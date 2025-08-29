Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad

Clubes en La Plata: presentaron el Consejo Municipal de Asociaciones Civiles

El espacio trabajará en conjunto con las entidades para impulsar actividades culturales, deportivas y sociales en beneficio de toda la comunidad.

Clubes en La Plata: presentaron el Consejo Municipal de Asociaciones Civiles
29 de Agosto de 2025 | 16:00

Escuchar esta nota

El intendente Julio Alak presentó este viernes el Consejo Municipal de Asociaciones Civiles de La Plata y encabezó la asunción de Alberto Alba como su presidente, en representación de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, quien ejercerá su cargo ad honorem.

Durante el acto, que tuvo lugar en el Salón Dorado del Palacio Municipal, se dio a conocer la misión de la entidad, que consistirá en articular acciones deportivas, culturales y sociales en beneficio del bien común y el desarrollo de la ciudad, propiciando un futuro mejor para chicos, chicas, jóvenes y adultos a través de distintas propuestas.

“Tenemos la alegría de poner en funciones a Alberto Alba como presidente de este nuevo sector del Municipio”, sostuvo Alak, y aseguró: “Queremos generar un Consejo de Asociaciones Civiles que nuclee a todas las instituciones de la ciudad que luchan por el desarrollo de La Plata; es una suerte de consejo de los que aman a la ciudad”. 

Además, ante las autoridades del Ejecutivo, integrantes del Concejo Deliberante, representantes de instituciones y vecinos, el mandatario expresó su agradecimiento a los presentes por el compromiso y el trabajo que realizan a diario en beneficio de la capital bonaerense, preocupándose por su progreso y su desarrollo económico, comercial, cultural y social.

“Las instituciones empujan para que la ciudad crezca, para que los sectores de la ciudad mejoren, para que La Plata sea más linda, para que renazca el orgullo de ser platenses”, enfatizó Alak, y culminó: “Este es un Consejo Municipal de Asociaciones para que todas las instituciones participen”.

Por su parte, Alba manifestó: “Vamos a estar con la federación, pero desde la Municipalidad; y vamos a seguir realizando la misma tarea”. Además, destacó que “la unión hace la fuerza” y aseguró: “Creo que la única manera de poder seguir adelante es que los argentinos nos unamos”.

LE PUEDE INTERESAR

Atención: habrá cierres y desvíos desde esta tarde en la Autopista La Plata

LE PUEDE INTERESAR

"Te voy a matar": grave denuncia por el nuevo caso de violencia que sacude al Albert Thomas de La Plata

“Nosotros vamos a trabajar en conjunto, y todo lo que lo que elaboremos juntos lo vamos a cumplir hasta el último término”, continuó el flamante presidente, y sentenció: “Es importante que nuestra tarea se haga de común acuerdo con todos los aquí presentes; queremos trabajar con todos”.

LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES

La Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, que trabajará de forma conjunta con el Municipio a través del nuevo consejo, fue fundada en 1939 y nuclea a más de 600 entidades culturales, deportivas y sociales barriales de la región que funcionan como espacios de socialización y contención para 150 mil chicos, jóvenes y adultos mayores.

Como parte de su labor, el espacio también brinda la enseñanza de distintos deportes para todas las edades y de contenidos formativos que hacen al crecimiento integral de las personas y las comunidades.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

Avanza la ciclogénesis hacia La Plata, que trae a la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?

¿Sendas peatonales 3D? Cómo es el proyecto que busca implementarlas en La Plata

Colapinto pateó el tablero y clasificó 9º en la segunda práctica del GP de Países Bajos

Filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: Karina Milei y Lule Menem, más complicados

Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario

¿Arrepentido?: Spagnuolo temería por su vida

Por qué la Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque de La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Ante el pronóstico de lluvias en La Plata, despliegan operativo de barrido y desobstrucción

Atención: habrá cierres y desvíos desde esta tarde en la Autopista La Plata

"Te voy a matar": grave denuncia por el nuevo caso de violencia que sacude al Albert Thomas de La Plata

Micros, prepagas, colegios privados y más: todos los aumentos que se activan el próximo lunes
Policiales
La Plata: el video del momento del accidente el que murió el repartidor en avenida 44
Allanamientos de la Policía Aeroportuaria en la zona oeste de La Plata: ¿qué pasó?
¿Accidente o ataque? Repartidores preparan una movida por el joven que murió en el centro de La Plata
Fuerte choque en cadena en La Plata: "Una nena tuvo heridas"
Misterio mortal en La Plata, con una víctima y muchos interrogantes: ¿accidente, despiste o ataque?
Deportes
¿Briatore “bajó” a Colapinto de la Fórmula 1?: “Quizás necesite dos años más para estar en la categoría”
Héctor Domínguez, muy crítico con la gestión Cowen: "Toda esta joda no puede ser gratis"
Colapinto pateó el tablero y clasificó 9º en la segunda práctica del GP de Países Bajos
La URBA confirmó que las finales del rugby se jugarán en cancha de La Plata RC
Fiesta amarilla a 30 años de la gloria: La Plata Rugby Club homenajeó a los campeones de 1995
Espectáculos
Bombazo de Juana Repetto al anunciar que está embarazada: ¿Quién será el padre?
Teatro, música, shows y más en la agenda para este finde en La Plata
Cine y memoria en el Coliseo Podestá, con entrada gratuita: presentan el documental Tiempos Circulares
Nico Vázquez habló de las polémicas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi: ¿qué dijo?
Cristiano y Georgina: el terror de los árabes
Información General
Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario
Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?
Hallan un dinosaurio con espinas de un metro de largo
El cambio climático agrava los incendios
Los números de la suerte del sábado 29 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla