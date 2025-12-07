Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
Milei apuesta al Congreso como campo central de poder: reformas, alianzas y una grieta recargada
El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada
Recalculando: cómo es el plan que promete ordenar y ampliar el servicio de micros en La Plata
Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata
En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
La coparticipación tiene un reparto que castiga a la Provincia
La carne salta hasta 70% y en el mejor mes, complica las ventas
Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura
Vibra el Mouras: Canapino busca el título y Moscardini, por el golpe
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Los pormenores de una obra inédita para los bonaerenses y la Región
BONAR 2029N, reservas netas y el riesgo de un enero ajustado
Tiembla Campanella: en Miramar quieren cobrar un impuesto al metegol
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Letizia y la diplomacia del vestido: cuando la moda es lenguaje
Frank Gehry: adiós al enorme arquitecto que aprendió a “doblar” el mundo
Los jóvenes también padecen artrosis Un sufrimiento cada vez menos oculto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Orquesta Sinfónica Pequeña Venecia.- A las 16 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, se presenta la orquesta venezolana brindando un Concierto de Navidad con la dirección orquestal del Maestro Nelson Zapata y la participación como invitada de la organista M° Silvia Abiuso. Se interpretarán obras de Leroy Anderson, Johann Strauss, Ottorino Respighi entre otros. Entrada Libre y gratuita.
Encuentro Tanguero del Interior.- En el Polideportivo Humanidades, 51 entre 124 y 125, desayuno milonguero (a las 10), asado milonguero (a las 13), y cierre (a las 18).
Fundamentalistas del Aire Acondicionado.- A las 21 en el Estadio Único Diego Armando Maradona, 25 y 32.
Julieta Rada.- A las 20 en Desafinados Club, Diagonal 93 entre Cantilo y 473 bis.
Falta y Resto.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
LE PUEDE INTERESAR
Guía de cines
Néstor en bloque.- A las 23.30 en Centenario y 511.
Nos habíamos amado tanto.- A las 18.45 en el Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Ettore Scola en el marco de la Semana de Cine Italiano. Gratis.
Belén.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi.
Día de locos.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Robert Zemeckis en el marco del Ciclo Cinemecánica. La función se exhibe en copia 35mm.
Weser.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Fernando Spiner.
Gatillero.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. Se proyecta junto a los cortos “Sol de noche” y “Misiones, 1756”, en el marco del Festicalp.
Premios Certamen.- A las 17 en el Rotary Club Los Hornos, 60 esquina 134, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita al acto de premiación de su “20° Certamen de Cuento Corto Gauchesco 2025” y lectura de los trabajos galardonados. El cierre musical estará a cargo de Analía Flores y Guillermo Millán en canto y guitarra.Conducción: Daniel Líneas. Entrada libre y gratuita. Como colaboración se aceptarán paquetes de pañales para bebés prematuros, que serán donados al Hospital “Sor María Ludovica” de La Plata.
Feria Edita.- Desde las 15 frente al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, 51 entre 5 y 6, feria de editoriales independientes. Entrada libre y gratuita.
Encuentro de escritores, talleristas literarios y talleristas de penales “Al pie de la letra”.- A las 14.30 en el Salón Dorado de la Municipalidad, 12 y 51, con presencia de escritores y música: acompañará la velada con la cantante de tango Claudia Condoleo Alba, el ballet folclórico Sueños Dorados, el show musical de Gustavo Giordano y Alberto Caceres. Abierto a todo público.
Technophilia.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
El médico y el gentilhombre.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, versión sobre textos de Moliere, con idea y dirección de César Palumbo.
300 milímetros, una ciudad bajo agua.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.
Confieso que he mentido en mi curriculum.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.
Fama.- A las 17 en La Nonna, 47 esquina 3, la escuela del teatro se muestra.
Payaso Manotas.- A las 17.15 y a las 18.30 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44.
El Principito.- A las 20 en La Nonna, 47 esquina 3, la escuela del teatro se muestra.
Proyecto Arbórea.- A las 16.30 en 7 esquina 53, última expedición urbana del año a cargo de Proyecto Arbórea para conocer los árboles de la ciudad. Con la presencia del antropólogo Ramiro Segura, quien hablará sobre la historia de La Plata y sus imaginarios. Libre y a la gorra.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí