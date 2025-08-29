Clubes en La Plata: presentaron el Consejo Municipal de Asociaciones Civiles

El intendente Julio Alak presentó este viernes el Consejo Municipal de Asociaciones Civiles de La Plata y encabezó la asunción de Alberto Alba como su presidente, en representación de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, quien ejercerá su cargo ad honorem.

Durante el acto, que tuvo lugar en el Salón Dorado del Palacio Municipal, se dio a conocer la misión de la entidad, que consistirá en articular acciones deportivas, culturales y sociales en beneficio del bien común y el desarrollo de la ciudad, propiciando un futuro mejor para chicos, chicas, jóvenes y adultos a través de distintas propuestas.

“Tenemos la alegría de poner en funciones a Alberto Alba como presidente de este nuevo sector del Municipio”, sostuvo Alak, y aseguró: “Queremos generar un Consejo de Asociaciones Civiles que nuclee a todas las instituciones de la ciudad que luchan por el desarrollo de La Plata; es una suerte de consejo de los que aman a la ciudad”.

Además, ante las autoridades del Ejecutivo, integrantes del Concejo Deliberante, representantes de instituciones y vecinos, el mandatario expresó su agradecimiento a los presentes por el compromiso y el trabajo que realizan a diario en beneficio de la capital bonaerense, preocupándose por su progreso y su desarrollo económico, comercial, cultural y social.

“Las instituciones empujan para que la ciudad crezca, para que los sectores de la ciudad mejoren, para que La Plata sea más linda, para que renazca el orgullo de ser platenses”, enfatizó Alak, y culminó: “Este es un Consejo Municipal de Asociaciones para que todas las instituciones participen”.

Por su parte, Alba manifestó: “Vamos a estar con la federación, pero desde la Municipalidad; y vamos a seguir realizando la misma tarea”. Además, destacó que “la unión hace la fuerza” y aseguró: “Creo que la única manera de poder seguir adelante es que los argentinos nos unamos”.

“Nosotros vamos a trabajar en conjunto, y todo lo que lo que elaboremos juntos lo vamos a cumplir hasta el último término”, continuó el flamante presidente, y sentenció: “Es importante que nuestra tarea se haga de común acuerdo con todos los aquí presentes; queremos trabajar con todos”.

LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES

La Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, que trabajará de forma conjunta con el Municipio a través del nuevo consejo, fue fundada en 1939 y nuclea a más de 600 entidades culturales, deportivas y sociales barriales de la región que funcionan como espacios de socialización y contención para 150 mil chicos, jóvenes y adultos mayores.

Como parte de su labor, el espacio también brinda la enseñanza de distintos deportes para todas las edades y de contenidos formativos que hacen al crecimiento integral de las personas y las comunidades.