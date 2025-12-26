Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

La Ciudad |Se realizó un ensanche de la calzada y obras hidráulicas

Alak inauguró la nueva avenida 38 en San Carlos

Alak inauguró la nueva avenida 38 en San Carlos

el intendente alak, al inaugurar el nuevo tramo de la avenida 38/mlp

26 de Diciembre de 2025 | 02:31
Edición impresa

El intendente, Julio Alak, inauguró el esanchamiento de la avenida 38 entre 137 y 149, en San Carlos, en conjunto con trabajos hidráulicos para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reforzar la infraestructura urbana de la zona.

“Estas obras forman parte de una decisión de gobierno: invertir en infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, destacó Alak, y agregó: “Vamos a seguir trabajando en cada localidad, con un plan sostenido que ordena la ciudad, mejora la circulación y refuerza la seguridad con mejor iluminación y mejores servicios”.

Los trabajos se desarrollaron en el marco del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que impulsa la gestión local en todo el partido e incluyeron el ensanchamiento y la reconfiguración de la sección vial en el tramo comprendido entre las calles 137 y 143, donde la avenida presentaba una traza angosta.

En ese sector, además, se concretaron obras hidráulicas destinadas a optimizar el drenaje pluvial y prevenir anegamientos, junto con la renovación e incorporación de nuevas luminarias para fortalecer la seguridad y la visibilidad nocturna.

Por otro lado, entre las calles 143 y 149, se ejecutó la repavimentación de la calzada existente, manteniendo la circulación con un carril por sentido y conformando una doble mano que permite ordenar el tránsito y mejorar la conectividad.

La obra forma parte de un conjunto de intervenciones que el Municipio lleva adelante en San Carlos, que incluyen la ejecución de 216 calles —45 con cordón cuneta, 59 con carpetas asfálticas y 112 de mejorado—, además de la iluminación de 153 arterias y la reparación integral de 13.388 luminarias.

LE PUEDE INTERESAR

El Museo Azzarini, en la vidriera del mundo

LE PUEDE INTERESAR

Villa Elisa: libros en la calle causaron asombro

Entre las obras más destacadas de la localidad se encuentran la pavimentación de la calle 49 entre 137 y 143 y la de 139 entre 520 y 522, además de la mejora de los tramos de 36 entre 139 y 142 y de 147 entre 38 y 42.

Además, se incluye entre el ensanchamiento de avenidas que ya viene realizando el Municipio, como el de la diagonal 74, a la altura de la bajada de la Autopista y el de la avenida 60, en Los Hornos.

Finalmente, a través del programa Escuelas en Obra, culminó la primera etapa de trabajos en el Jardín de Infantes N°928 y la Escuela Primaria N°41, y comenzará la segunda en la Escuela Especial N°524, la Escuela Primaria N°52, la Escuela Secundaria N°68 y el Jardín de Infantes N°928.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro

Un delantero se despidió y seguirá en el ascenso

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón

Día Clave en el Senado: salió otra traba al Presupuesto

En la ruta 36 sigue girando una trágica ruleta rusa

Los jugadores del fútbol argentino que quedarán libres en 2026

IOMA rechaza la suba de la consulta a 25.000 pesos
Últimas noticias de La Ciudad

El micro, que no llega: el suplicio del viaje en verano

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro

Pese a las prohibiciones, Navidad con ruido y daños

La construcción suma ya siete trimestres con números en rojo
Policiales
Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal
Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda
Una bala perdida impactó en la cabeza de una nena
Hospitalizaron a un hombre por un asalto en Barrio Hipódromo: cayó un sospechoso
Saquean casa y negocio en un viaje por Nochebuena
Información General
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
Los números de la suerte del viernes 26 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Casi 100 conductores en estado de alcoholemia en las rutas del país tras Nochebuena
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
Espectáculos
Otro año de crisis para el cine: “Homo Argentum”, fenómeno aislado en un año alicaído para las salas
Enero en la tevé: la vuelta de “Game of Thrones”, el destacado del mes
El Mató cierra el año de local
“Mis derechos”: fuerte mensaje de Inés Estévez contra el Gobierno
Ángela Torres y su momento más traumático: ”Dejame tranquila”
Deportes
Gimnasia avanza por la llegada de Miramón
¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?
Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo
Nacional y Peñarol, tras los pasos de Brian Aguirre
La llegada de Andino a River quedó en stand-by

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla