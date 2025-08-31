La causa Libra solo se cayó en la cuenta X de Javier Milei

El PJ ve una oportunidad, el impacto del escándalo y la revancha que espera Milei
Los tuiteros libertarios fogonearon por algunas horas una “buena noticia” al afirmar que la causa del criptoescándalo de $LIBRA se había caído en Estados Unidos. Pero era una noticia falsa que el propio presidente Javier Milei la replicó en su cuenta X.
El relato del oficialismo nació a partir de una noticia que en realidad ocurrió la semana pasada, cuando la jueza federal de Estados Unidos, Jennifer Rochon, dio marcha atrás con el congelamiento de los fondos de las billeteras que tenía en su poder Hayden Davis.
Si bien fue un revés para los inversionistas, no significó que la causa haya caído. De hecho, en la resolución le ordenó a Davis que conteste la demanda ampliada que acusó al empresario y al resto de los imputados de una ‘asociación ilícita’ enmarcada en la Ley RICO de EEUU, un equivalente a la ley antimafia local.
La diputada Lilia Lemoine también compartió esa misma imagen pero le agregó su propio mensaje: “Igual como a los zurdos no les gustan los datos van a seguir repitiendo mentiras sobre Javier Milei hasta el hartazgo” expresó la legisladora libertaria.
