Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad

Ante el pronóstico de lluvias en La Plata, despliegan operativo de barrido y desobstrucción

Según precisaron, los operativos incluyen 12 vehículos especializados y más de 500 trabajadores. También se relevan ramas y objetos con riesgo de caída en la vía pública

Ante el pronóstico de lluvias en La Plata, despliegan operativo de barrido y desobstrucción
29 de Agosto de 2025 | 16:00

Escuchar esta nota

El Municipio de La Plata puso en marcha un amplio operativo de mantenimiento y prevención en distintos puntos de la ciudad ante las lluvias pronosticadas para el fin de semana. 

Las tareas incluyen la intervención de 12 camiones desobstructores tipo vactor sobre 14 desde 62 hasta 68 y en diagonal 78 de 7 a 12 en el casco urbano. Además, trabajan en 31 de 58 a 72, 72 de 131 a 137, 66 de 131 a 137, 60 de 131 a 134 y 59 de 131 a 137 en Los Hornos.

Los vehículos especializados también ejecutan tareas en sectores clave de la avenida 520 y la avenida 31, en Cantilo y Jorge Bell, en 13 y 532 y en 14 y 80, además de en los cruces de 28 entre 69 y 72, 71 entre 27 y 28, 131 entre 80 y 85 y la intersección de 13C y 461B, entre otros puntos del partido.

En paralelo, se desarrollan intervenciones en otras áreas con problemas de anegamiento crónicos, las cuales son definidas a partir de relevamientos técnicos, mientras que se intensifica la limpieza con la participación de agentes distribuidos en distintos sectores.

Asimismo, las delegaciones barriales avanzan con la limpieza de zanjas, el refuerzo en la recolección de residuos y el mantenimiento de sumideros. Además, el fin de semana habrá equipos y cuadrillas disponibles para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

En la misma línea, a lo largo de la semana también se ejecutó una doble jornada de saneamiento sobre el arroyo del Bioparque La Plata, desagüe pluvial clave que conduce el agua del área comprendida entre las calles 5 a 1 y de 60 a 44. 

LE PUEDE INTERESAR

Atención: habrá cierres y desvíos desde esta tarde en la Autopista La Plata

LE PUEDE INTERESAR

"Te voy a matar": grave denuncia por el nuevo caso de violencia que sacude al Albert Thomas de La Plata

Finalmente, como parte de las acciones preventivas, se realizan inspecciones de ramas con riesgo de caída y la detección de objetos en la vía pública que, en caso de fuertes vientos, podrían volarse y generar inconvenientes para los vecinos.

Durante el período de precipitaciones, se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X 'ClimaMLP'. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

Avanza la ciclogénesis hacia La Plata, que trae a la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas

Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?

¿Sendas peatonales 3D? Cómo es el proyecto que busca implementarlas en La Plata

Colapinto pateó el tablero y clasificó 9º en la segunda práctica del GP de Países Bajos

Filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: Karina Milei y Lule Menem, más complicados

Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario

¿Arrepentido?: Spagnuolo temería por su vida

Por qué la Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque de La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Clubes en La Plata: presentaron el Consejo Municipal de Asociaciones Civiles

Atención: habrá cierres y desvíos desde esta tarde en la Autopista La Plata

"Te voy a matar": grave denuncia por el nuevo caso de violencia que sacude al Albert Thomas de La Plata

Micros, prepagas, colegios privados y más: todos los aumentos que se activan el próximo lunes
Policiales
La Plata: el video del momento del accidente el que murió el repartidor en avenida 44
Allanamientos de la Policía Aeroportuaria en la zona oeste de La Plata: ¿qué pasó?
¿Accidente o ataque? Repartidores preparan una movida por el joven que murió en el centro de La Plata
Fuerte choque en cadena en La Plata: "Una nena tuvo heridas"
Misterio mortal en La Plata, con una víctima y muchos interrogantes: ¿accidente, despiste o ataque?
Espectáculos
Bombazo de Juana Repetto al anunciar que está embarazada: ¿Quién será el padre?
Teatro, música, shows y más en la agenda para este finde en La Plata
Cine y memoria en el Coliseo Podestá, con entrada gratuita: presentan el documental Tiempos Circulares
Nico Vázquez habló de las polémicas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi: ¿qué dijo?
Cristiano y Georgina: el terror de los árabes
Deportes
¿Briatore “bajó” a Colapinto de la Fórmula 1?: “Quizás necesite dos años más para estar en la categoría”
Héctor Domínguez, muy crítico con la gestión Cowen: "Toda esta joda no puede ser gratis"
Colapinto pateó el tablero y clasificó 9º en la segunda práctica del GP de Países Bajos
La URBA confirmó que las finales del rugby se jugarán en cancha de La Plata RC
Fiesta amarilla a 30 años de la gloria: La Plata Rugby Club homenajeó a los campeones de 1995
Información General
Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario
Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?
Hallan un dinosaurio con espinas de un metro de largo
El cambio climático agrava los incendios
Los números de la suerte del sábado 29 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla