Alak inauguró la nueva avenida 38 en San Carlos

El intendente, Julio Alak, inauguró el esanchamiento de la avenida 38 entre 137 y 149, en San Carlos, en conjunto con trabajos hidráulicos para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reforzar la infraestructura urbana de la zona.
“Estas obras forman parte de una decisión de gobierno: invertir en infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, destacó Alak, y agregó: “Vamos a seguir trabajando en cada localidad, con un plan sostenido que ordena la ciudad, mejora la circulación y refuerza la seguridad con mejor iluminación y mejores servicios”.
Los trabajos se desarrollaron en el marco del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que impulsa la gestión local en todo el partido e incluyeron el ensanchamiento y la reconfiguración de la sección vial en el tramo comprendido entre las calles 137 y 143, donde la avenida presentaba una traza angosta.
En ese sector, además, se concretaron obras hidráulicas destinadas a optimizar el drenaje pluvial y prevenir anegamientos, junto con la renovación e incorporación de nuevas luminarias para fortalecer la seguridad y la visibilidad nocturna.
Por otro lado, entre las calles 143 y 149, se ejecutó la repavimentación de la calzada existente, manteniendo la circulación con un carril por sentido y conformando una doble mano que permite ordenar el tránsito y mejorar la conectividad.
La obra forma parte de un conjunto de intervenciones que el Municipio lleva adelante en San Carlos, que incluyen la ejecución de 216 calles —45 con cordón cuneta, 59 con carpetas asfálticas y 112 de mejorado—, además de la iluminación de 153 arterias y la reparación integral de 13.388 luminarias.
Entre las obras más destacadas de la localidad se encuentran la pavimentación de la calle 49 entre 137 y 143 y la de 139 entre 520 y 522, además de la mejora de los tramos de 36 entre 139 y 142 y de 147 entre 38 y 42.
Además, se incluye entre el ensanchamiento de avenidas que ya viene realizando el Municipio, como el de la diagonal 74, a la altura de la bajada de la Autopista y el de la avenida 60, en Los Hornos.
Finalmente, a través del programa Escuelas en Obra, culminó la primera etapa de trabajos en el Jardín de Infantes N°928 y la Escuela Primaria N°41, y comenzará la segunda en la Escuela Especial N°524, la Escuela Primaria N°52, la Escuela Secundaria N°68 y el Jardín de Infantes N°928.
