La Ciudad

VIDEO. El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa

29 de Enero de 2026 | 17:59

Escuchar esta nota

Lo que parece una escena insólita y casi pintoresca es motivo de indignación. Un video filmado por vecinos del barrio Los Cerezos 2, de Los Hornos, muestra el momento en que un caballo —que habría escapado junto a otros ejemplares de un club de polo cercano— se encuentra dentro de una pileta de fibra recién instalada. El animal, en su intento por salir, provocó roturas que le costará mucho a los propietarios, según la queja.

La problemática se concentra en la zona de calle 161 entre 74 y 76, donde las familias aseguran vivir en un estado de inquietud constante. Según el relato de los frentistas, la presencia de caballos sueltos no es un hecho aislado, sino una situación recurrente que afecta especialmente a quienes se encuentran en pleno proceso de construcción de sus hogares.

A pesar de los reiterados intentos de diálogo con los presuntos responsables del cuidado de los animales, los vecinos sostienen que la situación no ha cambiado. El ingreso de los equinos a los terrenos privados no solo pondría en riesgo la seguridad de las personas, sino que ya habría generado perjuicios materiales concretos en perímetros e instalaciones domésticas.

En diálogo con EL DIA, Mailén, una de las vecinas damnificadas por la situación, expresó el malestar que recorre el barrio: “Queremos hacerlo visible para que tomen reconsideración y no entren más. Ya lo hemos charlado en varias ocasiones y por el momento no obtuvimos solución. ¡Imaginate gastar tanto dinero para poner la pileta nueva y que un caballo te la rompa!”.

Los habitantes de Los Cerezos 2 esperan que, ante la contundencia de las imágenes grabadas por los propios vecinos, se tomen medidas urgentes para evitar que estos “visitantes” sigan circulando sin control por las viviendas del loteo.

