Ante el pronóstico de lluvias en La Plata, despliegan operativo de barrido y desobstrucción

El Municipio de La Plata puso en marcha un amplio operativo de mantenimiento y prevención en distintos puntos de la ciudad ante las lluvias pronosticadas para el fin de semana.

Las tareas incluyen la intervención de 12 camiones desobstructores tipo vactor sobre 14 desde 62 hasta 68 y en diagonal 78 de 7 a 12 en el casco urbano. Además, trabajan en 31 de 58 a 72, 72 de 131 a 137, 66 de 131 a 137, 60 de 131 a 134 y 59 de 131 a 137 en Los Hornos.

Los vehículos especializados también ejecutan tareas en sectores clave de la avenida 520 y la avenida 31, en Cantilo y Jorge Bell, en 13 y 532 y en 14 y 80, además de en los cruces de 28 entre 69 y 72, 71 entre 27 y 28, 131 entre 80 y 85 y la intersección de 13C y 461B, entre otros puntos del partido.

En paralelo, se desarrollan intervenciones en otras áreas con problemas de anegamiento crónicos, las cuales son definidas a partir de relevamientos técnicos, mientras que se intensifica la limpieza con la participación de agentes distribuidos en distintos sectores.

Asimismo, las delegaciones barriales avanzan con la limpieza de zanjas, el refuerzo en la recolección de residuos y el mantenimiento de sumideros. Además, el fin de semana habrá equipos y cuadrillas disponibles para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

En la misma línea, a lo largo de la semana también se ejecutó una doble jornada de saneamiento sobre el arroyo del Bioparque La Plata, desagüe pluvial clave que conduce el agua del área comprendida entre las calles 5 a 1 y de 60 a 44.

Finalmente, como parte de las acciones preventivas, se realizan inspecciones de ramas con riesgo de caída y la detección de objetos en la vía pública que, en caso de fuertes vientos, podrían volarse y generar inconvenientes para los vecinos.

Durante el período de precipitaciones, se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X 'ClimaMLP'. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.