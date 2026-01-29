Choque en la Autopista La Plata dejó a un motociclista herido

El tránsito en La Plata se cobró otra vida: murió el motociclista que chocó contra una camioneta en avenida 13
El tránsito en La Plata se cobró otra vida: murió el motociclista que chocó contra una camioneta en avenida 13
Escuchar esta nota
Un accidente de tránsito se registró este jueves en la Autopista Buenos Aires - La Plata, a la altura del kilómetro 47 en sentido ascendente, donde un motociclista resultó con lesiones tras colisionar con una camioneta.
Según el parte oficial del Departamento de Seguridad Vial de Autopistas, por causas que aún se investigan, una motocicleta Bajaj Rouser 200 impactó en la parte trasera de una Ford F-350, provocando la caída del conductor del rodado menor.
Como consecuencia del siniestro, el motociclista, un hombre de 39 años, sufrió una fractura en la mano izquierda. Fue asistido en el lugar y trasladado consciente en una ambulancia de AUBASA al Hospital Evita Pueblo, para su atención médica.
En tanto, el conductor de la camioneta, de 36 años, resultó ileso.
Tras el choque, la motocicleta quedó detenida sobre el carril lento, mientras que el vehículo de mayor porte permaneció en la banquina externa. La zona fue preservada a la espera de la intervención de los peritos, con el objetivo de determinar la mecánica del accidente.
La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó bajo la órbita de la UFI N°14 de La Plata, con intervención de la Comisaría Ensenada Segunda.
