito.
La modalidad ya está siendo monitoreada por las fuerzas de seguridad y no se descarta que se trate de grupos organizados que utilizan esta fachada para detectar viviendas vulnerables.
