Deportes

Hat trick de Julián Álvarez y abrazo con Simeone en el triunfo del Atlético Madrid ante Rayo Vallecano

24 de Septiembre de 2025 | 20:22

El centro delantero Julián Álvarez concretó el hat trick que selló el triunfo 3-2 frente al Rayo Vallecano por la sexta fecha de La Liga.

En el minuto 15 del primer tiempo, el lateral derecho español Marcos Llorente realizó un centro aéreo al medio del área chica del Rayo. La “Araña” aprovechó la distracción de la defensa, quienes miraron la pelota en el aire, y ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero argentino Augusto Batalla.

La pelota se dirigió con potencia al fondo de la red y el campeón del mundo en Qatar 2022 realizó su particular festejo. Tras la conversión que abrió el marcador, el atacante se llevó la ovación de todos los fanáticos del Atlético Madrid.

En el segundo tiempo del partido, “La Araña” mostró su mejor versión y convirtió dos tantos claves para el triunfo del Atlético de Madrid.

A los 80 minutos, Álvarez convirtió y dejó atrás el gol de Álvaro García Rivera que adelantó 2-1 al Rayo. El campeón del mundo aprovechó un rebote en el área chica y ejecutó un disparo potente que envió la pelota al fondo de la red. Con este gol, el “Colchonero” igualó la disputa 2-2.

Ocho minutos después, el jugador oriundo de la ciudad de Calchín realizó una jugada individual que finalizó con un disparo preciso que sorprendió al guardameta Augusto Batalla. Tras la conversión, el director técnico Diego Simeone gritó desaforado y se abrazó con sus compañeros de cuerpo técnico por el impresionante triunfo sobre el final.

