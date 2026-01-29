Cami Homs contó cómo vivió el parto de Aitana, su primera hija con José Sosa: "Nuestra bebé soñada"

Este martes nació Aitana, la primera hija de Cami Homs y José Sosa. En las últimas horas, la modelo reveló cómo vivió el parto y el rol que tuvo el futbolista.

Aitana llegó para coronar una historia de amor que lleva más de tres años. La pareja se conoció en el edificio donde vivían ambos y, poco después, apostaron a la convivencia.

La familia ensamblada, integrada por las dos hijas de Sosa y los niños de Homs, tiene una nueva alegría. Según reveló la modelo, fue el momento “más increíble” de sus vidas.

A través de una publicación en Instagram, donde también compartió fotos de la previa y ya con Aitana en brazos, contó: “El momento más increíble de nuestras vidas”.

Respecto al rol de José Sosa, Homs no dudó en contar: “Mi mejor sostén, gracias por no soltarme nunca la mano, me ayudaste a transformar el dolor en tranquilidad y el miedo que por momentos cruzaba mi cabeza, en ganas de atravesarlo”. “Gracias por ser mi compañero y el mejor papá para nuestra bebé soñada. Ahora a disfrutar nuestra bebita”, cerró el posteo.