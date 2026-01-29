Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

El irónico pedido de disculpas de Mario Pergolini a Susana Giménez en su cumpleaños: “Fue mi culpa”

El irónico pedido de disculpas de Mario Pergolini a Susana Giménez en su cumpleaños: “Fue mi culpa”
29 de Enero de 2026 | 20:39

Escuchar esta nota

Tras años de enfrentamientos y comentarios ácidos contra la máxima figura de Telefe, el conductor Mario Pergolini sorprendió hoy con un pedido de disculpas público a Susana Giménez en el día de su cumpleaños número 82.

La relación entre los conductores estuvo marcada históricamente por la tensión y el conflicto mediático. De hecho, la diva afirmó que "jamás" verá el programa de Pergolini y que no asistiría como invitada bajo ninguna circunstancia.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el ex CQC ensayó un sincero mea culpa sobre las críticas lanzadas durante décadas: “Hoy es 29 de enero y cumple años Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme el gracioso tontamente... y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”, expresó.

Con el humor filoso que lo caracteriza, Pergolini incluyó en su vídeo unas imágenes hechas con Inteligencia Artificial de ambos en situaciones amistosas; compartiendo cafés y caminatas como si fueran viejos amigos. “Hoy es un nuevo cumpleaños y pienso: ‘Mirá, de haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, hoy no tendríamos fotos como estas’. Qué sé yo”, se lamentó con ironía.

En un tramo de mayor vulnerabilidad, el actual conductor de “Otro día perfecto” asumió la responsabilidad total del conflicto: “No pasó, y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños”. Finalmente, Pergolini cerró el mensaje con un deseo que abre la puerta a una posible reconciliación histórica: “Yo este año voy a apostar para... para que nos veamos”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa

El rodaje de Netflix en La Plata: atención, este viernes los cortes arrancan desde la madrugada

Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja

“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes

Cami Homs contó cómo vivió el parto de Aitana, su primera hija con José Sosa: "Nuestra bebé soñada"

Macabro hallazgo frente al Parque Pereyra: encuentran a una mujer muerta, la buscaban hacía varios días

Atención usuarios del Tren Roca: febrero comenzará sin servicio hasta La Plata

VIDEO. El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

IPS: comenzó el pago de enero a jubilados bonaerenses

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Últimas noticias de Espectáculos

Cami Homs contó cómo vivió el parto de Aitana, su primera hija con José Sosa: "Nuestra bebé soñada"

“Me ataron”: Christian Petersen sobre el episodio en el Lanín que casi le cuesta la vida

Moria Casán fulminó a Yuyito y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedó medio..."

¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
La Ciudad
El rodaje de Netflix en La Plata: atención, este viernes los cortes arrancan desde la madrugada
Pérdida de agua en San Carlos lleva seis meses
VIDEO.- El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa
Atención usuarios del Tren Roca: febrero comenzará sin servicio hasta La Plata
IPS: comenzó el pago de enero a jubilados bonaerenses
Policiales
Crimen de Jeremías: imputaron a la madre de la adolescente por ser partícipe necesaria
Macabro hallazgo frente al Parque Pereyra: encuentran a una mujer muerta, la buscaban hacía varios días
Alerta en la Región por "falsos albañiles puerta a puerta"
Choque en la Autopista La Plata dejó a un motociclista herido
Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia - Aldosivi y Defensa y Justicia - Estudiantes
Estudiantes, sin visitantes ante Defensa y Justicia por la fecha 3
VIDEO. Viral: un ex Gimnasia protagonizó una discusión con un nene que lo entrevistaba tras el partido
Zaniratto pierde a una variante en el ataque: Santiago Villarreal sufrió una lesión y será baja los próximos partidos
Estudiantes acordó la venta de Edwuin Cetré al fútbol brasileño: cuánto recibe el Pincha por la transferencia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla