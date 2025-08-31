Negocian por el día del empleado de comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias negocian trasladar la celebración del día instituido por ley a los trabajadores del sector, que cae el viernes 26, al lunes 29 de septiembre, y así evitar que las cadenas comerciales pierdan las ventas una jornada de mucha actividad.

Está el antecedente de que en 2024, la fecha original -jueves 26- se movió al lunes 30, por lo que la mayoría de los comercios permanecieron cerrados.

Los principales shoppings, supermercados e hipermercados tienen todo el año abierto, sea en feriados nacionales, puentes o cuando nadie trabaja, pero como en toda regla hay excepciones, no abren en el Día del Empleado de Comercio, que este año será el próximo viernes 26.

Los autoservicios de cercanía sitos en barrios y localidades del interior, en su mayoría atendidos por inmigrantes orientales, estarían de parabienes, porque podrían aprovechar que las persianas de las grandes cadenas permanezcan bajas un viernes y así captar clientela que suele abastecerse en esos grandes retails de alimentos.