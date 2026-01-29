Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa
El irónico pedido de disculpas de Mario Pergolini a Susana Giménez en su cumpleaños: "Fue mi culpa"
Tras años de enfrentamientos y comentarios ácidos contra la máxima figura de Telefe, el conductor Mario Pergolini sorprendió hoy con un pedido de disculpas público a Susana Giménez en el día de su cumpleaños número 82.
La relación entre los conductores estuvo marcada históricamente por la tensión y el conflicto mediático. De hecho, la diva afirmó que "jamás" verá el programa de Pergolini y que no asistiría como invitada bajo ninguna circunstancia.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el ex CQC ensayó un sincero mea culpa sobre las críticas lanzadas durante décadas: “Hoy es 29 de enero y cumple años Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme el gracioso tontamente... y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”, expresó.
Con el humor filoso que lo caracteriza, Pergolini incluyó en su vídeo unas imágenes hechas con Inteligencia Artificial de ambos en situaciones amistosas; compartiendo cafés y caminatas como si fueran viejos amigos. “Hoy es un nuevo cumpleaños y pienso: ‘Mirá, de haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, hoy no tendríamos fotos como estas’. Qué sé yo”, se lamentó con ironía.
En un tramo de mayor vulnerabilidad, el actual conductor de “Otro día perfecto” asumió la responsabilidad total del conflicto: “No pasó, y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños”. Finalmente, Pergolini cerró el mensaje con un deseo que abre la puerta a una posible reconciliación histórica: “Yo este año voy a apostar para... para que nos veamos”.
