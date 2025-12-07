La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

HOY

MÚSICA

Orquesta Sinfónica Pequeña Venecia.- A las 16 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, se presenta la orquesta venezolana brindando un Concierto de Navidad con la dirección orquestal del Maestro Nelson Zapata y la participación como invitada de la organista M° Silvia Abiuso. Se interpretarán obras de Leroy Anderson, Johann Strauss, Ottorino Respighi entre otros. Entrada Libre y gratuita.

Encuentro Tanguero del Interior.- En el Polideportivo Humanidades, 51 entre 124 y 125, desayuno milonguero (a las 10), asado milonguero (a las 13), y cierre (a las 18).

Fundamentalistas del Aire Acondicionado.- A las 21 en el Estadio Único Diego Armando Maradona, 25 y 32.

Julieta Rada.- A las 20 en Desafinados Club, Diagonal 93 entre Cantilo y 473 bis.

Falta y Resto.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Néstor en bloque.- A las 23.30 en Centenario y 511.

CINE

Nos habíamos amado tanto.- A las 18.45 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Ettore Scola en el marco de la Semana de Cine Italiano. Gratis.

Belén.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi.

Día de locos.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Robert Zemeckis en el marco del Ciclo Cinemecánica. La función se exhibe en copia 35mm.

Weser.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Fernando Spiner.

Gatillero.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. Se proyecta junto a los cortos “Sol de noche” y “Misiones, 1756”, en el marco del Festicalp.

LITERARIAS

Premios Certamen.- A las 17 en el Rotary Club Los Hornos, 60 esquina 134, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita al acto de premiación de su “20° Certamen de Cuento Corto Gauchesco 2025” y lectura de los trabajos galardonados. El cierre musical estará a cargo de Analía Flores y Guillermo Millán en canto y guitarra.Conducción: Daniel Líneas. Entrada libre y gratuita. Como colaboración se aceptarán paquetes de pañales para bebés prematuros, que serán donados al Hospital “Sor María Ludovica” de La Plata.

Feria Edita.- Desde las 15 frente al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, 51 entre 5 y 6, feria de editoriales independientes. Entrada libre y gratuita.

Encuentro de escritores, talleristas literarios y talleristas de penales “Al pie de la letra”.- A las 14.30 en el Salón Dorado de la Municipalidad, 12 y 51, con presencia de escritores y música: acompañará la velada con la cantante de tango Claudia Condoleo Alba, el ballet folclórico Sueños Dorados, el show musical de Gustavo Giordano y Alberto Caceres. Abierto a todo público.

TEATRO

Technophilia.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

El médico y el gentilhombre.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, versión sobre textos de Moliere, con idea y dirección de César Palumbo.

300 milímetros, una ciudad bajo agua.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Confieso que he mentido en mi curriculum.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Fama.- A las 17 en La Nonna, 47 esquina 3, la escuela del teatro se muestra.

INFANTIL

Payaso Manotas.- A las 17.15 y a las 18.30 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44.

El Principito.- A las 20 en La Nonna, 47 esquina 3, la escuela del teatro se muestra.

PASEOS

Proyecto Arbórea.- A las 16.30 en 7 esquina 53, última expedición urbana del año a cargo de Proyecto Arbórea para conocer los árboles de la ciudad. Con la presencia del antropólogo Ramiro Segura, quien hablará sobre la historia de La Plata y sus imaginarios. Libre y a la gorra.