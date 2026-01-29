Incendio en una parrilla paralizó a una zona del centro de La Plata

Un principio de incendio en una parrilla paralizó los alrededores de Plaza Yrigoyen. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

Ocurrió en la casa de comidas emplazada en 19 y 60 en horas de la tarde. Se desconocen las causas del incendio hasta el momento.

Una dotación de bomberos se acercó al lugar tras un llamado al 911. En la zona trabajaron, además, agentes del Comando de Patrullas.

Las pérdidas, confirmaron a este medio, solo fueron materiales. Las pericias buscarán determinar a qué se debió el comienzo del fuego.